Bílý lotos zná novou destinaci. Vraždit se bude v zámečku v Saint-Tropez, kde noc stojí i 750 tisíc
Od svatebního daru, přes okázalé večírky až po hotel s nocí za tisíce eur. Teď se francouzský luxus potká s televizním hitem.
Bílý lotos je seriál, který si z luxusních dovolených udělal vlastní žánr. Každá řada se odehrává v jiném pětihvězdičkovém hotelu a sleduje, co se stane, když se svět bohatých hostů, dokonalého servisu a bezstarostného odpočinku začne nenápadně drolit. Po Havaji, Sicílii a Thajsku se děj přesouvá dál a fanoušci se měsíce dohadovali, kam to bude. Spekulovalo se mimo jiné i o lyžařském středisku v Alpách či hotelu v Norsku. Nakonec ale seriál zůstává u slunce a okázalého luxusu, čtvrtá řada totiž dle The Variety míří do francouzského Saint-Tropez.
Centrem dění bude Château de La Messardière, hotel, který svou historií přesně zapadá do konceptu seriálu. Zámek, který dominuje kopci nad zálivem, nechal v roce 1889 postavit obchodník s koňakem Gabriel Dupuy d’Angeac jako velkolepý svatební dar pro svou dceru. Ve dvacátých letech minulého století patřilo sídlo k centrům společenského života na Francouzské riviéře a hostilo okázalé večírky, na které se sjížděla francouzská smetánka. Tahle zlatá éra ale postupně skončila. Po změnách majitelů a letech nezájmu zůstal z někdejšího symbolu luxusu spíš opuštěný objekt, který dlouhou dobu chátral.
Zlom přišel až v roce 1989, kdy prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Nejnovější kapitola se začala psát v roce 2019, kdy se zámek stal součástí sítě hotelů Airelles a po dalších úpravách znovu otevřel v roce 2021. Rozkládá se na 13 hektarech zahrad s tradiční flórou Středomoří. Hotel nabízí 86 pokojů a suit, jejichž interiéry jsou význačné mramorem, rustikální dlažbou a typickým stylem Riviéry, přičemž hosté mají k dispozici šest restaurací nebo wellness centrum o rozloze tisíc metrů čtverečních.
O úrovni služeb nejlépe vypovídá fakt, že na soukromou pláž Pampelonne hosty převáží hotelový vůz Rolls-Royce. A ceny za ubytování tomu odpovídají – začínají na 1 150 eurech (28 tisíc korun), ale u nejluxusnějších rezidencí s vlastními bazény mohou v hlavní sezóně šplhat až k 31 tisícům eur, což je v přepočtu přes 750 tisíc korun za jedinou noc.
Natáčení seriálu má probíhat od konce letošního dubna až do října, což znamená, že zachytí Saint-Tropez v plné sezoně. Produkce se nebude omezovat jen na areál hotelu, mluví se o scénách v Paříži i o možném zapojení atmosféry filmového festivalu v Cannes. Ten se koná v květnu, tedy v době, kdy už bude štáb v regionu aktivní.
Zajímavostí je, že poprvé nejde o hotel ze sítě Four Seasons, na kterou byly navázány všechny předchozí řady. Což je dobrá zpráva zejména pro Airelles, jelikož Bílý lotos se postupně proměnil v mimořádně silný byznysový nástroj: po odvysílání jednotlivých sérií na HBO rostla návštěvnost webů i poptávka po pobytech v řádu stovek procent a některé resorty byly vyprodané na měsíce dopředu ještě dřív, než se seriál vůbec začal vysílat.