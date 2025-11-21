Baterky, soláry i bioplyn. Natland sází na energetickou revoluci, zakládá nový podnik s matadory oboru
Investiční skupina Natland založila s Janem Brázdou a Bronislavem Převrátilem společný podnik Revoltum. Ten má na investice připraveny stovky milionů.
Investiční skupina Natland a její majitel Tomáš Raška sice letos prodali Veolii transformovanou teplárnu v Příbrami, ale ústup z energetiky to neznačí ani v nejmenším. Naopak založili společný podnik s dvojicí zkušených manažerů z oboru a chystají se dál investovat. Spolu s Janem Brázdou a Bronislavem Převrátilem vytvořili společnost Revoltum, která má na investice v regionu střední a východní Evropy připraveny vyšší stovky milionů korun. Cílí na obnovitelné zdroje, bateriová úložiště, bioplyn či vodík.
„Vytvoření společného podniku s lidmi, kteří mají prokazatelné zkušenosti v řízení komplexních energetických projektů, je dalším krokem v rozvoji skupiny v oblasti energetiky,“ říká sedmačtyřicetiletý matador tuzemského byznysu Raška. Energetika je dnes mezi zkušenými investory čím dál populárnější, protože obor prochází řadou změn a výzev.
Jan Brázda strávil přes dvě dekády v byznysovém poradenství v regionu střední a východní Evropy a Británie, poslední roky působil jako partner mezinárodní konzultační společnosti PwC. Bronislav Převrátil vedl do nedávna děčínskou společnost Chart Ferox, která vyrábí tlakové lahve pro energetické provozy a má za sebou desítky projektů v oblasti integrovaných systémů pro distribuci vodíku, LNG či bioplynu.
„Po dvaceti letech ve vedení firmy přichází čas na nové výzvy. Těším se, že zkušenosti z řízení inovací a realizace průmyslových projektů přenesu do podnikání, které má jasný cíl – transformovat českou energetiku,“ dodává Převrátil.
I Natland má v energetice zkušenosti přesahující dvacet let. V minulosti skupina vybudovala a následně prodala jednu z největších solárních elektráren Energy21 nadnárodnímu fondu, stabilizovala bratislavský paroplynový cyklus PPC nebo transformovala příbramskou teplárnu Energo Příbram, kterou letos prodala strategickému investorovi Veolia. Energetika je tak vedle private equity a nemovitostí jednou z klíčových oblastí skupiny.
Natland založil v roce 2002 Tomáš Raška, který nedávno vykoupil minoritní akcionáře a plně ji ovládá. V loňském roce dosáhla zisku 150 milionů korun a spravuje majetek v hodnotě bezmála sedm miliard korun. Mezi její poslední významné transakce patří například výstavba rozsáhlého developerského projektu v Kladně, kde u vznikající rychlodráhy vyroste nová městská čtvrť s více než 600 byty.
Tomáš Raška vystoupil také na čtvrteční konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádal v Nové Spirále na pražském výstavišti. Právě tam svůj nový energetický projekt poprvé představil a popsal veřejnosti.