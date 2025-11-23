Úchvatná Nová Spirála, přes 1 100 lidí a top byznysové osobnosti. To byl Money Maker Praha 2025
Podívejte se, jak vypadal čtvrtý ročník byznysové a investiční konference Money Maker. Největší akce CzechCrunche proběhla na Výstavišti Praha.
Petr Čech, Tomáš Čupr, Martina Kornfeilová, Michal Semotan, Zdeněk Cendra, Bořek Dočkal, Hana Sahulová Součková, Markus Krug. To je jen několik z řady předních osobností českého byznysového a investičního světa, které se na konci listopadu objevily na konferenci Money Maker Praha 2025. Jedná se o největší akci, kterou CzechCrunch pořádá, a její čtvrtý ročník se premiérově přesunul na Výstaviště Praha. Do úchvatných prostor Nové Spirály a Křižíkových pavilonů dorazilo během jediného dne více než 1 100 návštěvníků.
Letošní pražský Money Maker nabídl opět to nejlepší z byznysových a investičních příběhů. V unikátním prostoru Nové Spirály s otáčivým kruhovým jevištěm se vedle již zmíněných debatovalo také například s Tomášem Bravermanem o tom, jak se prodal Slevomat, nebo Stanislavem Fořtem o budoucnosti umělé inteligence a František Vinopal z investiční skupiny Long River před zraky diváků podepsal velký kryptodeal, který tu zatím v Česku nebyl.
V investiční aréně v Křižíkových pavilonech vystoupili například Petr Žabža, Jakub Dvořák alias Rozbité prasátko, Marek Cifr alias Nákupčí nemovitostí, Kirill Juran nebo tajemný finfluencer Nic Nevim. Součástí nabitého programu byly také praktické workshopy nebo rozsáhlá expozóna. Celou akci pak přímo v Nové Spirále pomohlo stylově odstartovat a také zakončit kreativní duo Jakub Dvořák a Filip Hudlický a jejich taneční tým.
Generálním partnerem konference Money Maker Praha 2025 byla investiční skupina Long River. Hlavními partnery byly Accolade Funds, CCS Premium Trust, JPF, Penta Fund, Thein Industry a ZDR Investments. Partnery byly společnosti Direct Group, EGAP, Fidurock, Flet, Investika, J&T Banka, LCG New Media, Natland, Next Dubai, Rockaway a Trigema Fund. Oficiálním car partnerem byla automobilka Volvo.
Pokud si nechcete nechat ujít pátý ročník, zapište si do kalendáře 10. listopadu 2026. Money Maker se opět vrátí na pražské výstaviště a v prodeji jsou již první Super Early Bird vstupenky, které najdete včetně prvních podrobností na cc.cz/moneymaker. V příštím roce se navíc po letošním úspěšném výjezdu do Ostravy chystáme vyrazit také do Brna. Sledujte nás a naše sociální sítě, brzy prozradíme více.