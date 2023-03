Architekti vrátí do Budějovic tradici říčních městských plováren. Nový areál otevře ještě letos

Právě včas na letní sezónu by měli letos Budějovičané dostat nový volnočasový areál přímo u řeky. Proměnu zanedbaného prostoru navrhli domovští architekti z ateliéru A8000, kteří tak chtějí navázat na dlouhou tradici jihočeské metropole v podobě říčních plováren.

Řeka přináší jedny z nejlukrativnějších a nejžádanějších pozemků ve městě. V Českých Budějovicích ale představuje spíše bariéru, která rozděluje sídlo na dvě poloviny. „Město je nyní k řece obráceno zády, což je velká škoda. Je potřeba posílit a podpořit příčné propojení městských částí přes Vltavu a zpřístupnit břehy,“ uvádí architekt z A8000 Martin Krupauer.

Studio k místu přistoupí podobně, jako to udělalo před lety v nedalekém Lipně nad Vltavou. To znamená, že zde nebude vyžití jen v létě, bude celoroční. „Když se spojí top dvě sezóny, je to až sedm měsíců přirozeného zájmu. To bylo pro Lipno klíčové, protože na jedné sezóně se v Česku nedá postavit nic. S tím pracujeme dodnes, s jakýmsi dvouhrbým velbloudem, protože když fungují sezóny dvě, přijde i soukromý kapitál a začne tomu věřit,“ uvedl před nedávnem pro CzechCrunch Krupauer.

Foto: A8000 Ateliér navazuje na tradici městských říčních plováren

V Českých Budějovicích by to mělo vypadat tak, že tady najdou lidé různé typy vyžití. Ta budou mít v místě dvě základní těžiště rozdělená cyklostezkou. V dolní části bude travnatá plocha s písečnými plážemi, k dispozici budou čtyři hřiště na plážový volejbal, koupací mola a lavičky s výhledem na Vltavu.

V horní části si lidé budou moci půjčit lehátka a slunečníky, případně sportovní vybavení. Budou tu také různé typy dětských i sportovních hřišť, včetně toho na cvičení, které bude mít několik hrazd v různých výškách, bradla, lavice a venkovní posilovací stroje. Návštěvníci budou moci využít také parkour.

Studio tady plánuje i malé náměstí, které by mělo být centrem všeho dění. „Pomyslné společenské centrum rekreační zóny se skládá z modulárních kontejnerů, které spoluvytvářejí neformální prostředí, doplněných dřevěnými terasami a mlatovými plochami pro venkovní posezení,“ popisuje studio. To vše bude hrát dřevem a cortenem, tedy povětrnostně odolnou ocelí. Na střechy architekti umístili terasy, část bude pokrývat zeleň. Počítá se také s vyhlídkovou lávkou. V budovách lidé najdou kavárnu, bistro, šatny a hygienické zázemí. Pro případ konání kulturních akcí bude k dispozici podium.

„Budějčáci si zaslouží takový areál, protože dnes za ním bohužel spousta z nich musí jezdit na Hlubokou. Tohle místo je pro to ideální a přístup k vodě považuji za klíčový,“ uvedl náměstek primátorky pro investice Petr Maroš. Právě město bude místo financovat. Přispěje také Jihočeský kraj.

Foto: A8000 Uvnitř bude i podium pro konání kulturních akcí

U řeky se ale nebude jen sportovat nebo odpočívat. V prostoru se bude nacházet zároveň sezónní plocha pro konání eventů, kam se vejde až patnáct stovek lidí. „Zásadním cílem je vytvořit z lokality celoročně využívané rekreační území. S tím souvisí nejen její kvalitní vybavení, ale i dlouhodobá strategie provozování, organizace akcí, udržování atmosféry, úrovně služeb a v neposlední řadě kvalitní údržba,“ líčí studio. Místa od sebe bude rozdělovat zeleň, v lokalitě tak přibudou i další stromy a keře.

Nový areál u Vltavy navazuje na koncepci, kterou si České Budějovice nechaly zpracovat v roce 2020. Jmenuje se Město a voda a je rovněž dílem ateliéru A8000. Analýza tehdy stanovila klíčová území, jedním z nich je přitom i levý břeh Vltavy. „Břehy řek byly v průběhu času upravovány jako technická infrastruktura bez ohledu na možnost nebo nemožnost užívání řeky obyvateli města. Pokud se obyvatel nebo návštěvník města dostane do blízkosti do vody, stále je od ní velmi daleko,“ pojmenovali architekti v koncepci základní problém. Cílem je, aby město mohlo svoje řeky využít a získat tak nový městský prostor.

Foto: A8000 K dispozici bude také gastronomie

Koncept nyní budovaného areálu má navázat na dlouholetou místní tradici říčních plováren. Ty v jihočeské metropoli hojně fungovaly do druhé světové války. „V Českých Budějovicích se vždy žilo u řek, voda přinášela místu život, obživu a později i zajímavé možnosti trávení volného času. Rádi bychom na tradici městských říčních plováren navázali a proměnili toto pozapomenuté území v aktivní zónu plnou sportu, kultury, kvalitní gastronomie a odpočinku,“ uvádí Krupauer.

Areál by měl začít sloužit lidem už letos v létě. Součástí projektu bude také přesun cyklostezky, která by nově měla vést kolem hal. Z té stávající se stane jakási promenáda. „Břeh Vltavy by měl sloužit všem obyvatelům města a nejrůznějším cílovým skupinám. Velmi důležitý je celodenní provoz. Ráno se zde zastaví na kávu maminky s dětmi, odpoledne se přijdou lidé slunit a koupat nebo si zasportovat a večer sem zajdou nejen mladí lidé na koncert a na drink. Multifunkčnost se nám ověřila ve všech našich projektech,“ říká Krupauer.