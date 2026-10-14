Bublina? Trochu ano, jenže nechcete o nic přijít. Ondřej Bartoš o tom, jak Credo investuje v době AI
Zakládající partner Credo Ventures Ondřej Bartoš o tom, jak AI zrychlila venture kapitál, proč je trh zčásti bublina a jak si vedou fondy Creda.
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Ondřej Bartoš patří k zakladatelům českého venture kapitálu. Jeho Credo Ventures stálo na začátku rumunského startupu UiPath i polského ElevenLabs. Na prvním díky jeho vstupu na burzu vydělalo miliardy, u druhého zase sleduje jeho raketový růst hnaný umělou inteligencí. Právě tu považuje Bartoš za největší technologickou změnu, jakou jako investor zažil, a dívá se na ni s mixem nadšení, údivu a strachu. V podcastu Money Maker popisuje, proč je dnešní trh do jisté míry bublina, proč má jeho fond stále více konkurence i proč se Credo rozhodlo vsadit na nový projekt Tomáše Čupra.
„Kdybychom začínali Credo v době nástupu AI, tak bych měl asi daleko větší strach,“ přemítá jednapadesátiletý investor Ondřej Bartoš v novém díle podcastu Money Maker, který si můžete pustit v přiloženém přehrávači nebo ve všech podcastových aplikacích. A níže z něj také v textovém přepisu vybíráme to nejzajímavější.
Na východ už bez pohorek
Snažíme se být v projektech co nejdřív, ideálně dokud je ještě nikdo jiný neobjevil. A je to těžší a těžší nejenom vlivem AI, ale vlivem toho, že západní fondy se víc než kdy předtím koukají i na trhy střední a východní Evropy. Už se sem nebojí. Už si nenazouvají pohorky a neberou si dubovou hůl, když míří do Prahy nebo do Bukurešti. Takže konkurence je asi intenzivnější. Zároveň přibylo lokálních fondů a některé z nich jsou relativně dobré, takže konkurence je rozhodně skutečná a existují rané dealy, do kterých je těžké se dostat prakticky pro všechny kromě možná těch nejzvučnějších fondů.
Bublina? Do jisté míry ano
Investoři sami říkají, že vědí, že spousta těch sázek stejně jako historicky nevyjde, ale že u toho musí být, protože ta příležitost je potenciálně tak velká. Vžilo se, že FOMO (fear of missing out, strach ze zmeškání – pozn.red.) je negativně zabarvené slovo, ale ono není jenom negativní. FOMO je reálné. My všichni, kteří investujeme venture kapitál, vlastně operujeme pod jakýmsi FOMO efektem. Nechceme zmeškat příští úžasnou firmu, ze které se stane Anthropic nebo ElevenLabs. Takže určitá dávka FOMO je pro to, co děláme, zdravá.
Druhý důvod je, že na některé věci v AI prostoru je potřeba spousta peněz, protože je potřeba natrénovat modely a koupit příslušnou výpočetní kapacitu, a to se nedá udělat za dva miliony nebo deset milionů dolarů. A jestli mám pocit, že je to bublina? Do jisté míry ano. Samozřejmě že je to přepálené. Tak jako vždycky, když je nějaká velká technologická změna, mají věci tendenci se přifouknout. Většina z těch věcí se nestane Anthropicem. Ale investoři si z nějakého úhlu pohledu nemůžou dovolit si tam aspoň nějaký žeton nekoupit.
Credo Ventures
- Co je zač: pražský fond rizikového kapitálu, který investuje do technologických startupů v nejranějších fázích. Začal v roce 2010 a od té doby podpořil přes stovku firem. Cílí na střední Evropu a na zakladatele z regionu působících v Americe.
- Kdo za ním stojí: zakladatelé Ondřej Bartoš a Jan Habermann. V partnerském týmu jsou dnes také Matěj Miček, Maciek Gnutek, Jakub Křikava a Max Kolowrat-Krakowsky.
- Fondy: první fond z roku 2010 měl 18 milionů eur, druhý z roku 2015 53 milionů eur a třetí bezmála 100 milionů eur. Čtvrtý fond měl 75 milionů eur a pátý Credo Stage 5 má 88 milionů dolarů.
- Největší zásahy: Credo bylo prvním investorem rumunského UiPath, který při vstupu na burzu dosáhl valuace 35 miliard dolarů. Polský ElevenLabs má dnes hodnotu 22 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 473 miliard korun.
- Další firmy z portfolia: Productboard, Cognitive Security, Photoneo, Picogrid, EquiLibre, Resistant AI, IP Fabric, Duvo, Pricefx, Spaceflow, Upheal, Mewery, Wabi.
Štěstí na časování
My nikdy dopředu nevíme, který ze startupů bude ta obrovská hvězda. Jenom věříme, že pokud budeme investovat podle naší investiční strategie a dělat to poctivě, tak z našeho portfolia pár takových diamantů bude. Kluci z ElevenLabs se nám určitě líbili a měli jsme pocit, že směr, kterým chtěli jít, a cíl, za kterým chtěli jít, byly správné. Takže jsme investovali. Ale měli jsme obrovské štěstí. Měli jsme koneckonců i štěstí na ChatGPT, které vyšlo pár měsíců poté.
Kdyby nedošlo k ChatGPT momentu a k rapidnímu rozvoji velkých jazykových modelů, ElevenLabs by pravděpodobně tak strašně moc nevystřelil. Bylo to štěstí na časování. Nebylo to štěstí v posuzování té příležitosti, tu jsme posuzovali stejně jako všechny ostatní a paradoxně to byl deal, ve kterém nebylo příliš konkurence. Spousta fondů to viděla a řekla si: „Hm, nějaký AI machine learning, syntetický hlas, koho to zajímá?“
Dvojka vrátila přes desetinásobek
Náš první fond vrátil kapitál asi 1,7krát. Myslím, že to bylo asi deset procent ročního zhodnocení, což upřímně řečeno není nic moc. Ale byl to fond, na kterém jsme se hodně učili. Byl to zároveň první fond v době, která nám ještě negenerovala tolik příležitostí, do kterých investovat. Druhý fond už vrátil peníze investorům víc než desetkrát a pořád je v něm portfolio firem, mnoho z nich velmi zajímavých, a vidíme v nich hodně potenciálu.
Třetí fond vrátil zatím relativně málo, ale je to fond, ve kterém je EquiLibre, Picogrid, Resistant AI, spousta zajímavých firem. Takže pevně věříme, že se tam dostaneme taky. Kdybychom to zagregovali přes všechny fondy, které máme, tak si myslím, že jsme vrátili už víc než třikrát to, co do nás investoři investovali, a pořád nám zůstává velké portfolio.
Jedna trefa zaplatí fond
Je to inherentní vlastnost venture kapitálu, který operuje pod nadvládou toho, čemu se říká power law. Jedna investice zaplatí fond, ideálně několikrát nebo mnohokrát, a většina těch ostatních nezaplatí ani provoz kanceláře. Tak to víceméně vždycky bylo. Byla období, ve kterých fondy trefovaly několik nebo dokonce mnoho vítězů, ale ta byla spíš výjimka. Daleko obvyklejší bylo, že v tom fondu byl jeden, dva výrazní vítězové a ten zbytek neměl zase až takovou váhu.
Polovina může být proti
Náš typ investování a přístup k investicím v Credo Ventures je určitě nekonsenzuální. Je prokázáno, že celá řada bláznivých investic, o kterých spousta lidí říkala, že je to crazy a že to nemůže nikdy fungovat, pak masivně uspěla. Takže my jsme nikdy neměli konsenzuální rozhodování. Ale polovina z naší investiční komise musí souhlasit aktivně, být pro. Druhá půlka může být razantně proti a nic s tím neudělají.