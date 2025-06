Bábovka od babičky, vejce od sousedů. Glamping v maringotce na Slovácku je vyprodaný měsíce dopředu

Uložit 0

Když Štěpánka Peřestá získala zarostlý pozemek pod hradem Buchlov na jihu Moravy, původně plánovala postavit malý domek. V místě, které zná od dětství a kde její rodiče mají chalupu, si chtěla vytvořit vlastní útočiště. Součástí pozemku však byla i stará maringotka, která do jejích plánů vůbec nezapadala. Dnes je z ní jeden z nejvyhledávanějších glampingů na Moravě, který znají lidé z celé republiky, doporučují si ho navzájem a rezervační kalendář praská ve švech.

„Původně jsem maringotku chtěla okamžitě prodat,“ přiznává majitelka glampingu, jak se říká luxusnímu kempování, která kromě tohoto projektu pracuje jako podniková právnička. „Chtěla jsem postavit zcela nový tiny house, nechtěla jsem nic rekonstruovat.“ Jenže pak se ukázalo, že maringotka je v překvapivě dobrém stavu a že by byla škoda ji nevyužít.

S tatínkem se proto dohodli, že zkusí první test: vytáhnout maringotku z bývalého pískovcového lomu, kde dlouhá léta stála. „Řekli jsme si – když to zvládne, necháme si ji,“ vzpomíná Štěpánka Peřestá. Maringotka to zvládla, a tak si ji nechali.

Dnes je Buchloff, jak se tento přívěs sloužící jako obytný prostor jmenuje, jedním z nejvyhledávanějších glampingových ubytování v Česku. Přitom na začátku neexistoval žádný promyšlený plán. „Byl to pokus. A upřímně, myslela jsem si, že se o ni zvládnu starat sama. Dnes se o ni starají čtyři dospělí lidé a i tak je to někdy náročné,“ přiznává. Na první pohled jednoduchý koncept totiž staví na detailech, které vyžadují hodně času.

Projekt se rozjel před třemi lety v létě. Prvními hosty byli kamarádi a známí, pak jejich přátelé a známí jejich přátel. Buchloff doteď nemá žádnou reklamu, dříve chyběl i web. Jedinou platformou byl profil na Instagramu a pár fotek. „Dali jsme vědět, že něco vzniká, a dál už to šlo samo,“ vzpomíná Štěpánka Peřestá.

Zájem rychle rostl. Přibývalo rezervací, lidé si maringotku doporučovali mezi sebou a začaly chodit první poptávky i mimo víkendy. „Původně jsme chtěli fungovat jen o nich, ale kalendář se začal plnit tak rychle, že jsme přidávali další dny,“ popisuje zakladatelka.

Zásadní zlom pak nastal, když se Buchloff objevil na portálu Amazing Places, který doporučuje zajímavá místa a je jedinou ubytovací platformou, na které slovácká maringotka je. „Byl to můj sen a velký milník. Najednou začali jezdit lidé z celé republiky. Někteří i opakovaně,“ říká Štěpánka Peřestá.

Maringotka má čtyřiadvacet metrů čtverečních a navazuje na stejně velkou dřevěnou terasu. Je obklopená zelení, jen pár kroků od lesa a s výhledem na hrad Buchlov. Interiér vznikal postupně. Vybavení vybírali s rodinou tak, aby spolu ladilo, dávalo smysl a mělo příjemnou atmosféru.

„Neřídili jsme se žádným návodem. Říkala jsem si, co by mi tady chybělo? A to jsme přidali,“ vypráví majitelka vyhledávaného bydlení. Podobně přirozeně vznikl i koncept jídla. Hosté si vaří sami, ale suroviny mají nachystané. Nejen ty základní, ale také domácí limonády, kváskový chléb i sezónní ovoce.

Co jde, pochází od sousedů, z okolních farem nebo od lidí, které Štěpánka zná osobně. Bábovky nebo buchty zase pravidelně peče její šestaosmdesátiletá babička. Příprava každého pobytu tedy zabere spoustu času, protože nic se neobjednává hromadně. Všechno se řeší osobně.

Chtěla jsem, aby lidé zažili, co pro mě znamená slovácká pohostinnost.

„Obcházíme producenty, sousedy, všechno si zajišťujeme sami. Občas si říkáme, že jsme si tím vlastně zavařili,“ usmívá se Štěpánka. „Ale jinak to dělat nechceme. Od začátku jsem chtěla, aby lidé zažili, co pro mě znamená slovácká pohostinnost.“

Na místě navíc není téměř žádný ruch. Jen louka, les a ticho. Zároveň je tam však kromě vybavené kuchyně i pohodlná postel, sprcha a splachovací toaleta. Majitele psů zase potěší, že na Buchloffě jsou vítáni i jejich mazlíčci.

I díky této kombinaci je Buchloff nesmírně populární, volné termíny jsou až ve druhé půlce listopadu. Ubytovat se lze minimálně na dvě noci, přičemž nejlevnější balíček vyjde na šest a půl tisíce korun. Další je o patnáct set dražší a premium vyjde na 9,4 tisíce.

Pro vystudovanou právničku tak jde o ideální kombinaci byznysu a srdcové záležitosti. „Nejkrásnější odměnou jsou pro mě vzkazy od hostů, kteří mi zanechávají fotky z polaroidu a krásné vzkazy v knize návštěv. Musím říct, že byznys je jedna věc, ale díky tomuto mám pocit, že celé to snažení má smysl,“ uzavírá Štěpánka.