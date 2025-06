Apple i hvězdy z NBA a Hollywoodu. Historický růst fotbalu v USA vyvrcholí za rok největším mistrovstvím

Uložit 0

Fotbal si v USA buduje své místo desítky let, ale teprve v poslední době se z něj stává opravdu velký byznys. Major League Soccer (MLS), tamní nejvyšší liga, přitahuje stále více pozornosti fanoušků i investorů. A výsledkem je situace, která byla ještě před pár lety nepředstavitelná – hned osm klubů z MLS se letos dostalo v žebříčku Forbesu mezi třicet nejhodnotnějších fotbalových týmů na světě. Spojené státy tak předstihly Španělsko, Francii nebo Německo, tedy tradiční fotbalové země.

LAFC, Inter Miami nebo LA Galaxy se tak ocitají bok po boku s Barcelonou, Manchesterem United či Bayernem Mnichov. A v některých případech evropské velkokluby dokonce i předčí – například LA Galaxy s hodnotou miliardy dolarů (necelých 22 miliard korun) má vyšší valuaci než Aston Villa z Premier League, přestože jeho příjmy jsou méně než třetinové.

Jak je to možné? Klíč je v tom, jak americká MLS funguje. Na rozdíl od většiny evropských lig, kde jsou kluby samostatné podniky vystavené volnému trhu a sportovnímu riziku, je MLS centrálně řízená liga s pevnými pravidly. Kluby nejsou samostatnými subjekty – každý vlastník vlastní „akcii“ celé ligy. Neexistuje zde sestup do nižší soutěže, funguje platový strop a výdělky z médií se rozdělují mezi všechny týmy. Díky tomu jsou investice do klubů výrazně bezpečnější než v Evropě, kde i jeden neúspěšný ročník může znamenat desítky milionů ztrát.

Pro investory to znamená nižší riziko, predikovatelné náklady a stabilní návratnost. I proto má MLS výrazně vyšší poměr mezi příjmy a hodnotou klubu. Zatímco v Evropě se dle Forbesu kluby běžně oceňují na 4–5násobek ročních tržeb (Real Madrid má hodnotu šestinásobku), u MLS je to v průměru více než devítinásobek. LA Galaxy tak s příjmem 95 milionů dolarů dosahuje hodnoty přes miliardu.

To dělá z MLS jednu z nejzajímavějších sportovních investic současnosti. A právě proto do ní vstupují celebrity, investiční fondy i sportovní ikony. Majitelem Interu Miami je David Beckham, který se významně zasloužil o příchod Lionela Messiho a dalších hvězd. V LAFC investovali herec Will Ferrell, legenda basketbalu Magic Johnson i legendární fotbalistka Mia Hamm. V Nashvillu vstoupila do klubu herečka Reese Witherspoon. Basketbalista James Harden vlastní podíl v Houstonu, jeho kolega Kevin Durant ve Philadelphii, Dwyane Wade v Salt Lake City. Do Seattlu investoval třeba rapper Macklemore.

Nejde přitom jen o slavná jména, ale o reálné peníze – tyto osobnosti vkládají do klubů miliony dolarů a často pomáhají i s jejich marketingem, komunitní prací a viditelností obecně. Pro samotné kluby to znamená dvojí výhodu: jednak dostanou kapitál, jednak přitáhnou nové publikum – často mladé a kulturně různorodé. Růst hodnoty MLS týmů není výjimka, ale trend. A je možné, že největší skok teprve přijde.

Rok 2026 bude v tomto ohledu zlomový. Spojené státy budou spolu s Kanadou a Mexikem hostit mistrovství světa – největší v historii, jelikož bude poprvé rozšířené na 48 týmů. Pořadatelství šampionátu je pro USA další důsledek desítky let trvajícího vývoje, který začal už při pořádání MS v roce 1994 – tehdy země ani neměla vlastní profesionální ligu. MLS vznikla až o dva roky později.

Roste nejen MLS, ale i zájem lidí o fotbal obecně. Například zápas USA–Anglie na mistrovství světa 2022 sledovalo přes 15 milionů diváků, duel s Íránem měl průměr 12 milionů – víc než průměrný duel finále NBA v tom roce. Finále MS mezi Argentinou a Francií sledovalo v USA bezmála 26 milionů lidí. To vše i přesto, že zápasy probíhaly během školních dnů. Sociální sítě tehdy zaplavila videa z učeben, kde studenti sledovali fotbal místo výuky.

Podle výzkumu agentury Sports Innovation Lab, která analyzuje data z oblasti sportu a médií, tvoří dnes 55 % amerických fotbalových fanoušků lidé mezi 18 a 34 lety – tedy generace, která vyrostla s hrou FIFA a sleduje zápasy na internetu. A není to jen mužské publikum – ženy dnes tvoří 51 % fotbalových fanoušků. I proto má tento sport tak silnou základnu na školách: podle Statisty tvoří dívky 45 % středoškolských fotbalistů. Obrovský vliv na to má dlouhodobý úspěch amerického ženského národního týmu, který čtyřikrát vyhrál mistrovství světa a vyprodával stadiony už v 90. letech.

To všechno vytváří prostor pro další obchodní růst. Podle dat společnosti For Soccer vzrostl počet lidí, kteří se stali fanoušky fotbalu v posledních pěti letech, o 57 %. Počet těch, kdo ho sledují poprvé v životě, narostl meziročně o neuvěřitelných 400 %. Tito noví fanoušci jsou různorodí – 45 % z nich tvoří ženy, 25 % je černošského původu a zhruba 40 % nikdy fotbal ani nehrálo. Sledují zápasy přes streamy, poznávají hráče přes TikTok, sledují výsledky kvůli fantasy lize nebo sázení, takže vlastně neexistuje jeden „typický“ fanoušek.

MLS je díky své rostoucí popularitě a mladému, digitálně zdatnému publiku mimořádně atraktivní pro streamovací platformy. Dnes se všechny zápasy ligy vysílají na Apple TV, a to bez regionálních omezení. Právě Apple v roce 2023 uzavřel s MLS desetiletou smlouvu na vysílání za 2,5 miliardy dolarů (54 miliard korun). Podle výzkumů více než polovina předplatitelů uvádí, že fotbal je pro ně klíčovým důvodem, proč si streamovací službu předplácejí.

Pro svět je to možná nový jev, ale pro Ameriku jde o logické vyústění desetiletí postupné, avšak vytrvalé práce.