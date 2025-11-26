Už žádný stres s vánočními dárky? ChatGPT spustil nákupního asistenta, který má pomoci. Funguje i v Česku
OpenAI slibuje chytrého nákupního asistenta. Vyzkoušeli jsme, jestli nový nástroj v ChatGPT zvládne pomoci při hledání vánočních dárků.
Sotva jste se smířili s tím, že je léto definitivně pryč, už vám pod nohama praská namrzlý chodník a ulice plní blikající světla. Výlohy přetékají kýčovitou vánoční výzdobou a vám pomalu, ale jistě dochází, že s dárky zase nestíháte. Naštěstí se vám, jako hvězda nad Betlémem, zjevuje spásné řešení. OpenAI slibuje, že to letos vymyslí za vás. Žádné zběsilé pobíhání po obchodních centrech, žádné bezradné zírání do e-shopů. Stačí se zeptat ChatGPT a on vám do pár vteřin prozradí, čím byste mohli potěšit přátele, partnera či babičku.
OpenAI na konci listopadu představila nové rozšíření schopností svého vlajkového chatbota s názvem „shopping research“ – tedy nákupní vyhledávač. Ten je dostupný všem, jak na webu tak v mobilu, ve verzi zdarma i v placených variantách. A během svátků by měl podle společnosti fungovat téměř bez omezení.
Nutno říct, že v tom OpenAI nejede sama. Své AI stylisty a nákupní agenty letos představila i síť supermarketů Walmart či americká značka oblečení Ralph Lauren. A i technologický gigant Google učí svou AI pomáhat s nakupováním, třeba tak, že zavolá do obchodů a ověří dostupnost zboží. Nic z toho ale zatím nebylo natolik přístupné českému trhu, jako novinka od OpenAI.
Firma podle svých vývojářů sází na komplexnost. Její systém postavený na modelu GPT-5 mini má fungovat jako osobní nákupčí: pročesává internet, vyhledává ceny, recenze i technické specifikace a díky paměti, pokud ji máte v aplikaci zapnutou, se dokáže postupně učit váš vkus na základě předchozích konverzací.
Čekání na vánoční zázrak
Proces nákupu s novým nástrojem není nijak složitý. Otevřete ChatGPT, v textové kolonce mu vylíčíte, že sháníte tašku do práce, šaty na romantickou večeři nebo dárek pro příbuzného, a aplikace se bez okolků přepne do režimu „nákupního asistenta“. Od té chvíle začíná její vlastní analýza.
V momentě, kdy se „nákupní mozek“ chatbota rozběhne naplno, je dobré obrnit se trpělivostí. Sen o okamžitém výběru tu narazí na realitu lehce delšího načítání, než na jaké jsou dnes uživatelé u AI běžně zvyklí.
Jakmile systém projede web, předloží uživateli sérii otázek připomínajících vizuálem herní kvíz. Nejprve si ujasníte rozpočet. V případě dárků bude chtít chatbot zjistit i to, co obdarovaný rád dělá a k čemu má samotný dárek sloužit. Následuje minihra „více podobných“ versus „nemám zájem“, která má výběr postupně zpřesňovat a učit asistenta, jakým směrem se má vydat.
V našem testu jsme ChatGPT dali poměrně prosté zadání: hledáme dárek pod stromeček pro pětapadesátiletého muže, který tráví spoustu času za volantem, chutná mu vaječný likér a večer rád sleduje televizi. Rozpočet kolem tří tisíc korun.
První tipy se příliš nepovedly. Navzdory stanovenému rozpočtu se umělá inteligence pokusila doporučit nevzhlednou vůni do auta ve tvaru smajlíka za stokorunu nebo zcela obyčejnou nabíječku. Teprve poté, co uživatel podobné produkty odmítl, se systém začal lépe orientovat.
Po několika neúspěšných návrzích přišla AI například s tipem na kvalitní bezdrátová sluchátka k televizi, díky nimž může obdarovaný sledovat filmy s výrazně lepším zvukem, aniž by rušil okolí. Nabídla také překvapivě slušný mini projektor, který dokáže promítat filmy na stěnu a vytvořit tak atmosféru malého letního kina třeba v obýváku. Mezi povedené návrhy se zařadil i domácí vaječný likér od české firmy.
Fajn pomocník. Ale ne dost dobrý
Právě v nápadech tkví největší síla nové funkce. Když máte „okno“ a netušíte, co koupit, dokáže být AI skvělým parťákem pro brainstorming. Při hledání dárků pod stromeček třeba pro hráče Dungeons & Dragons, tedy populární fantasy stolní hry, systém našel úžasné lokální tvůrce vyrábějící kostky, miniatury i herní terény.
Narazil také na překvapivé klenoty, na které by člověk jinak jen těžko natrefil, jako jsou například ručně malované tenisky za patnáct stovek nebo pivní degustační sety z malých pivovarů, jež se vejdou i do rozpočtu pod tři sta korun.
Jenže pak přichází studená sprcha. Systém sice občas doporučí skvělou vychytávku, ale stejně často se stane, že přiložený odkaz na produkt nefunguje, nebo vede k pochybnému prodejci na eBayi. A co je pro českého uživatele největší bolest, AI je stále primárně orientovaná na anglofonní trh. Neřeší, jestli e-shop posílá zboží do Česka, kolik zaplatíte na clu ani zda balíček dorazí včas, aby jste ho na Štědrý den mohli schovat pod stromeček.
OpenAI férově přiznává, že funkce může chybovat v cenách i dostupnosti. A má pravdu. „Shopping research“ je tak zatím pouze zajímavým experimentem, nikoliv hotovým produktem. Celkově působí dojmem, že byl kvůli svátkům vypuštěn do světa dřív, než byl skutečně připravený na to přinést revoluci v nakupování.
Pokud vám chybí inspirace a nevíte, kde začít, dokáže vás ChatGPT navést správným směrem. Občas vygeneruje zajímavé tipy a ušetří čas při vymýšlení dárků. Jenže nakonec uživatel stejně nejspíš skončí u osvědčené klasiky: otevře prohlížeč, projede Instagram nebo zabrousí do diskuzí na Redditu. Technologie má obrovský potenciál změnit způsob, jakým nakupujeme. Jen to ještě nebude o letošních Vánocích.