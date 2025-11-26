Bohatí Češi vydělávají na akciích víc než na svých firmách. Hledají příležitosti, říká Koděra z J&T
J&T Banka vydala svůj tradiční Wealth Report. Její manažer Roman Koděra o chování úspěšných Čechů a Slováků hovořil i na konferenci Money Maker.
Českým a slovenským dolarovým milionářům loni poprvé vydělaly akcie více než jejich vlastní podnikání. Zatímco v minulosti rostl jejich majetek hlavně díky aktivnímu řízení firem, dnes stále častěji spoléhají na investice. Akcie přispěly k růstu jejich bohatství v 50 procentech případů, zatímco příjmy z podnikání a zaměstnání jen ve 41 procentech. Vyplývá to z patnáctého ročníku průzkumu J&T Banka Wealth Report 2025, který zmapoval postoje a investiční chování 443 dolarových milionářů z Česka a Slovenska. To, jak se chovají úspěšní Češi a Slováci v investičním prostředí, bylo také předmětem jednoho z vystoupení na naší konferenci Money Maker, která proběhla minulý týden na pražském Výstavišti.
„Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou z větší části první generací bohatých. Nezískali svůj majetek dědictvím, ale prací a dlouhodobým podnikáním. Nyní ale postupně mění své návyky, když se od každodenního řízení byznysu přesouvají k aktivnímu investování,“ uvedl Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky.
Zatímco v roce 2020 považovalo podnikání za hlavní faktor růstu svého jmění 64 procent českých dolarových milionářů, nyní je to už jen 41 procent. S příchodem další generace bohatých a s tím, jak současná generace postupně opouští operativní řízení firem, bude tento trend zřejmě sílit. Část podnikatelů, kteří předávají nebo prodávají své firmy, získává přitom výrazné přebytky kapitálu a hledá nové způsoby jeho zhodnocení.
„Poslední tři roky vidíme výrazný trend, že investují do akcií, čímž se přibližují trendu, který je známý ze zahraničí,“ dodal Koděra, když byl na pódiu konference Money Maker. Tam rozvedl i to, do jakých titulů se investuje, přičemž zmínil, že je dobré se zaměřovat i na ty méně populární, ale o to zajímavější: „Jednou z nejúspěšnějších investic byly nudné banky. Pokud jste v letošním roce nebo před rokem zainvestovali do bankovního sektoru, tak jste výrazně vydělali.“
Do popředí zájmu se u českých a slovenských dolarových milionářů výrazně dostává také private equity, které zažívá mezi bohatými meziroční nárůst zájmu i důvěry. Zatímco letos jej využívá 24 procent dolarových milionářů, přibližně polovina z nich očekává, že právě private equity bude v roce 2026 patřit k nejatraktivnějším částem jejich portfolií. Důvodem je mimo jiné fakt, že počet firem na burzách dlouhodobě klesá a stále více z nich získává kapitál soukromě. Private equity tak dává přístup k rostoucím firmám a zároveň méně podléhá krátkodobým výkyvům trhu.
Průzkum probíhal mezi srpnem a zářím letošního roku ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Zúčastnilo se ho 318 českých a 125 slovenských dolarových milionářů, tedy osob s disponibilním majetkem alespoň jeden milion amerických dolarů.
Z výzkumu také vyplynulo, že zatímco Slováci propadají kvůli dění v zemi depresi, Češi jsou poměrně optimističtí a i ekonomiku vnímají pozitivně. „Tito lidé si prošli už několika krizovými situacemi a to znamená, že už nereagují na jakékoliv dění, ale naopak se dívají na současný stav a vidí, že dochází ke změně. Ale nepanikaří a hledají v tom příležitost,“ vysvětlil návštěvníkům Money Makeru Koděra.