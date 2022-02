Příchod pandemie znamenal zásadní výpadek filmové produkce i příjmů, současně ho ale provázel nástup streamovacích služeb. Firma Warner Bros. se proto rozhodla zabít dvě mouchy jednou ranou – posílat novinky do kin s alespoň nějakými výdělky a zároveň na HBO Max, kterému tak výrazně navýší počet předplatitelů. Strategie se jim ale vymstila. Okamžitě se setkala s ostrou kritikou, způsobila finanční ztráty a teď na Warnery podalo žalobu Village Roadshow, studio podílející se na produkci snímku Matrix Resurrections.

Loni šly do kin i na HBO Max současně všechny tituly z distribuce Warner Bros., které tak oficiálně reagovalo na stále nejistou pandemickou situaci. Jakmile ale své plány v prosinci roku 2020 oznámilo, svalila se na něj vlna kritiky. Filmaři jako Christopher Nolan nebo Denis Villeneuve otevřeně mluvili o podvodu na tvůrcích, kteří se o nové distribuční strategii dověděli v zásadě společně s veřejností.

Nolan kvůli tomu dokonce po dvaceti letech spolupráce Warner Bros. opustil a svůj další film, historické drama Oppenheimer, natáčí u studia Universal. Dlouho se také spekulovalo, zda hybridní uvedení finančně nepotopí první část epického sci-fi Duna a nepohřbí tak šance na vznik druhé části. To nenastalo, negativní ekonomický dopad nekonvenční distribuce se ale ve filmovém průmyslu stal široce přijímaným faktem, byť není podložen mnoha jednoznačnými daty.

Ztráta zásadní částí příjmů je také základem žaloby, kterou včera na Warner Bros. podala produkční společnost Village Roadshow Films, zčásti stojící za financováním vzniku filmu Matrix Resurrections. Distributor ji prý předem neinformoval a nijak s ní neprojednal své plány. Místo toho se měl rozhodnout ublížit příjmům snímku, aby získal nové předplatitele pro svou streamovací službu – Warner Bros. tuto interní iniciativu označuje jako „Project Popcorn“.

Morfea hraje ve čtvrtém pokračování Matrixu Yahya Abdul-Mateen II Foto: Warner Bros.

Čtvrtý Matrix šel na plátna i HBO Max loni koncem prosince a od té doby v kinech vydělal jen 153 milionů dolarů. Při rozpočtu asi 190 milionů to není ani polovina částky, kterou by bylo potřeba byť jen na pokrytí všech nákladů. Zároveň je to pouhý zlomek příjmů předchozích dílů trilogie, z nichž jen Matrix Revolutions v kinech vydělal 427 milionů dolarů, 643 milionů po započtení inflace. Resurrections se podle odhadů vcelku dobře dařilo na HBO a snímek byl hitem na pirátských webech.

Žaloba Village Roadshow uvádí, že s hlavními herci a režisérkou Resurrections se Warner Bros. domluvilo na náhradě příjmů ztracených kvůli hybridnímu uvedení. Zaplaceno dostalo také studio Legendary, které tratilo část příjmů u Duny. „Warner Bros. ale zrušilo jednání s jedním ze svých nejdéle kooperujících partnerů,“ píše v žalobě Village Roadshow.

Produkční společnost pokračuje zdůrazněním také dalekosáhlejších důsledků hybridního uvedení nového Matrixu: „Nemůže být pochyb o tom, že katastrofální příjmy Resurrections z kin snižují hodnotu celé franšízy, jelikož nevýdělečnost filmu studia většinou odrazuje od dalších investic do pokračování a jiných rozšíření v krátkodobém horizontu.“

Pro situaci kolem posledního Matrixu už existuje precedent, který ostatně možná jednání Village Roadshow ovlivnil. Loni v červenci žalovala Disney herečka Scarlett Johansson. Společnost se totiž film Black Widow, v němž ztvárnila hlavní roli, rozhodla také vydat hybridním způsobem, což jí mělo způsobit výraznou finanční újmu. Přes několik ostrých slovních výměn se nakonec Disney a Johansson domluvili a herečka dostala tučné mimosoudní vyrovnání.

Je otázkou, zda se bude tento scénář opakovat i nyní. Studia Warner Bros. a Village Roadshow spolu pracovala kromě všech Matrixů také na Jokerovi, trilogii Dannyho parťáků a desítkách dalších titulů. Village však v žalobě argumentuje, že jeho dlouhodobý partner se ho snaží zbavit práv na franšízy jako Karlík a továrna na čokoládu nebo Na hraně zítřka a dále na nich vydělávat sám. Ušlé zisky studia prý mohou mít za výsledek i neschopnost Village Roadshow uhradit svou část financování Matrixu a ztrátu práv na franšízu ve prospěch Warner Bros.

Neo a Trinity ve čtvrtém díle kultovní série Matrix Foto: Warner Bros.

To na podání žaloby rychle reagovalo prohlášením pro média, v nichž argumenty žalobce označuje za zcela nepřesvědčivé. „Je to neopodstatněný pokus společnosti Village Roadshow vyhnout se smluvnímu závazku účastnit se rozhodčího řízení, které jsme proti ní zahájili minulý týden. Jsme si jisti, že tento případ bude vyřešen v náš prospěch,“ uvádí Warner Bros.

Všechna studia, která se v posledních dvou letech uchýlila k hybridnímu uvádění filmů, tuto strategii v zásadě uložila k ledu. Důsledky distribučních experimentů budou nicméně dlouhodobé a nejspíš trvalé, zahrnují totiž například historické zkrácení doby, kdy mají kina exkluzivní právo nové tituly uvádět. V obecnější míře se ale také výrazně zkomplikovaly vztahy v Hollywoodu, jak demonstruje i žaloba Village Roadshow.