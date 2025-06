Asi všichni jsou překvapeni, jak velkou část trhu si bere Allegro a Číňané, říká jeden z šéfů Datartu

Uložit 0

Retailový trh s elektronikou prochází velkými změnami – kdysi miliardové Okay skončilo v insolvenci, někdejší lídři trhu Mall a CZC se dále propadají, naopak výrazně roste polské Allegro. A do toho loni matka Datartu, zlínská skupina HP Tronic, spojila síly se slovenským Nay, díky čemuž Datart ovládl Electro World. Známý prodejce tak nadále roste a zároveň v žebříčku Top 100 e-shopů od CzechCrunche za loňský rok obhájil pozici třetího největšího e-shopu v zemi.

„Jsme ve velmi dobré kondici,“ pochvaluje si Jan Pospíšil, jenž je se skupinou HP Tronic profesně spojený již sedmadvacet let, z toho posledních patnáct na pozici obchodního ředitele. Je tak součástí top managementu, který z rodinné firmy pomohl vybudovat lídra tohoto segmentu. „V prodeji elektra jsme jedničkou v Česku i na Slovensku,“ říká.

Díky spojení s konkurenčním hráčem vznikla skupina Nay Datart, která loni utržila přes 35 miliard korun. Mezi její majitele se letos opět přidal i fond Genesis Capital a řídicí partner Ondřej Vičar pro Hospodářské noviny uvedl, že cílem je dostat tuto skupinu na burzu. „Jak řekl Ondřej, možné to je,“ reaguje Pospíšil.

Pro CzechCrunch přitom popisuje, že dění v Okay, Mallu a CZC růstu Datartu pomáhá. „Allegro nebo i čínští prodejci si z trhu ukrajují a asi jsou všichni překvapeni, jak velkou část jsou schopni si vzít. Jejich obří investice do marketingu očistily trh daleko více než konsolidace,“ pokračuje. V rozhovoru kromě dění v e-commerce rozebíráme kondici firmy, spojování s Electro Worldem a slovenským Nay či další růstové plány.

Podle našich odhadů Datart loni obhájil pozici trojky na českém e-commerce trhu, těsně mu ale na paty šlape čínské Temu. Co na tento výsledek říkáte?

Umístění na bedně je fajn, ale srovnáváme nesrovnatelné – jenom online prodeje v rozdílných sortimentech. My jsme jedničkou v celkovém prodeji elektra v Česku i na Slovensku, to je pro nás relevantní ocenění.

V jaké kondici aktuálně Datart je?

Jsme ve velmi dobré kondici, rok 2024 byl pro nás úspěšný. Zvládli jsme překlopit Electro World pod značku Datart, zákazníkům jsme nabídli takové možnosti, že u nás utráceli víc peněz. Pro náš byznys je klíčová vánoční sezona, která se nám povedla, logistika se nezadrhla a zákazníci dostávali zboží včas ve slibované kvalitě. V součtu jsme tak navýšili tržní podíl, což na současném trhu není jednoduché.

Na úrovni skupiny jsme v tržbách přesáhli 35 miliard korun.

Můžete vaše výsledky konkretizovat?

Na úrovni celé skupiny Nay Datart – kam spadají všechny naše elektro aktivity, tedy i značka ETA – jsme v tržbách přesáhli 35 miliard korun. Meziročně byla lepší i EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy – pozn. redakce).

Jak zatím hodnotíte vývoj letošního roku?

Bude náročné tuto pozici obhajovat, letošek není jednoduchý. Velmi silné kategorie jako velká bílá elektronika již delší dobu padají. Na druhou stranu kategorie jako robotické vysavače i mokré mytí podlah enormně rostou, což nám jiné poklesy pomáhá vyrovnávat. Zájem se hodně zvedá i v kategorii zdraví a jeho sledování, vnímáme, že může jít o dlouhotrvající trend.

Jan Pospíšil, obchodní ředitel HP Tronic

Je součástí top managementu, který z rodinné firmy vybudoval lídra na trhu prodeje elektra.

Stejně jako většina jeho spolupracovníků je sportovně založený a soutěživost je mu vlastní.

Vystudoval management a ekonomiku na Univerzitě Tomáše Bati.

V jakém stadiu se nyní nachází transformace Electro Worldu pod značku Datart, kterou jste začali v září? Jedním z vašich cílů bylo optimalizovat kamennou síť, aby měl každý zákazník v Česku vaši prodejnu do třiceti minut jízdy autem.

Samotná transformace, ať webu, prodejen, či zákazníků, je už hotová věc. Velká část optimalizace kamenné sítě proběhla už k začátku září, kdy jsme pod značku Datartu transformovali 32 prodejen Electro Worldu. Osm dalších prodejen se nacházelo v dosahu stávajících, takže jsme zvažovali, které z nich zachováme. V následujících fázích nám u některých lokalit dobíhají nájemní smlouvy a řešíme, zda je prodlužovat, nebo se přemístit. To už je ale spíš běžný proces, který děláme u všech prodejen, kdy vyhodnocujeme, jak jsou v daném regionu úspěšné.

Co zákazníci, kteří byli zvyklí nakupovat v Electro Worldu? Jaká byla jejich tranzice?

Na to máme přesná data – více než devadesát procent zákazníků přešlo bezproblémově, převzali jsme jejich bývalý věrnostní program a transformovali jej do nové formy benefitů. Pro zákazníky to bylo zajímavé a akceptovali to. Určitě existují případy, kdy spokojenost není nejvyšší, ale jejich počet je minimální.

Jak vypadá transformace na Slovensku, kde teď působíte pod značkou Nay?

Slovenský antimonopolní úřad při schvalování transakce stanovil podmínku, že musíme deset prodejen prodat konkurenci, což už je za námi. V návaznosti tak mohlo proběhnout převzetí zbývajících prodejen Datartu pod Nay. Od května se Nay přesunula na naše informační systémy, od centrálního skladu přes logistiku, nákup a cenotvorbu po prodejny. Jde o další z kroků, který nám umožní celou skupinu efektivně řídit a využívat synergie napříč všemi procesy. Přitom hlídáme, aby zákazník nic nepoznal, a pokud ano, tak jen v lepší kvalitě nabízené služby.

Proč jste se rozhodli na Slovensku působit pod značkou Nay, a ne Datart?

Primárně jde o sílu značky Nay na Slovensku. Je velká a má tradici, byla by chyba měnit ji na Datart. Podobně jsme se na to dívali před lety, když jsme se spojovali s Euronicsem, z průzkumu nám tehdy vyšlo, že Datart je silnější.

Další akvizice neplánujeme. Spíš se budeme rozhlížet po příležitostech v rámci sortimentu, respektive jeho hloubky.

Plánujete výhledově i další akvizice?

Další akvizice neplánujeme. Spíš se budeme rozhlížet po příležitostech v rámci sortimentu, respektive jeho hloubky. Pořád chceme zůstat elektro specialistou, v jednotlivých kategoriích chceme být precizní, případně rozšiřovat další služby, jako jsou instalace nebo servis.

Datart dlouhodobě staví na tzv. omnichannel strategii, tedy propojování nákupů online s kamennými prodejnami. Jaká je aktuální skladba vašich nakupujících? Změnila se nějak po spojení s Electro Worldem?

Vnímáme, že celkový trh je už dnes překlopený ve prospěch internetu, u nás jsou ale prodejní kanály vybalancované. Polovina zákazníků nakupuje online, polovina v retailu, i když online nákupy svůj podíl pomalu navyšují. Prodejny Electro Worldu se nám podařilo začlenit stejným způsobem, nákupní chování se u nich neliší.

Kde vnímáte potenciál, na jaký podíl mohou online prodeje narůst?

Ještě před pandemií koronaviru jsem měl představy o tom, jak se bude podíl online nákupů vyvíjet, covid do toho ale hodil vidle. Jestli to bude 80 ku 20 nebo 60 ku 40, není až tak důležité. Daleko podstatnější je, že se nákupy stále více přesouvají do mobilů. Už dlouhou dobu jsou nedílnou součástí našich životů, takže bude stále víc klíčové, co na nich budeme zákazníkům schopni sdělit a nabídnout.

Co to znamená pro vás v Datartu?

Snažíme se čím dál více a lépe pracovat s responzivním webem a upravovat schopnost nabídky i průchodu nákupním procesem. Pracujeme na zdokonalení aplikace, zákazníkovi jsme v ní schopni nabídnout lepší podmínky, takže je to pro nás efektivnější prostředek k prodeji než klasický web.

Naplánovaného toho máme spoustu, ale nejde o revoluci. Spíš kontinuálně pracujeme na tom, aby vše bylo rychlé, funkční, s dobrou průchodností a stabilitou celého procesu. Nejde jen o nákup na mobilu, ale o provázání s logistikou, obchodem, našimi prodejci na pobočkách, aby měli správné informace o objednávkách zákazníka a dokázali se na něj připravit, lépe ho obsloužit a poradit mu.

Nevnímáme, že by lidé přestávali chodit do prodejen a místo toho by preferovali boxy.

Zatímco například Alza v posledních letech masivně investuje do budování sítě výdejních boxů, vy stavíte na síti vlastních prodejen. Jak vnímáte trendy v oblasti doručování?

Na prodejnách Datartu si zákazníci vyzvedávají sedmdesát procent online objednávek. Uvědomujeme si také rostoucí popularitu boxů, proto máme přes partnery v nabídce možnost vyzvednout si zboží na tisícovkách míst, ale nevnímáme, že by lidé přestávali chodit do prodejen a místo toho by preferovali boxy. Určitě však klesá počet zákazníků, kteří si chodí zboží vyzvedávat na poštu nebo si ho obecně nechávají doručit přes poštovní služby.

Retailový trh s elektronikou prochází turbulencemi – Datart pohltil Electro World, hluboce se propadají konkurenční prodejci Mall a CZC, naopak jejich majitel Allegro roste, Okay je v insolvenci a zavřel brány. Ovlivňuje vás toto dění?

Náš tržní podíl je vysoký, takže na nás má vliv cokoliv, co se děje u našich velkých konkurentů. Konec Okay nebo pokles Mallu a CZC nás ovlivňuje pozitivně. Allegro nebo i čínští prodejci si část trhu ukrajují a asi jsou všichni překvapeni, jak velkou část trhu jsou schopni si vzít. Jejich obří investice do marketingu očistily trh daleko více než konsolidace.

To, že jsou Allegro, Temu i další ochotni dávat do marketingu neskutečné peníze, zároveň zdražuje online prostor natolik, že menší prodejci nebyli a nejsou schopni jim konkurovat. Neinzerují, tudíž neprodávají a umírají.

Mluvíte o vašem segmentu elektroniky, nebo obecně?

Platí to i pro náš segment. Všichni vnímáme, jak moc Allegro investuje do online propagace, menší hráči tak nemohou konkurovat, dovolit si to mohou jen ti největší.

Podle dat ale na Allegru zákazníci nakupují spíš menší zboží, na rozdíl od původních nákupů na Mallu nebo CZC.

Souhlasím, primárně prodávají levnější a menší věci. S tím souvisí i faktory jako logistika, rychlost dodání, poprodejní servis. V této oblasti nejsou schopni nabídnout služby na takové úrovni, na kterou je český zákazník zvyklý.

Pociťujete, že by vám kvůli aktivitám Allegra odcházeli zákazníci?

Neřekl bych, že to pociťujeme, ale uvědomujeme si, že se to děje. Ve finále jsme pořád schopní růst i na menším zboží, protože jsme schopni jej zákazníkovi nabídnout ihned, příslušenství máme k dispozici okamžitě ve všech našich 153 prodejnách. Další výhodou je, že při nákupu hardwaru jsme schopni zákazníkům poradit.

S rostoucí konkurencí tak nemusíte moc měnit svou strategii?

To si nemyslím, i nadále chceme posilovat důvěru našich zákazníků a poskytovat jim stále lepší služby. Ať už jde o existující prodejny, kde jim dokážeme poradit, nebo o prodejní a poprodejní servis. Tím si oproti konkurenci budujeme správné bariéry, které nám umožní dlouhodobě fungovat a být úspěšní.