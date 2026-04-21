Blíží se noc jako žádná jiná. V pátek se zvědavcům otevřou malé i velké pivovary, a to hned ve třech krajích
Loni si Noc pivovarů odbyla premiéru v Plzeňském kraji. Letos se k rodišti nejznámějšího ležáku přidává ještě kraj Středočeský a Moravskoslezský.
Kdo má rád pivo, nepotřebuje většinou k jeho degustování zrovna dvakrát pobízet, tahle akce je ale přeci jen jiná. Po vzoru kostelů či knihoven se na jeden večer otevřou brány zapojených malých i velkých pivovarů a pozvou zvědavce k tomu, aby se dozvěděli něco víc o jejich fungování, ochutnali jejich výtvory nebo se zapojili do speciálního programu. Do Noci pivovarů, která se koná už tento pátek 24. dubna, se zapojí téměř padesát podniků a opravdu velmi rozličných. Nejstaršímu je přes 150 let a nejmladší vznikl v únoru.
Do akce, kterou loni rozjeli sládci z Plzeňska coby způsob, jak netradičně ukázat pivovarské řemeslo, je aktuálně přihlášených 46 pivovarů – 15 z Plzeňského, 23 ze Středočeského a 8 z Moravskoslezského kraje.
Jsou mezi nimi kolosy jako Pilsner Urquell nebo Gambrinus, ale taky spousta zajímavých jmen jako Raven, Tahoun, Vinohradský pivovar nebo jednoduše z vášně zrozených rodinných pivovarů, jako je třeba pivovar Kořenáč z Oder nebo Lectvar. Kompletní seznam přihlášených podniků včetně jejich medailonků najdete zde.
„Mezi účastníky se sešel velmi různorodý výběr malých i větších pivovarů. Každý z návštěvníků si tak může mezi nimi najít ty, které ho zaujmou nejvíce, a zažít v nich Noc pivovarů na vlastní kůži,“ uvádí Marek Pražák z pořádající agentury Svengali Communications.
Zapojené pivovary během ní nabídnou exkluzivní prohlídky míst, kde se vaří pivo a kam se často lidé nemají možnost podívat, ale také setkání se sládky, školy čepování a samozřejmě také ochutnávky piva. A na své si zdaleka nepřijdou jen milovníci klasického českého ležáku, ale i dalších pivních stylů, jako je IPA, bock, kyseláč nebo pšeničné pivo. Řada pivovarů u příležitosti Noci pivovarů taky uvařila nejrůznější speciály.
Pořadatelé opět mysleli i na to, aby zájemci mohli v jednotlivých pivovarech nejen ochutnávat, ale taky mezi nimi bezpečně cestovat. Ve spolupráci s Plzeňským a Moravskoslezským krajem tak připravili dohromady šest speciálních autobusových linek. Všechny jsou zdarma, můžete nastoupit i vystoupit na jakékoliv zastávce na trase, navštívit pivovar, který jste si vybrali, a do autobusu se vrátit na jeho zpáteční cestě.
Aktuálně v Česku existuje podle pořadatelů přes 550 pivovarů a další stále přibývají. Pivovarnictví má přímo či zprostředkovaně dávat práci 65 000 lidem. Češi navíc „své“ pivo skutečně milují, přes 96 % spotřebovaného piva v tuzemsku má totiž tvořit právě to české, moravské a slezské.