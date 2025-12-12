Boj o titul nejlepšího chatbota pokračuje. OpenAI zrychluje a vydalo ChatGPT 5.2. Co nového umí?
Nová verze ChatGPT poprvé zvládá dlouhé úkoly, aniž by ztratila nit, a lépe rozumí dokumentům i vizuálním datům. V praxi působí jistěji než dříve.
Dělí je od sebe jen měsíc. OpenAI ale představilo GPT-5.2 tak krátce po předchozí verzi 5.1, protože ve firmě proběhl podle informací médií menší poplach. Důvodem byl nástup Googlu s jeho modelem Gemini 3. Vedení OpenAI tak přikázalo odsunout ostatní projekty a soustředit maximum kapacit na zlepšení svého hlavního produktu ChatGPT. A podle zahraničních expertů jim to vyšlo.
Co je hlavní změna?
K nejdůležitějšímu posunu došlo v tom, jak dlouhé a složité úkoly model zvládá. GPT-5.2 dokáže pracovat s extrémně dlouhými texty a chápat celou strukturu najednou. Nepotřebuje, aby uživatel dokument rozděloval na malé části ani aby opakovaně připomínal, kde společně zrovna skončili, což se někdy stávalo.
Pokud tak člověk nahraje třeba celou smlouvu, výzkumný text, několik souborů nebo stovky stran přepisů, model už se v záplavě písmen neztratí. Jinými slovy, nový ChatGPT méně zapomíná, méně odbíhá a jeho odpovědi se daleko méně rozpadají během delších úkolů. I po našem otestování odpovídá způsobem, který víc připomíná souvislou práci s jedním velkým zdrojem informací.
Jak moc se zlepšila spolehlivost odpovědí?
Uživatelé si všimnou hlavně toho, že texty z GPT-5.2 vyžadují méně oprav. I samo OpenAI uvádí výrazný úbytek nesprávných nebo protichůdných informací oproti verzi 5.1. V praxi to znamená, že při rešerších, psaní textů nebo vyhodnocování informací už není potřeba model tolik kontrolovat.
Zlepšení je vidět i v běžné konverzaci: odpovědi jsou soudržnější, lépe propojené a chatbot častěji pochopí, když je otázka směřována na něco konkrétního. U delších rozhovorů už tak často nenastane moment, kdy ChatGPT změní téma nebo zapomene, co měl řešit. OpenAI zároveň upravilo chování modelu při citlivých konverzacích o duševním zdraví, chatbot má být méně nešikovný a bezpečněji reagovat na uživatele, kteří popisují stres nebo psychické problémy.
Jak si poradí s obrázky, grafy a vizuálními soubory?
Velkou změnou je také schopnost GPT-5.2 skutečně porozumět vizuálním prvkům. Předchozí modely sice zvládaly popsat obrázek, ale ne vždy zcela pochopily jeho strukturu nebo vztahy mezi jednotlivými částmi. GPT-5.2 je v tom mnohem dál: lépe čte grafy, dokáže popsat vzorce v datech, orientuje se v dashboardech, lépe chápe technické výkresy, a dokonce umí sledovat, jak k sobě části obrázku logicky patří. Pro lidi, kteří pracují s tabulkami, schématy nebo analytickými vizualizacemi, to znamená, že AI konečně nečte obrázek jako izolovaný prvek, ale jako komplexní zdroj dat.
Co se změnilo pro vývojáře a technické obory?
U technických profesí jde také o velký skok. GPT-5.2 si lépe rozumí s většími projekty, udrží kontext napříč více soubory a dokáže logicky propojit části kódu tak, aby se postupně nerozpadl. Zároveň zvládne naplánovat a provést delší sled kroků, například načíst data, vyhodnotit je, upravit kód a nakonec z toho připravit přehledný výstup. Díky tomu je podle recenzentů prakticky využitelnější pro vývojáře, analytiky i kohokoli, kdo potřebuje automatizovat složitější pracovní postupy.
Co to znamená pro běžné uživatele?
ChatGPT v nové verzi působí soustředěněji, méně uhýbá od tématu a odpovědi jsou celkově propojenější. Při psaní textů, plánování nebo vysvětlování složitějších věcí model lépe drží hlavní myšlenku a neztrácí se v postranních detailech. Působí to méně jako improvizované věty a víc jako konzistentní výstup, který se dá rovnou použít, což ocení každý, kdo ho používá denně jako pomoc při práci nebo studiu.
Co vše se nasazuje a kdy to bude dostupné?
Stejně jako předchozí generace má i GPT-5.2 tři režimy, které si může člověk v ChatGPT přepínat podle toho, co právě potřebuje. Instant je určený na rychlé otázky a krátké úkoly, Thinking je nejlepší na delší a náročnější práci a Pro je nejpřesnější varianta pro situace, kdy jde o detail nebo kvalitu odpovědi. Nové verze se budou postupně objevovat všem platícím uživatelům. Kdo je zvyklý na GPT-5.1, nemusí se bát, několik dalších měsíců bude dostupný jako starší volba, aby měl každý čas si na novinku zvyknout.