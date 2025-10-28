Architekturu města poznáte i podle střech. Češi volí klasiku, ale na soláry myslí už ve výkresech
Volba střechy určuje nejen dům, ale i tvář místa, říká Matěj Irra a Aliance taškových střech. Češi sází na skládané tašky, ukázal průzkum.
Podíváte-li se na Česko z ptačí perspektivy, poznáte podle střech, kde stojí staré domy a kde ty moderní. Červené tašky prozradí historickou zástavbu, tmavé střechy zase napoví nové čtvrti. A pak je tu ještě modré oko bazénu, ale to je jiná kapitola.
Střechy bývají při debatách o městské architektuře často opomíjené. Podle Aliance taškových střech přitom odráží estetiku a architektonické myšlení jednotlivých měst. Aliance vznikla spojením výrobců wienerberger, KM Beta a Betonpres a spolupracuje s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů. Jejím cílem je poskytovat investorům potřebné informace a vyvracet mýty, které se objevují s příchodem nových materiálů a kvůli marketingovému balastu.
„Podoba střech v různých oblastech odráží dlouhodobý vývoj, tradičně používané materiály i regionální estetiku. Zatímco v jižních Čechách je běžná červená taška, jinde dominují tmavší odstíny nebo strmější sklony. Tyto prvky formují charakter měst a vesnic, a pokud si lidé do tohoto celku nechají dát na střechu už od pohledu nekvalitní materiál, vzniká vizuální šum a vytrácí se osobitost lokality,“ připomíná projektant Matěj Irra. Mezi taková ikonická místa patří například Kutná Hora, Telč či Hradec Králové. „Tyto příklady zároveň ukazují, že skládaná krytina není jen záležitostí minulosti,“ doplňuje.
Střecha se nedělá na pět nebo deset let. Lidé ji berou jako dlouhodobé řešení, které musí vydržet.
To dokládá i výzkum, který pro Alianci taškových střech provedla agentura Ipsos. Více než padesát procent dotázaných by si taškovou střechu zvolilo v případě rekonstrukce či stavby domu. Za nimi následují plechové krytiny. Až pak přichází na řadu plasty, šindel nebo asfalt. „Střecha se nedělá na pět nebo deset let. Lidé ji berou jako dlouhodobé řešení, které musí vydržet. A střešní tašky jim tuhle jistotu dávají jak funkčně, tak esteticky,“ říká Martin Kašík z realizační firmy Střechy Kašík.
Skládané tašky se objevují nejen na starších rekonstruovaných objektech, ale i na novostavbách či developerských projektech. Češi stále nejvíce důvěřují léty prověřeným materiálům. Hlavním důvodem je především dlouhá životnost, čtvrtina dotázaných dokonce očekává, že jim tašková střecha vydrží i více než padesát let. Mezi další důvody patří odolnost, dobré izolační vlastnosti i snadná údržba a opravy. A také možnost instalace solárů.
To je další z trendů, které určují v současnosti podobu střech: fotovoltaika, tedy solární panely. Přes šedesát procent lidí, kteří plánují stavbu nebo rekonstrukci střechy, uvažuje o fotovoltaice a řeší ji většinou už tehdy, když je střecha teprve na papíře. Ne každá střecha je pro soláry ale vhodná.
„Včasné plánování má přímý vliv na funkčnost a bezpečnost. Optimalizuje sklon a orientaci, eliminuje stínění od komínů či vikýřů a chrání hydroizolaci před poškozením při dodatečných úpravách. Zlepšuje Průkaz energetické náročnosti budovy i šanci na dotaci. A i když panely nepřijdou hned, zesílený krov a připravené prostupy jsou minimální investice, která do budoucna ušetří značné náklady a starosti ,“ říká Roman Brzoň, tepelný technik a odborný asistent na VUT v Brně.
„Integrace fotovoltaiky už ve fázi návrhu střechy je podstatná pro správné statické posouzení konstrukcí budovy,“ doplňuje Petr Kacálek, projektant a odborný asistent na VUT v Brně.
Statik tak od začátku navrhne krov, aby vydržel sníh, vítr i hmotnost panelů a nebylo třeba pozdějších drahých zásahů do hotové konstrukce. Nezdá se to, ale soláry mohou zatížit střechu více než třiceti kilogramy na metr čtvereční. A jak si lidé vybírají dodavatele a zhotovitele střechy? Stále prý nejlépe funguje staré dobré doporučení. Ať už od známého, který má vlastní zkušenost, nebo od řemeslníka či stavební firmy.
