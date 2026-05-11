Borkovec, Semotan či Procházka. V Brně vystoupí přední byznysmeni, investoři i sportovní fenomén
Do Brna se poprvé chystá konference Money Maker od CzechCrunche, na které ukážeme úspěšné podnikatelské příběhy a prozradíme, jak dobře investovat.
Jak přemýšlí jeden ze světově nejúspěšnějších českých sportovců a co si z toho může každý z nás odnést? Jak se budují od nuly miliardové podniky a jaké cestičky už nemá cenu znovu prošlapávat? A kam v nejisté době uložit, respektive investovat své úspory, abychom o ně nepřišli, ale ideálně je znásobili? Přijďte ve čtvrtek 14. května do brněnské Fait Gallery, kde se koná byznysová a investiční konference Money Maker. Stojí za ní CzechCrunch a v prodeji zůstávají poslední vstupenky, které můžete zakoupit na webu akce.
Špičkové nastavení mysli, to je základ úspěchu MMA zápasníka Jiřího Procházky. Jedna ze světově nejznámějších českých sportovních hvězd poodhalí, jak funguje hlava světového šampiona a co všechno je potřeba k dosažení globálního úspěchu. Jeho svět už přitom zdaleka není jen o sportu, ale také o velkém byznysu, potažmo showbyznysu.
Do nejvyšších pater již tradičnějšího byznysu se podíváme s několika osobnostmi, které mají podobně jako Procházka také silné kořeny v jihomoravské metropoli. Igor Fait a Marek Malík z investiční skupiny Jet Investments vysvětlí, pro koho jsou dnes nejzajímavější alternativní investice a jak se z Brna řídí obří kapitál. Jejich kolegové Oldřich Šoba a Ladislav Zeman pak krok po kroku rozeberou genezi nedávného mnohamiliardového dealu se skupinou Tedom.
Příběhy o překonávání překážek nabídnou podnikatelé, kteří své firmy vybudovaly na zelené louce. Petr Borkovec otevřeně popíše, co se povedlo, co bolelo a co by udělal jinak při stavbě Partners Banky, která se velmi dravě chystá na evropskou expanzi. O umění přežít jakožto hlavní devize byznysmena pak promluví zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý. Odpoví na to, proč se byznysmeni nesmí bát změn a jak se z vlastního úspěchu nezbláznit.
Unikátní pohled na výchovu k byznysu nabídnou dvě generace – otec a syn Jiří a Vojtěch Hlavenkovi. Společně se zamyslí nad tím, proč se v Česku tak těžko rodí noví podnikatelé a jakou roli v tom hraje rodina, škola i stát. Značná část programu pak bude patřit také vašim peněženkám a investičním strategiím.
Analytička Anna Píchová poradí, jak si postavit odolné portfolio v době, kdy s trhy hýbe inflace i geopolitika, a jaké akcie budou určovat trend letošního roku. Kam se posouvají kapitálové trhy v éře AI a rekordních valuací a jestli se pořád vyplatí sázet na technologické obry, to zase detailně zmapují portfolio manažer Michal Semotan z J&T Investiční společnosti nebo populární influencer Nic Nevim.
Svět kryptoměn zastoupí šéfka společnosti Confirmo Anna Krátký Štrébl, která vysvětlí, proč už krypto dávno nejsou jen bláznivé spekulace, ale i třeba prostředek pro běžné platby. Na fenomény, které bourají zažité pořádky a dělí společnost na fanoušky a skeptiky, se podívá oblíbený youtuber Jakub Kicom Vejmola, který si po bitcoinu bere pravidelně na paškál také Teslu a Elona Muska.
Zkrátka nezůstane ani oblíbený český sport: nemovitosti. Právník a podnikatel Kirill Juran s realitním expertem Markem Cifrem, který je známý jako Nákupčí nemovitostí, bez obalu proberou, jestli ceny bytů mohou růst do nebe a kdy a kde by měli být investoři opatrní. Ve Fait Gallery nebude na Money Makeru ve čtvrtek 14. května chybět ani experience zóna a prostor pro networking, kde můžete všechna témata do hloubky probrat přímo s řečníky i dalšími účastníky.
Kompletní program včetně vstupenek najdete na cc.cz/moneymaker-brno. Základní vstupenka vyjde na 1 890 korun a zaručí vám přístup na veškerý program i do experience zóny. Pro ty, kteří chtějí z akce vytěžit maximum, je v prodeji Premium vstupenka za 2 890 korun. Ta vám navíc zajistí přístup do Premium Lounge s výběrovým cateringem a kávou, garantované sezení v předních řadách a kompletní záznamy ze všech přednášek. A s Double Ticket za
3 280 korun získáte navíc základní vstupenku také pro kolegu či kolegyni. Kapacita rychle mizí, tak si své místo zajistěte včas!