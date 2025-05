Blíží se konec googlování? Šéf z Applu připouští sázku na umělou inteligenci i ústup iPhonů 

Uložit 0

Představte si, že výraz „vygoogli si to“ zmizí ze slovníku moderní společnosti. Namísto zadávání dotazů do vyhledávačů se lidé budou obracet na AI asistenty, kteří informace nejen najdou, ale zároveň je pochopí, vyhodnotí a podají v kontextu přesně tak, jak je uživatel potřebuje.

To je vize, která se zřejmě honí hlavou předním představitelům Applu, když uvažují nad budoucností svého prohlížeče Safari. Firma totiž podle nejnovějších informací připouští možnost jeho přepracování, které by se zaměřilo na zapojení umělé inteligence. Takový krok by mohl znamenat rozchod s Googlem, který dlouhodobě drží pozici výchozího vyhledávače na zařízeních s operačním systémem iOS.

Informace zazněly během středečního svědectví Eddyho Cuea, šéfa služeb Applu, v probíhajícím antimonopolním řízení amerického ministerstva spravedlnosti proti firmě Alphabet, mateřské společnosti Googlu.

Já­drem sporu je výnosná dohoda mezi Applem a Googlem, která Googlu zajišťuje výchozí postavení na miliardách zařízení s logem nakousnutého jablka, za níž firma provozující vyhledávač platí údajně 20 miliard dolarů ročně. Podle ministerstva spravedlnosti tím společnosti potlačují konkurenci a blokují přístup alternativním vyhledávačům. Pokud soud rozhodne v neprospěch Googlu, může být tato spolupráce nuceně ukončena – a tím se zásadně promění způsob, jakým iPhony přistupují k online informacím.

Cue při výpovědi uvedl, že Apple již aktivně sleduje vývoj v několika AI společnostech, jako jsou OpenAI, Perplexity AI nebo Anthropic, a naznačil, že právě tyto firmy by mohly v budoucnu nabídnout alternativu ke klasickému vyhledávání. S firmou Perplexity dokonce Apple již jedná.

Dopady na trh na sebe nenechaly dlouho čekat. Akcie Alphabetu po výpovědi Cuea spadly o 7,3 % a došlo tak na největší jednodenní pokles od letošního února. Cenné papíry Applu sice klesly na ceně o něco méně – o 1,1 % – ale i tak šlo o znatelnou reakci.

Že AI začíná proměňovat i návyky běžných uživatelů, potvrzují i data. Podle tiskové agentury Bloomberg Safari poprvé zaznamenalo meziměsíční pokles v počtu vyhledávání. Cue to přičítá tomu, že lidé čím dál více využívají AI nástroje, které odpovídají přímo – bez nutnosti proklikávat se výsledky.

Do deseti let nebudeme iPhony potřebovat

Nahrazení tradičního vyhledávače nebylo jediným momentem, který během soudního slyšení překvapil. Cue se během jednání podělil také o odvážnou vizi, podle níž za deset let nebudou lidé vůbec potřebovat vlajkový produkt Applu, oblíbený iPhone, který firmě přináší více než polovinu celkových prodejů. „Možná to zní šíleně, ale může se to stát,“ řekl s tím, že umělá inteligence má potenciál změnit samotnou podstatu toho, jak lidé interagují s technologiemi – podobně jako kdysi iPhone nenávratně proměnil trh a nahradil iPod.

Přestože Apple už dnes umožňuje prostřednictvím Siri přístup k ChatGPT a plánuje integraci dalších AI nástrojů, včetně chatbotu Gemini od Googlu, žádný z nich podle Cuea ale zatím nedosahuje úrovně, která by mu zajistila roli výchozího vyhledávače. „Přidáme je na seznam, ale zatím nebudou hlavní volbou,“ podotkl.

Cue vede divizi služeb, kam spadá iCloud, Apple TV+ nebo Apple Music. Jeho oddělení v posledním čtvrtletí vygenerovalo rekordních 26,6 miliardy dolarů, v přepočtu asi 619,8 miliardy korun. Jakýkoli pokles příjmů z vyhledávání by se však na jeho výkonu citelně podepsal.

Cueovo oddělení navíc zřejmě čeká další ztráta příjmů poté, co soud nařídil Applu umožnit americkým vývojářům nabízet platby za obsah mimo App Store. Tím technologický gigant přijde o až třetinový podíl z každé transakce, který si dosud nárokoval.