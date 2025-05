Hollywood po anglicku. Beckham a spol. jdou ve stopách Wrexhamu a Miami, ale po svém

Uložit 0

David Beckham a Gary Neville přebírají kontrolu nad anglickým klubem Salford City ze čtvrté ligy. Dva bývalí spoluhráči z Manchesteru United do projektu přivádějí mezinárodní skupinu investorů – od amerických právníků přes bývalého britského ministra po indickou sportovní technologickou firmu. Cílem je nejen dostat klub o dvě soutěže výš, ale hlavně z něj vybudovat moderní, finančně udržitelnou značku. Beckham už podobný příběh, jako ze scénářů hollywoodských filmů, napsal ve Spojených státech, kde se mu z nově vzniklého Interu Miami podařilo udělat jeden z nejsledovanějších klubů. A teď to chce zkusit znovu.

Salford leží na okraji Manchesteru, v regionu, který má dlouhou fotbalovou tradici. Klub samotný byl ještě před deseti lety poloprofesionálním týmem z osmé ligy, známým maximálně místním fanouškům. V roce 2014 ho ale převzali právě Neville, Beckham a jejich někdejší spoluhráči z legendární Class of ’92 – skupiny hráčů, která v devadesátých letech ovládla anglický i evropský fotbal v barvách United.

Společně do Salfordu přinesli nejen peníze, ale i kontakty, zkušenosti a – alespoň zpočátku – i velké nadšení. Výsledkem byly čtyři postupy během pěti let a vstup mezi profesionální kluby v roce 2019. Od té doby ale postupová jízda zpomalila, klub uvízl ve čtvrté lize a sportovní výsledky přestaly odpovídat ambicím. Do toho začaly slábnout i některé vazby uvnitř původní skupiny investorů.

Část z nich – včetně hráčů zmiňované Class of ’92 Paula Scholese, Ryana Giggse nebo Phila Nevilla – své podíly prodala a zůstává jen v poradních funkcích. Zásadní roli nyní přebírají právě Beckham s Garym Nevillem, kteří se spojili s mezinárodním konsorciem investorů, aby klub znovu posunuli kupředu.

Noví spolumajitelé ovšem nejsou žádní náhodní boháči. Declan Kelly je americký investor a zakladatel poradenské firmy Consello, která se zaměřuje na strategii a růst značek. Mervyn Davies je bývalý britský ministr pro obchod a zkušený bankéř, který dnes mimo jiné předsedá britské tenisové asociaci.

Dream Sports Group je indická technologická firma zaměřená na sportovní data a digitální produkty. Frank Ryan je vlivný právník v globální kanceláři DLA Piper, která radí velkým korporacím, a Nick Woodhouse stojí v čele firmy Authentic Brands Group, jež vlastní globální práva na značky jako Reebok nebo Sports Illustrated. Podle dostupných informací plánují v příštích pěti letech investovat 15 až 20 milionů dolarů.

Cíl není malý – během této doby dostat klub do druhé nejvyšší soutěže. Plán přitom není jen sportovní. Zásadní je i infrastruktura: vylepšit stadion, tréninkové zázemí a komerční aktivity tak, aby klub postupně přestal být závislý na penězích majitelů a stal se soběstačnou sportovní firmou.

Beckham s Nevillem zdůrazňují, že nejde o nostalgii, ale ani o čistý byznys. Nechtějí být majiteli jen na oko, ale zůstávají u řízení strategických rozhodnutí a plánují klub přeměnit v projekt, který bude dávat smysl sportovně, ekonomicky i komunitně. „Nejde jen o to být vidět nebo si udělat radost. Chceme klub, který má dlouhodobý plán a funguje na zdravých základech,“ řekl Beckham pro The Athletic.

„Salford je místo, které je mi osobně blízké. První dům, kde jsme s Victorií bydleli, byl právě tady. To něco znamená.“ Gary Neville k tomu pro stejné médium dodal: „Fotbal musí být vždy na prvním místě. Ale abychom mohli být úspěšní, musíme zároveň budovat i mimo hřiště – stadion, akademii, zázemí. A hlavně klub, který něco znamená pro své okolí.“

Oba mluví o inspiraci úspěšnými příklady ze zahraničí – například klubem Wrexham, který vlastní hollywoodští herci Ryan Reynolds a Rob McElhenney a který se pod jejich vedením dostal do druhé anglické ligy, nebo Birmingham City, kde působí Tom Brady, legenda amerického fotbalu.

Beckham navíc už jednou ukázal, že dokáže z fotbalového klubu vytvořit atraktivní a úspěšnou značku. V roce 2018 se stal spolumajitelem nově vzniklého klubu Inter Miami v americké Major League Soccer. Začátky byly komplikované – tým čelil zpoždění výstavby stadionu i sportovní kritice –, ale trpělivá strategie se vyplatila. Klub se zvedl nejen sportovně, ale i marketingově, a to hlavně díky příchodu Lionela Messiho v roce 2023. Beckham původně investoval 25 milionů dolarů, současná hodnota klubu však letos přesáhla jednu miliardu dolarů.