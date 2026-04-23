Bazén na střeše i služby jako v luxusním hotelu. Pražský Bakers Court zahájil prodej
Na místě, kde se sto let pekl chleba pro celou Prahu, roste 246 bytů. Projekt ukazuje, že i rezidenční bydlení může nabídnout servis 5* hotelu.
Střešní bazén s panoramatickým výhledem na Prahu, sauna ukrytá za ciferníkem hodinové věže, výtah z garáže přímo do bytu a vstup do budovy přes Face ID místo klíčů. Podobné objekty v pražském rezidenčním segmentu zatím nejsou příliš časté. „Troufám si říct, že v rámci celé Prahy bude výjimečný,“ říká o novém rezidenčním projektu v areálu bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech Ondřej Buršík, generální ředitel Metrostav Development.
Areál Bakers Court tvoří čtyři části s různou typologií bydlení. The Baker, cihlová budova s hodinovou věží, je vlajkovou lodí s téměř stovkou bytů. Baker Garden tvoří dva sousední domy s 88 byty. Baker Row nabídne viladomy v komornějším měřítku navazujícím na okolní vilovou zástavbu. Baker Pavilion je původní vila s mikrobyty. Celkem tu bude 246 jednotek. Prodej byl zahájen letos v březnu.
The Baker je navržen tak, aby standard, na který jsou lidé zvyklí z nejluxusnějších hotelů, tady fungoval na každodenní bázi. Byty mají chlazené stropy jako estetičtější a tišší alternativu ke klimatizaci, rekuperaci, tedy trvalý přívod čerstvého vzduchu bez nutnosti otevírat okna a smart home systém Loxone, přes který lze ovládat topení, osvětlení i žaluzie.
Všechny byty splňují energetickou třídu A. U nejvyšších pater zajišťuje výtah přímý přístup z podzemní garáže do bytu, a to bez průchodu společnými prostory. Vstup do budovy zajišťuje Face ID, biometrické rozpoznávání obličeje bez nutnosti nosit klíče. Vjezd do garáže funguje přes čtečku SPZ, pohyb v areálu hlídá nepřetržitý kamerový systém.
Na střeše The Baker se nachází Residents Club, soukromá zóna výhradně pro rezidenty. Vyhřívaný bazén s panoramatickým výhledem na Prahu, sauna ukrytá přímo za ciferníkem hodinové věže s odpočinkovou zónou, venkovní kuchyně s grily pod bioklimatickou pergolou a sluneční terasy s lehátky. The Baker a Baker Garden sdílejí recepci, kde concierge, v hotelnictví člověk zajišťující každodenní potřeby hostů, funguje nepřetržitě. Přebírá zásilky, zajišťuje úklid bytu, organizuje technickou podporu, rezervuje společné prostory. Vše lze vyřídit osobně, telefonicky nebo přes domovní aplikaci, která zároveň slouží ke vzdálenému ovládání domácnosti a přehledu o dění v areálu.
Ve společných prostorách najdou rezidenti privátní fitness, meeting room a dětský koutek. „V rámci celého areálu počítáme s občanskou vybaveností, na které si hodně zakládáme. Stavíme ji především na velmi kvalitní restauraci i dobré pekárně,“ říká Buršík. Přímo v areálu je dále počítáno s ekologickou prádelnou, samoobslužnými obchody přístupnými kdykoliv, parcel boxy a mateřskou školkou.
Projekt stojí na místě, kde František Odkolek postavil v letech 1910–1911 jednu z největších pekáren tehdejšího Rakouska-Uherska. Administrativní budova je dnes kulturní památkou. Metrostav Development koupil areál v roce 2017 a původní návrh od předchozího developera se rozhodl celý přepracovat. „Překvapilo nás, že za zdí pekáren je ukrytý velmi působivý prostor, takové tajuplné místo, o kterém skoro nikdo v Praze netušil. Už tehdy nás oslovil urbanismus areálu,“ vzpomíná Buršík na první prohlídku.
V rámci celého areálu počítáme s občanskou vybaveností, na které si hodně zakládáme.
Objekty The Baker a Baker Pavilion navrhovalo studio Bogle Architects s kancelářemi v Londýně, Praze a Hongkongu. „Adaptaci nebo rekonstrukci starého domu jsme chtěli svěřit někomu, kdo má s takovými projekty zkušenost. Dokonce jsme se byli podívat v Londýně, jak se podobné domy dělají a jak by to mohlo vypadat,“ doplňuje Buršík. Zbývající domy navrhl ateliér City Work Architects. „Je to vlastně takové loftové bydlení, s vysokými stropy, podtrženým industriálním charakterem a vysokou kvalitou materiálů,“ popisuje.
Projekt leží v těsné blízkosti Karlína, jedné z nejžádanějších pražských adres posledních let. Dostupnost do centra je přitom srovnatelná, vlakem z nádraží Praha-Vysočany se dostanete na Masarykovo nebo Hlavní nádraží za sedm minut, metro linky B je v docházkové vzdálenosti. Autem je areál napojený na Pražský okruh i výpadovky z města směrem na Mladou Boleslav a do centra se dostanete rychleji než z většiny vilových čtvrtí za Prahou.
V dosahu patnácti minut autem jsou mezinárodní školy Park Lane International School a The English College in Prague. V okolí funguje poliklinika Vysočany, nákupní centra Fénix a Černý most a O2 Arena. Projekt přitom nevzniká v zástavbě, ale na okraji klidné prvorepublikové vilové čtvrti s parkem Klíčov. Přímo u areálu vzniknou dva parky, jeden městského charakteru, druhý inspirovaný principy anglické zahrady.
Součástí projektu je i Odkolekce, dvanáct uměleckých děl rozmístěných po celém areálu. „Do projektu jsme zapojili umělce. Najali jsme si kurátory Petra Volfa a Karla Štědrého a v rámci navazujících diskuzí jsme vybrali dvanáct umělců," popisuje Buršík. Umělci dostali materiál přímo z demolice původní stavby. Michal Cimala postavil třeba sedmimetrovou sochu Roxorman z betonářské výztuže, na domech jsou graffiti Michala Škapy, ve sbírce jsou i práce Stanislava Kolíbala, Václava Cíglera nebo Čestmíra Sušky. Plánovaná je také 150 metrů dlouhá kašna od Michala Motyčky a Václava Cíglera. „Chceme, aby projekt vždy něco vracel místu, kde vzniká," shrnuje Buršík.