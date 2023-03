Bransonův plán na vysílání družic do vesmíru se rozpadá. Virgin Orbit pozastavuje činnost

Před šesti lety představil britský miliardář Richard Branson unikátní nápad, jak dostat satelity na oběžnou dráhu Země. Místo jejich vypalování z povrchu chtěl využít upraveného Boeingu 747 na to, aby ze svého křídla vypustil za letu malou raketu s nákladem na palubě. Právě to je princip projektu Virgin Orbit. Párkrát se to skutečně povedlo. Jenže teď se zdá, že firmě vyschl penězovod, pozastavuje činnost a zaměstnance posílá na neplacené volno.

Šéf společnosti Dan Hart zaměstnancům tento týden na poradě řekl, že účelem neplaceného volna je získat čas na dokončení nového investičního kola, protože firma se potýká s nedostatkem hotovosti. V práci zůstane příští týden jen hrstka lidí. Délka volna není jasná, Hart pracovníkům slíbil, že je bude informovat do poloviny příštího týdne.

Jedním z důvodů, proč tato situace nastala, je to, že v lednu skončila fiaskem mise, jejímž cílem bylo vynést devět malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu Země z Newquay v britském Cornwallu. Za letu se však objevila anomálie a družice, které nesla raketa vypuštěná z letadla, se od ní nemohly odpoutat a byly zničeny.

Firma vinu přičítá uvolnění palivového filtru rakety při startu, což způsobilo přehřátí jednoho z motorů. Virgin Orbit uvádí, že vyšetřování se chýlí ke konci a že další raketa s potřebnou úpravou je v závěrečné fázi montáže a testování.

V posledních letech se přitom začínal systém od Virgin Orbit jevit jako poměrně spolehlivý. Jeho první let v květnu 2020 sice selhal, ovšem v letech 2021 a 2022 si vylepšil skóre čtyřmi úspěšnými pokusy, které startovaly z kalifornské mohavské pouště. Firma měla naplánovaných šest letů na letošní rok, teď ale není jasné, jestli se vůbec uskuteční.

Lednový neúspěch byl pro Virgin Orbit velkou ranou a prohloubil jeho finanční potíže. V roce 2021 vstoupila společnost na burzu NASDAQ, ovšem i poté si podle portálu Crunchbase musela shánět další stovky milionů dolarů. Nezdá se ale, že by investoři projektu nadále věřili. Akcie po zveřejnění záměru pozastavit činnost odepsaly téměř 40 procent hodnoty oproti středečním maximům.

Jedinou nadějí pro Richarda Bransona tak zůstává sesterská firma Virgin Galactic, která se zabývá vesmírným turismem, respektive krátkými lety do výšky okolo 90 kilometrů. Ani ta nicméně od roku 2021 nepodnikla žádný let. Zájem o letenky nicméně veřejnost má.