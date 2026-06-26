Bez repráků a jen ručně ovládaná okna. Elektrická SUV skládačka testuje, co lidé opravdu chtějí
Startup Slate Auto spustil objednávky elektrického pick-upu za 25 tisíc dolarů. Nemá dotykový displej, jeho tvůrci ale slibují, že na něm vydělají.
Zatímco se moderní auta proměnila v počítače na kolech plné dotykových displejů, předplatných a digitálních asistentů, americký startup Slate Auto vsadil na pravý opak. Jeho elektrický pick-up nemá dotykovou obrazovku, reproduktory si připlatíte zvlášť a okénka stahujete ruční klikou. A přesto, nebo možná právě proto, by mohl uspět – je totiž levný.
Vůz, který bude v základu stát 24 950 dolarů (přibližně 550 tisíc korun), si lze od středy v Americe objednat, a stal se tak nejlevnějším novým autem i elektromobilem na tamním trhu. Pro srovnání: průměrná cena nového vozu se v USA šplhá ke 49 tisícům dolarů, tedy téměř dvojnásobku. Slate je levnější i než průměrné ojeté auto.
Osekanost je tu programem. Místo velké obrazovky uprostřed palubky najdete jen malý displej s rychlostí a dojezdem, navigaci a hudbu si řidič pustí z vlastního telefonu, pro který je připravený držák. Klimatizace, couvací kamera nebo tempomat sice zůstaly, ale jinak Slate sází na heslo, že co si zákazník nepřeje, za to nemá platit.
Základní verzi přezdívanou Blank Slate si majitel postupně dotvoří podle sebe. Firma nabízí přes 175 doplňků, z nichž většina stojí pod 500 dolarů, a karoserie se místo drahého lakování polepuje fólií – na výběr je přes sto barev. Za zhruba pět tisíc dolarů navíc lze z dvoumístného pick-upu udělat pětimístné SUV.
Skutečně odvážný je ale byznysový plán. Šéf firmy Peter Faricy, bývalý manažer Amazonu, pro CNBC uvedl, že každý vyrobený vůz bude ziskový už na úrovni marže a firma se chce do roku 2027 dostat do kladného cash flow. „Je to ambiciózní cíl,“ připustil. Hranici rentability má Slate na 80 tisících autech ročně.
A Slate Truck is $24,950. Because America asked for an affordable new truck.
Pricing excludes taxes, title, license, registration, governmental fees, destination charges, documentation fees, and any optional equipment. State and local incentives may also be available. pic.twitter.com/WN6CZG5H14
— Slate Auto (@slateauto) June 24, 2026
Ta sebejistota vyniká právě v době, kdy se ostatním výrobcům elektromobilů příliš nedaří. Rivian loni prodělal 3,6 miliardy dolarů a zisku se zatím nikdy nedočkal, konkurenční Lucid musel jen letos dvakrát propouštět a naposledy oznámil škrty 18 procent zaměstnanců. Startupy Fisker a Lordstown Motors už dříve skončily v bankrotu.
Slate přitom stojí na solidním kapitálu. Za projektem je zakladatel Amazonu Jeff Bezos i miliardář Mark Walter, majitel baseballového klubu LA Dodgers, a firma zatím vybrala od investorů přes 1,3 miliardy dolarů. Původně slibovala cenu pod 20 tisíc dolarů, jenže to počítalo s federální dotací na elektromobily, kterou Donald Trump mezitím zrušil.
Reportérku The Verge Rani Molla, která si vůz vyzkoušela v Kalifornii, překvapilo, jak normálně se řídí – blíž má prý ke kompaktnímu crossoveru než k tradičnímu pick-upu. Dojezd 205 mil (asi 330 km), 181 koní a zrychlení na stovku za osm sekund sice nejsou žádné rekordy, vůz ale uveze přes 700 kilo nákladu.
Otázkou zůstává, jestli se nadšení promění v prodeje. Rezervací má Slate přes 180 tisíc, jenže k závazné objednávce je potřeba složit nevratnou zálohu 300 dolarů. První kusy z továrny v Indianě mají dorazit k zákazníkům do konce roku a Faricy nevyloučil ani pozdější vstup na burzu. Do Evropy se značka také jen tak asi nedostane.