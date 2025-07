Basket vzývá nového hrdinu. Vyrostl v katolické škole, teď podepsal rekordní kontrakt i smlouvu s Converse

Uložit 0

Zatím nemá lesk jako LeBron James nebo Stephen Curry, tedy největší basketbalové hvězdy. Ale jméno Shaie Gilgeouse-Alexandera si zapamatujte. Je nejlepším hráčem Oklahomy, letošního šampiona NBA, čerstvým držitelem ceny pro nejužitečnějšího hráče ligy (MVP) a také basketbalistou s největším kontraktem v historii soutěže, který mu během čtyř let zaručí 285 milionů dolarů, tedy skoro šest miliard korun.

V Kanadě, kde se talent měří bruslením a kde cesta z maloměst vede obvykle přes hokej, šel jinudy. Jak popisuje portál Sportsnet, ve třinácti letech si každé ráno sám odemykal tělocvičnu ve své katolické škole v Hamiltonu a ještě za tmy tam házel na koš. Ne proto, že by ho někdo nutil, ale protože věděl, co chce. Každý trénink si poctivě zapisoval do školního sešitu a večer si ho procházel stejně důkladně jako domácí úkol. Od začátku věděl, že mu nestačí být jen dobrý.

I proto, že neměl výbavu, kterou mají přirozené talenty jako LeBron James nebo Kevin Durant. V pubertě byl drobný, nenápadný, dospěl později. Mezi ostatními působil spíš jako ztracený. Jeho první trenér a zároveň učitel tělocviku mu proto vštěpoval úplně jiný přístup: že rozhoduje nejen rychlost, ale především schopnost zpomalit. Že pohyb má být klidný a kontrolovaný. Učil ho číst prostor skrze úhly, nejen běžet od koše ke koši. Pracovali na rytmu kroků, na dýchání, na schopnosti zastavit se ve správnou chvíli. A právě to začalo tvořit základ jeho hry.

Když mu bylo šestnáct, nedostal se do kanadské juniorské reprezentace. Nicméně o rok později už byl v té seniorské. Místo aby šel na univerzitu Duke, která každoročně chrlí hvězdy NBA, vybral si Kentucky. Ne tak prestižní, ale s trenérem, který mu slíbil, že na sobě bude moct pracovat po svém.

Na draftu v roce 2018, tedy události, ve které si týmy NBA rozebírají ty nejlepší mladé hráče, šel na řadu až jako jedenáctý, tedy žádná senzace. A tým ze Charlotte, který na něj ukázal, ho okamžitě vyměnil do Los Angeles Clippers jako součást větší dohody mezi kluby. V první sezoně většinu času nehrál v základní sestavě, ale přicházel na hřiště jen jako náhradník.

Dnes je nejužitečnějším hráčem a hlavní hvězdou týmu Oklahoma City Thunder. Ale k výšinám došel jinak než většina ostatních. Nikdy nebyl silově dominantní jako Giannis Antetokounmpo. Neházel trojky z až nesmyslných pozic jako Stephen Curry. Ale dokázal se pohybovat tak, že soupeři nikdy nevěděli, kdy se zastaví a kdy zrychlí. Právě tenhle cit pro tempo, vypilovaný v hamiltonské tělocvičně, se nakonec stal jeho největší zbraní.

Zlomových momentů bylo víc a jeden z těch nejdůležitějších přišel, když mu bylo 21 let. Rok v Oklahomě tehdy strávil po boku Chrise Paula, jednoho z největších mozků basketbalové historie. Byli spolu celé dny, analyzovali hru, sledovali detaily, hráli si s různými variantami. Právě Paul po sezoně zavolal jeho matce. „Bez vás by tam nikdy nebyl,“ řekl jí. „Ten příběh se nedá vyprávět bez vás.“

Nyní 53letá Charmaine Gilgeousová byla v minulosti olympijskou sprinterkou. Ale doma byla hlavně matkou, která vychovávala dva syny bez partnera a bez velkého množství peněz. Pracovala jako sociální pracovnice. Byla přísná, nikdy si před dětmi nestěžovala. Každou sobotu je brala na výlet do Toronta a vždy museli být upravení, mít srovnané límečky a čisté boty. „Říkala, že když odcházíš z domu, musíš vypadat, jako bys měl všechno pod kontrolou,“ vzpomínal Gilgeous-Alexander pro GQ.

Možná i proto je velkým milovníkem módy. Pravidelně jezdí na Fashion Week do Paříže, objevuje se v magazínech jako GQ nebo Vogue, spolupracuje s luxusními značkami. A přenáší to i do praxe, na každý zápas má připravený outfit, košili si napařuje sám. Záleží mu na tom, jak vypadá. Ostatně i jeho instagramový profil působí tak trochu jako módní přehlídka.

Pořád je ale sám sebou. V létě zůstává doma v Hamiltonu a trénuje se stejnou partou šesti přátel ze střední školy, kteří nikdy nehráli profesionálně. Jeho osobnost a vkus přesvědčily i značku Converse. SGA, jak se mu přezdívá, na podzim uvede na trh svůj první vlastní model bot Shai 001, které by měly stát v přepočtu 2 700 korun.

Nicméně nejde o běžný kontrakt. Není jen tváří reklamy, ale přímo se podílel na návrhu bot jako kreativní ředitel. Výsledkem je jednoduchý, elegantní model se zipem přes nárt, který lze upravovat. Působí přesně jako on: klidně, funkčně a sebevědomě. „Shai je víc než vítěz, má vlastní auru,“ říká marketingový ředitel Converse Rodney Rambo. „A přesně to dnes zákazníci hledají. Ne dalšího výkonného sportovce, ale osobnost, která něco vyzařuje.“