Bitcoin pro všechny, nejen pro nadšence. První česká banka spouští jeho přímý nákup ve své aplikaci
Partners Banka jako první v Česku spustí přímý nákup a prodej bitcoinu v bankovní aplikaci. Obchodování a úschovu zajišťuje kryptosměnárna Anycoin.
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Bitcoin začíná naplno pronikat i do českých bankovních domů. Řada z nich o nejpopulárnější kryptoměně v posledních letech mluvila, ale až nyní Partners Banka jako první spouští možnost nakupovat a prodávat bitcoin přímo ve své aplikaci. Klienti si mohou založit kryptoúčet během několika minut a začít investovat od 500 korun. „Bitcoin dnes zajímá významnou část české veřejnosti, cesta k jeho nákupu je ale pro mnoho lidí stále zbytečně složitá,“ říká Petr Borkovec, generální ředitel Partners Banky a spoluzakladatel finanční skupiny Partners.
Novinka navazuje na dlouhodobou strategii banky vytvořit jedno místo pro celý finanční život klienta. K nákupu bitcoinu není potřeba samostatná aplikace, registrace na burze ani správa speciálních hesel či obnovovacích kódů, které k pořizování bitcoinu ve standardním kryptosvětě patří. Klient v aplikaci Partners Banky zvolí částku, potvrdí pokyn a peníze se odečtou přímo z jeho účtu. Aktivace ani vedení kryptoúčtu nejsou zpoplatněny, klient platí pouze poplatek za samotný nákup nebo prodej. Služba oficiálně startuje 10. srpna.
Samotné obchodování a úschovu bitcoinu zajišťuje česká společnost Anycoin, největší tuzemská kryptosměnárna, která letos získala od České národní banky licenci podle evropského nařízení MiCA. Nová regulace, jež v Evropské unii vstoupila v platnost letos v červenci, zavádí jednotná pravidla pro poskytovatele služeb spojených s kryptoaktivy. Anycoin je tak zároveň první českou kryptoměnovou firmou, která nasadila technologii pro přímou integraci obchodování s kryptoměnami do prostředí komerční banky.
Nákup i prodej bitcoinu v aplikaci Partners Banky s sebou ponese v součtu dvouprocentní transakční poplatek. O tolik tedy bude vyšší cena transakce proti aktuální hodnotě největší kryptoměny, jejíž hodnota se nyní v přepočtu pohybuje kolem 1,3 milionu korun. Na úrovni banky se strhává poplatek za transakci 1,5 %, Anycoin si bere dalších 0,5 %. Celkovou výši poplatku vidí zákazník přímo v aplikaci při dané transakci. Za držbu žádný poplatek není.
„Přinést kryptoměnové služby přímo do bankovní aplikace znamená skloubit špičkové technologie s přísnými regulatorními požadavky. Nejde o jednoduchý proces, ale protože byla spolupráce s bankami očekávaným krokem, byli jsme na něj dobře připraveni,“ uvedl ředitel Anycoinu Marek Kyrsch. Maximální výše jednoho nákupu v Partners Bance činí 1,5 milionu korun (jejich počet není omezen) a aktuálně nebude možné přesouvat si nakoupené bitcoiny mimo banku, třeba na vlastní hardwarovou peněženku.
Banka zároveň nabídku doprovází opatrností. Podle Borkovce je bitcoin rizikové aktivum, které by mělo tvořit maximálně pět procent dobře rozloženého investičního portfolia, nikoliv jeho základ. „Bankovní aplikace nedokáže odstranit kolísání ceny ani další rizika bitcoinu. Může ale odstranit zbytečné technologické překážky, zpřehlednit celý proces a dát klientovi lepší kontrolu nad tím, kolik nakupuje a jak se hodnota jeho prostředků vyvíjí,“ dodává šéf Partners Banky s tím, že o obchodování s dalšími kryptoměnami zatím neuvažuje.
O ambici pustit se také do prodeje kryptoměn hovoří Petr Borkovec již delší dobu, de facto od spuštění vlastní banky, se kterou chce dlouhodobě konkurovat například Revolutu. Loni v podcastu Money Maker mluvil o evropské regulaci MiCA jako o klíčovém předpokladu, díky němuž už krypto může nabízet i regulovaná banka. Bitcoin tehdy označoval za „určitý druh náboženství“, kterému on sám nepropadl, ale je prý mu radno vyjít vstříc, pokud si to klienti přejí a existují pro to jasné procesy.
V rámci rozvoje je to druhá výrazná novinka, kterou letos Partners Banka spouští. Na začátku roku představila bezplatný multiměnový účet, což je služba, kvůli které zákazníci vyžadující jednoduchou správu vícero měn v jedné aplikaci využívají třeba právě Revolut. Banka zároveň všechny karetní platby v cizích měnách převádí kurzem Evropské centrální banky bez přirážky, a tak její nabídka patří mezi tuzemskými bankami mezi nejvýhodnější, pokud jde o placení v zahraničí.
Na konci loňského roku obsluhovala Partners Banka 162 tisíc klientů a na depozitech spravovala 41 miliard korun. Partners Banka je součástí finanční skupiny Partners, kterou od roku 2007 buduje Petr Borkovec společně se svým dlouholetým parťákem Radimem Lukešem. Součástí rostoucí skupiny je dnes také investiční společnost, penzijní společnost Rentea, pojišťovna Simplea nebo nemovitostní fondy. Samotnou banku skupina spustila v roce 2024. Obrat celé skupiny včetně banky loni dosáhl rekordních téměř osmi miliard korun, meziročně o třetinu více.