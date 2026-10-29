Apple natáčel reklamu na první dotykový MacBook v Praze. Hraje v ní Kongresové centrum i Vyšehrad
V reklamě na první dotykový Mac se objevuje plastika Slunce, vyšehradské hradby i socha Purkyně. Česko je pro Apple oblíbenou kulisou už roky.
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Reklamu na svůj nový notebook natáčel Apple v Praze. Ve zhruba dvouminutovém spotu na nový MacBook Pro se objevuje Kongresové centrum, vyšehradské hradby i park na Karlově náměstí. Konkrétní místa ve videu nikdo nejmenuje, kdo ale Prahu zná, identifikuje je na první pohled. Nový MacBook Pro je první Mac, který jde ovládat dotykem obrazovky. Pohánějí ho čipy M5 Pro a M5 Max, v Česku začíná cena na 84 990 korunách a do prodeje míří 6. listopadu.
Nejvíc prostoru dostalo v reklamě Kongresové centrum. Kamera prochází jeho prosklenými foyery s výhledem na Nuselský most, v horním patře sedí lidé s notebooky v dlouhé řadě stolů a jeden ze záběrů snímá shora točité schodiště s kovovou plastikou Slunce od Vladimíra Procházky. Další scény vznikly na vyšehradských hradbách s výhledem na Pankrác a údolí Vltavy a v parku na Karlově náměstí, kde se mihne i socha Jana Evangelisty Purkyně.
Panorama za okny Kongresového centra nicméně Apple v některých záběrech digitálně upravil, místo Prahy jsou v nich vidět mrakodrapy a hory, pravděpodobně po vzoru Los Angeles, kde byl nový produkt představen. Česko je jinak pro Apple oblíbenou kulisou už roky. Před dvěma lety se v reklamě na iPhone 16 Pro objevila střecha Kongresového centra, Vyšehrad i Prachovské skály, o rok dřív točil spot na iPhone 15 na Strahově a v Kamenickém Šenově. V minulosti si vybral také pražské metro a lom Velká Amerika pro Apple Watch nebo okolí Národního divadla pro kampaň o soukromí.