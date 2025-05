Víc výkonu za méně peněz. HP Tronic před patnácti lety vsadil na privátní cloud, dnes ho má na míru

Jakub Lasch, IT manažer odpovědný za infrastrukturu, provoz a podporu IT skupiny HP Tronic

Podle výzkumu Českého statistického úřadu z konce loňského roku využívá cloudové služby už více než polovina českých firem, což je lehce nad průměrem Evropské unie. Nejčastěji jde o model software jako služba (SaaS), kam patří cloudový e-mail, kancelářské programy, účetní aplikace nebo bezpečnostní programy. Stále více firem ale začíná spoléhat na cloud i v oblasti IT infrastruktury (IaaS) a mnohé z nich volí cestu pronájmu výpočetního výkonu, který není veřejně sdílený pro jiné účely.

„Nechtěli jsme dál platit provoz vlastního hardwaru ani vysoké personální náklady s tím spojené. Už před patnácti lety jsme se proto rozhodli outsourcovat serverovou část našeho IT,“ vzpomíná Jakub Lasch, IT manažer zlínské skupiny HP Tronic, která je v Česku jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Spadají pod ni značky jako Datart, ETA nebo GoGen, ale mimo ně vlastní i Resort Valachy ve Velkých Karlovicích, restauraci nebo obchodní dům v centru Zlína.

HP Tronic si už někdy kolem roku 2010 vybral jako dodavatele cloudových služeb České Radiokomunikace (CRA). Hlavním cílem zlínské skupiny bylo začít provozovat IT v privátním cloudu formou IaaS, kdy si servery pronajímají za měsíční poplatek bez nutnosti jednorázových investičních výdajů. Podle dat ČSÚ takový model cloudových služeb využívá zhruba 35 procent českých firem. „Privátní cloud byl tenkrát novou záležitostí, spousta lidí nás od toho zrazovala, nejčastěji kvůli bezpečnosti,“ vzpomíná Lasch na dobu, kdy měla málokterá firma dost odvahy přestat data ukládat na svém vlastním „železe“.

Naším primárním požadavkem bylo zvýšit výkon a snížit cenu provozu.

Do privátního cloudu u CRA skupina HP Tronic postupně přesunula většinu interních systémů. Dnes v něm běží správa zákazníků a call centrum, skladové, pokladní nebo mzdové systémy a také čistě technické služby jako DHCP a DNS servery. „Jen webové stránky Datartu běží u jiného dodavatele, abychom alespoň takto cloudové poskytovatele diverzifikovali,“ dodává manažer IT skupiny HP Tronic, která v roce 2023 vykázala souhrnný obrat přes 26 miliard korun.

Významným mezníkem dlouholeté spolupráce byl nedávno generální upgrade serverů, na kterých cloudové služby u CRA běží. „Naším primárním požadavkem bylo zvýšit výkon a snížit cenu provozu. Z těchto a dalších důvodů jsme se rozhodli přejít z technologie Intel na AMD. U CRA máme nyní k dispozici 2 THz výkonu, 7 TB RAM paměti a k tomu 110TB úložiště, takže šlo o poměrně rozsáhlou operaci. Zároveň se nám podařilo splnit i požadavek na snížení nákladů a současné řešení provozujeme zhruba o 15 až 20 procent levněji,“ popisuje Lasch.

Jeho hodnocení potvrzuje i Petr Možiš, obchodní ředitel CRA, který klíč k úspěchu vidí ve zvládnuté předimplentační fázi a konzultacím s IT týmem HP Tronic: „Nešlo jen o technický upgrade nebo výměnu procesorové technologie – šlo o kompletní redesign celého řešení s ohledem na budoucí rozvoj a specifické potřeby klienta. Prioritou bylo vše naplánovat tak, aby nedošlo k žádným výpadkům provozovaných služeb. Důležitou roli hrála i diverzifikace potenciálních rizik – ať už se jednalo o databázové nebo aplikační servery, síťovou infrastrukturu, nebo bezpečnostní opatření.“ Díky této asistenci skupina HP Tronic zvládla přechod do plně virtualizovaného prostředí s minimálními dopady na běžný provoz.

Foto: CRA Petr Možiš je zkušeným manažerem s více než 20 lety praxe z IT oblasti, v CRA má na starosti obchod

České Radiokomunikace se po akvizici Cloud4com staly největším ryze českým poskytovatelem cloudových služeb. Na technologii WMware nabízí přes osm tisíc virtuálních serverů a 9 PB databázového úložiště. Kromě blízkosti datacenter českým klientům a s tím spojené rychlosti odezvy nabízí český poskytovatel i velmi vysokou dostupnost na úrovni 99,999 procenta kritických infrastrukturních prvků.

Cloud HP Tronicu stojí na třech organizačních celcích, tzv. clusterech, které ke svému provozu využívají vyčleněné servery v datových centrech CRA. „Máme oddělené clustery pro aplikační servery, SQL databáze a síťové služby, kam spadá například firewall,“ popisuje Lasch základy cloudového prostředí HP Tronicu. Přestože jde o privátní cloud provozovaný na vyhrazených serverech, poskytovatel CRA dokázal HP Tronicu nabídnout možnost dynamického škálování výkonu.

Z pohledu CRA jde o standardní a dlouhodobě osvědčený postup, jaký ke klientům razí. „To, co naši práci odlišuje, je důraz na detailní konzultace a přípravu individualizovaného postupu s každým klientem. U nás není odkázán na anonymizovaný portál, chatboty nebo neosobní klientský servis. Každému projektu věnujeme dedikovaný tým odborníků, kteří na něm pracují od samého začátku až po finální nasazení řešení – a často i dál v rámci provozní podpory. Věříme, že právě to je tím, co dělá CRA spolehlivým technologickým partnerem,“ vysvětluje Možiš.

U CRA máme garantovanou kapacitu, kterou můžeme využívat dle potřeby.

Tým vývojářů může jednoduše požádat o navýšení výkonu nebo přidělení konkrétních serverových konfigurací, které má do 15 minut k dispozici. Spotřebovaný výkon se automaticky propisuje do fakturace. „Chtěli jsme kombinaci dedikovaného výkonu s možností dynamického navýšení. Pronajímáme si výkon určitého počtu vyhrazených serverů a k tomu u CRA máme garantovanou kapacitu, kterou můžeme krátkodobě využívat dle potřeby,“ popisuje Lasch, jaké možnosti jim CRA nabízí.

Manažer IT zlínské skupiny zároveň zdůrazňuje, že při rozhodování nehraje na pocity. S CRA jsou po patnácti letech byznysově i technologicky sehraní, ale ve hře je samozřejmě alternativa v podobě veřejného cloudu jednoho z hyperscalerů, mezi které patří Google Cloud, Microsoft Azure nebo Amazon Web Services. „Lokální partnerství ale vždy zvítězilo. Jsme už sehraní, vše máme vyladěné a otevírají se nám zajímavé synergie. Administrativní portál pro upravování cloudového výpočetního výkonu u CRA je naprosté unikum, navíc nikdy nebyl problém, když jsme si potřebovali vyzkoušet nějakou novou technologii nebo službu, často i bezplatně,“ říká Lasch.

Oboustranně výhodná spolupráce není ale jedinou výhodou. CRA cloudové služby poskytuje ve vlastních datových centrech umístěných v Česku, což může být v některých případech legislativním požadavkem. Další výhodou je možnost využití bezpečnostních služeb CRA, mezi které patří next-generation firewall nebo ochrana před DDoS útoky. A třetí je fakt, že CRA provozuje kromě cloudových služeb i páteřní internetové linky, které ve špičkách zajišťují provoz až 40 procentům českého internetu.

Tuto synergii využívá zhruba 150 prodejen skupiny HP Tronic v Česku a další na Slovensku, které jsou k internetu připojeny pomocí vysokorychlostních MPLS přípojek, jež provozuje právě CRA. V případě výpadků se tak klient může se vším obrátit na jedno centrální místo. „V momentě, kdy je nahlášen jakýkoli problém, dokážeme prověřit kompletní datovou trasu z prodejny až na servery,“ doplňuje za CRA Možiš.

Pocítil HP Tronic nějaké slabiny privátního cloudu, před kterými ho část IT odborníků před lety varovala? „Musím zaklepat, že rozhodnutí jít do cloudu žádné zásadnější problémy nepřineslo. Největší výzvou pro nás bylo nastavení SQL clusteru, abychom využívali ekonomicky i technologicky vhodný model. To si vyžádalo desítky hodin simulací a brainstormingů. Například ale nedávná akvizice Electro Worldu a jeho převod pod Datart proběhly s minimálními starostmi, stačilo jen lehké navýšení výkonu,“ uzavírá Lasch.