Brzy mi bude 50 a už vím něco o penězích. Co bych tedy poradil svému 25letému já?

Glosa Petra Žabži Za necelý měsíc mi bude padesát. Narodil jsem se za hlubokého komunismu, dospíval v devadesátkách a celou pracovní kariéru prožil v době, která by se dala bez nadsázky popsat jako to nejlepší, co lidstvo zatím potkalo. Ve vztahu k budoucnosti jsem vrcholný optimista – navzdory mému subjektivnímu názoru, že konec téhle dekády bude ještě rachot.

Uvažování o penězích a nakládání s nimi se v naší společnosti za těch padesát let dramaticky proměnilo, a tak je namístě podívat se, co bych svému pětadvacetiletému já pohledem do zpětného zrcátka doporučil při vědomí toho, co vím teď.

Začni si peníze odkládat (tedy investovat) co nejdřív. Jasně, těsně po vysoké a na začátku kariéry asi moc peněz nazbyt nemáš, ale jedno aktivum ti bude foukat do zad – čas. Složené úročení je prý něco jako osmý div světa, tak se ho neboj využít.

Pořiď si bydlení … taky co nejdřív. Kdybych věděl, co vím dneska, kupoval bych byty jak vzteklý. Byly levné a byly k dispozici. Tahle země má možná spoustu nedostatků, ale vlastně se tu žije velmi dobře a když vidím, co se dnes děje v Evropě a ve světě, tak si jsem téměř jistý, že lidé sem budou spíš přicházet. Bydlení už nikdy (o moc) levnější nebude.

Neboj se podnikat. Jsem z generace, která měla k podnikání relativně ambivalentní vztah, ale doba se dramaticky změnila a dneska je to úplně jinak. Koncept „job for life“ skončil už dávno a mít nějaký rozumný „vedlejšák“, který člověka naplňuje a ještě mu přinese nějakou korunu, je fajn. Pokud tím navíc nějak přispěješ společnosti, je to naprostý win-win.

Penze je sice daleko, ale jednou přijde. Já vím, myslet na důchod, když člověku není ještě ani třicet, je trochu mimo, ale znova opakuju to, co jsem říkal před chvílí – čím dřív s tím začneš, tím míň se teď musíš uskromnit, aby ses měl za 30 až 40 let relativně dobře. Pořád platí, že „halíře dělají talíře“.

Neboj se hledat tu nejlepší nabídku. Jsme národ, který jako celek relativně často trpí nízkým sebevědomím, a tak se máme občas tendenci spokojit jenom s tím, co dostaneme jako první. Jenže jde o tvoje peníze, a tak se neboj hledat ještě chvíli, protože je skoro jisté, že mnohem lepší nabídka čeká hned za rohem.

Moje nedělní glosy se s vámi tímto textem loučí, aby se vrátily v jiném formátu a frekvenci už za dva týdny. Takže prozatím děkuji za přízeň a brzy na viděnou.

