Brněnský startup prodali za stovky milionů, sídlo ale měl v Estonsku. Teď popisují, jak se zbytečně ochuzujeme
Spoluzakladatel startupu Usetiful zdůrazňuje, že nejde jen o český, nýbrž celoevropský problém. „Štve mě, že řešení je v nedohlednu,“ říká.
Měli nápad, že vytvoří platformu, která bude firmám pomáhat s digitálním onboardingem. Podnikatelská dvojice a kamarádi Ondrej Dobias s Janem Alexandrem Janíčkem, k nimž se o něco později jako zakladatelé přidali také Michal Jurykowski a Tomáš Maximilián Janíček, svoji ideu rozpracovali po večerech a víkendech jako vedlejší projekt ke svým zaměstnáním. Svůj nástroj Usetiful pak dokázali i bez pomoci externích investorů dostat na globální úroveň se 150 tisíc uživateli a ročními tržbami přes deset milionů korun.
Koncem loňského roku pak hlásili exit – za více než sto milionů jej koupila americká společnost Fullstory. Byť přitom šlo o brněnský projekt, své oficiální sídlo měl v Estonsku. A zakladatel teď apeluje na změnu přístupu k takovým startupům nejen na české, ale i evropské úrovni.
„Evropa miluje velká slova. Digital single market – jednotný prostor pro inovace… ale pak je tady realita,“ popisuje pro CzechCrunch Ondrej Dobias. Jak doplňuje, pokud chcete v EU založit startup, který bude fungovat napříč zeměmi, rychle zjistíte, že jednoduché řešení neexistuje. „Polovičatá řešení, která dosud Evropa nabízí, jsou chabou náhražkou jednotného právního systému, který by dal řadě firem prostor v Evropě efektivně škálovat. O to víc startupů odchází do Spojených států, kde to jde,“ pokračuje Dobias.
Usetiful jako startup vznikl v Brně v roce 2018, hlavní konkurenční výhodu přitom stavěl na tzv. privacy rights, tedy na ochraně soukromí. Neukládá ani nevyhodnocuje data o koncových uživatelích a splňuje nejpřísnější pravidla pro práci s daty – zakladatelům tak bylo jasné, že svůj hlavní trh budou mít v zemích Evropské unie.
Sídlo jsme nehledali kvůli daním nebo jiné finanční optimalizaci, dlouho jsme ani neměli co danit nebo optimalizovat.
Tým přitom měli vždy rozložený přes několik zemí. „Neměli jsme nikdy žádné ‚přirozené‘ sídlo nebo office. Byli jsme decentralizovaní,“ říká Dobias. On sám byl v Německu, jeden ze spoluzakladatelů zůstal v Brně, další pak doma na Slovensku, část samotného týmu byla z Česka, ale měli také kolegy z Polska, Malajsie, Austrálie či Nigérie.
V začátcích tak v Usetiful řešili otázku, kde vlastně založit firmu, aby v EU dávalo smysl podnikat napříč zeměmi. Na jednoduchou otázku ale neexistovala dobrá odpověď. „Sídlo podnikání jsme nehledali kvůli daním nebo jiné finanční optimalizaci, dlouho jsme ani neměli co danit nebo optimalizovat,“ zdůrazňuje přitom Dobias s tím, že důležitá pro ně byla flexibilita, možnost vše řešit na dálku a minimum administrativy navíc. „I proto jsme nechtěli firmu v Česku,“ doplňuje Dobias.
Po rozsáhlé rešerši nakonec zvolili Estonsko. „Zažili jsme tam opravdovou profesionální službu podnikateli,“ pochvaluje si Dobias s tím, že všechno šlo vybavit digitálně a v rámci celé EU, aniž by museli stát v jakýchkoliv frontách na úřadech. „Chtěli jsme se vyhnout nutnosti zakládat pobočky v každé zemi, řešit paralelní accounting a compliance. Díky e-Residency jsme mohli založit firmu odkudkoliv a provozovat ji digitálně,“ doplňuje.
Odkazuje přitom na estonský vládní program, který umožňuje i ne-občanům země zakládat firmy a mít přístup k bankovnictví, zpracování plateb, danění apod. Díky e-Residency získáte chytrou kartu, kterou můžete používat na vzdálené podepisování dokumentů. Takovým způsobem vznikla oficiální entita Dobbytec OU (její název je odvozen od přezdívky Ondreje Dobiase Dobby), pod kterou startup fungoval. Teď už i samotná estonská vláda na oficiálním webu prezentuje Usetiful jako úspěšný use-case tohoto programu.
Dobias ale zdůrazňuje, že Evropa není připravená na firmy, které existují napříč členskými státy a přitom tvrdí, že právě takové chce. „Co Evropa má, je několik polovičatých řešení,“ říká a zmiňuje například Societas Europaea (SE), což je něco jako „evropská akciovka“. „V praxi ale těžkopádná právní obluda pro velké korporace, ne pro startupy,“ popisuje Dobias. Jako druhou berličku pak označuje tzv. cross-border, tedy přeshraniční režimy, které pomáhají při „stěhování“ mezi státy, ale musí mít jedno sídlo s národní právní entitou.
V unii přitom probíhá tlak na digitální registraci firem do osmačtyřiceti hodin, jedinou online bránu pro založení firmy kdekoliv v EU i jednotný rejstřík jako součást tzv. 28. režimu. „Ale vše je zatím v rovině doporučení a návrhů. Jsou to všechno kroky správným směrem, ale jsou bolestivě pomalé a na hony vzdálené řešení ‚založím EU Inc a tím mám pokrytou celou Evropu‘,“ komentuje Dobias.
Bohužel dál budeme zbytečně přicházet o firmy ještě úspěšnější, než jsme byli my s Usetiful.
Aktuálně přitom v EU probíhají přípravy na tzv. EU Inc, tedy jednotnou právní formu, která by platila ve všech sedmadvaceti členských zemích. Má řešit základní problémy, s nimiž bojují nejen zdejší startupy – těm by místo současné fragmentace stačila jedna registrace, jedno účetnictví a jedna daňová identita s platností napříč všemi státy.
Po tomto režimu již delší dobu volají i samotní startupisté mimo jiné sdruženi právě pod hlavičkou EU-Inc. „Pokud půjde vše hladce a Parlament s Radou návrh odsouhlasí, může nejdříve nějaká forma EU Inc platit za dva roky. Ale první verze bude nejspíš ‚EU Inc Lite‘ s digitální registrací a jednodušším přeshraničním fungováním,“ popisuje Dobias.
Podle něj přitom ani EU Inc nevyřeší problém, který na americkém trhu nemají, ať už v oblasti venture kapitálu nebo u klientů. „Pokud bychom zvažovali růst skrze venture kapitál, založíme pobočku v USA, ne v Estonsku. Stejně tak bychom zvažovali americkou pobočku v případě dalšího růstu firmy. Konkurovat USA lze v ohledu technologických startupů těžko, ale podporovat lokální byznys by měl být základ. A to se Evropa zatím nenaučila,“ myslí si.
„Jen díky Estonsku jako platformě jsme mohli fungovat distribuovaně, soustředit se na náš produkt a byznys,“ doplňuje Dobias, jenž kvituje, že alespoň Estonsko tuto oblast vzalo za správný konec. „Ale štve mě, že celoevropské řešení je v nedohlednu. A tak budeme bohužel dál zbytečně přicházet o firmy ještě úspěšnější, než jsme byli my s Usetiful,“ zakončuje Dobias.