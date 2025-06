Začalo to chatkou u rodičů na zahradě, teď mladí podnikatelé chystají milionový glampingový kemp

Uložit 0

Před dvěma lety se Michal Rejmon rozhodl postavit na zahradě rodičů v Českém ráji dřevěnou chatku. Měl to být spíš drobný únik od rychlého tempa digitálního světa, než cokoli jiného. „Dělám v marketingu, práci miluju, ale cítil jsem potřebu vytvořit něco hmatatelného,“ říká zakladatel agentur CreatiCom a InfluenCom. Netrvalo ovšem dlouho a chatka se ukázala nejen jako dobrý prostředek k útěku z města, ale i jako solidní byznys.

Domek postavil v duchu glampingu (jde o kombinaci slov „glamorous“ a „camping“), takže nabídl pohodlí hotelu v přírodě. Zkusil jej dát na trh a malý projekt získal nečekanou pozornost. „Chata byla okamžitě vyprodaná na dva měsíce dopředu, investice se vrátila už po čtyřech měsících. V tu chvíli mi došlo, že tohle může být celkem velký byznys,“ upřesňuje podnikatel.

Dost mu pomohly zkušenosti s influencery, s nimiž pracuje ve svých agenturách. „Dám jeden příklad. Pozvali jsme influencerku, která měla devět tisíc sledujících a přes reels na Instagramu a TikTok oslovila přes 500 tisíc lidí díky jednomu videu. Přes tisíc lidí si od ní nechalo poslat odkaz na naše stránky.“

Vzal tedy několik set tisíc ze své kapsy, zároveň domluvil dvoumilionovou investici od Jakuba „Jakea“ Zahradníka, investora do nemovitostí a provozovatele sítě Airbnb bytů, a postupně postavil další glampingy – v Lužických horách a u Hrubé skály.

Dnes, dva roky od začátku, tým firmy Glamlife finišuje už čtvrtou chatu a má neskromnou strategii: každý rok otevřít dva vlastní glampingy a další dva až tři na zakázku.

Za stavbou chat stojí třetí spoluzakladatel Karel Pivnička se svým otcem. „Karel žil rok v glampingovém surf kempu v Portugalsku a navíc s tátou provozují stavební firmu. Přitom se původně ucházel o práci v marketingu. Nakonec ale perfektně zapadl jako hlavní stavitel,“ směje se Rejmon, který se stavbami Pivničkovým pomáhá spíš nárazově.

Co se nákladů týče, jedna chata prý vyjde zhruba na dva miliony korun a návratnost se pohybuje mezi třemi až čtyřmi roky. Do projektu už investovali s partnery dohromady přes sedm milionů korun.

Některé pozemky kupují, jiné si pronajímají. „Lidé často vlastní nádherné pozemky, které nechtějí prodat, ale zároveň pro ně nemají jasné využití. My jim nabízíme smysluplnou alternativu,“ říká.

Jejich glampingové domky jsou standardně vybavené vlastní kuchyní, koupelnou a sprchou, splachovacím záchodem či saunou. Teď ale Rejmon chystá i projekt o řád větší – glampingový kemp, kde by na jednom místě vzniklo osm až dvanáct chat. Má už prý dokonce před podpisem jeden vhodný pozemek. „Věřím, že do dvou let budeme největším provozovatelem vlastních glampingů v Česku,“ říká sebevědomě Rejmon.