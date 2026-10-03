Kouzlí s hlasem, mají blízko k Česku a během čtyř let zvedli cenu firmy 2400x. Teď stojí 473 miliard
Polští zakladatelé naučili AI mluvit jako člověk. Jejich hlasoví agenti týdně vedou 15 milionů hovorů a firma patří mezi tři nejcennější v Evropě.
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Kdo v Polsku vyrůstal nebo sledoval na jejich televizi zahraniční filmy, zná ten zvuk dobře. Jeden monotónní mužský hlas, takzvaný lektor, bez jakýchkoliv emocí odříkává repliky všech postav, zatímco originální zvuk tiše šumí v pozadí. Dva kamarádi z varšavského gymnázia ho nesnášeli natolik, že kolem něj nakonec postavili firmu. Když jejich startup ElevenLabs v roce 2022 nabíral první peníze, investoři ho ocenili na devět milionů dolarů. Teď má hodnotu 22 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 473 miliard korun, tedy více než 2 400krát víc.
Novou cenovku firma, která pomocí umělé inteligence vytváří syntetické hlasy k nerozeznání od lidských, ohlásila ve středu. Nejde přitom o klasické investiční kolo, ale o takzvaný tender offer, při kterém zaměstnanci a stávající akcionáři prodávají část svých akcií novým investorům a do firmy samotné čerstvé peníze nepřitékají. Transakci za 300 milionů dolarů (6,5 miliardy korun) vedly americké investiční domy Wellington a T. Rowe Price. Oproti únorovému kolu se tak hodnota ElevenLabs zdvojnásobila za necelých osm měsíců.
Za ElevenLabs stojí Mati Staniszewski a Piotr Dąbkowski, kteří se poznali jako teenageři na varšavském bilingvním gymnáziu Mikuláše Koperníka. Pak se jejich cesty na čas rozešly. Staniszewski vystudoval matematiku na londýnské Imperial College a prošel firmami Opera, BlackRock a Palantir, americkou softwarovou společností známou zakázkami pro vlády a armády. Dąbkowski studoval v Oxfordu a Cambridgi a programoval v Googlu. V roce 2022 oba dali výpověď a z vlastních úspor rozjeli projekt, jehož první verzi pustili do světa v lednu 2023.
U toho byli od samého začátku i Češi. Pražský fond rizikového kapitálu Credo Ventures, tedy investor, který vkládá peníze do mladých a rychle rostoucích firem výměnou za podíl, vedl na přelomu let 2022 a 2023 úvodní, takzvané pre-seedové kolo ve výši 44 milionů korun. Vsadil tak na dvojici ve chvíli, kdy ještě neměla hotový produkt ani platící zákazníky. Následně se fond přidal i do série A v roce 2023 a do série B v lednu 2024, po níž se ElevenLabs stal oficiálně jednorožcem, tedy firmou s hodnotou přes miliardu dolarů.
Kolik přesně Credo do ElevenLabs poslalo a jak velký podíl dnes drží, fond dlouhodobě nekomentuje. Podle únorového odhadu CzechCrunche šlo dohromady o jednotky milionů dolarů a podíl se může pohybovat ve vyšších jednotkách procent, což by po zdvojnásobení ceny firmy mohlo odpovídat jedné až dvěma miliardám dolarů, tedy až 43 miliardám korun. Protože tender offer nevydává nové akcie, podíly stávajících investorů se neředí. Zda Credo v transakci některé akcie prodalo, zatím známo není.
Pro Credo Ventures, mezi jehož zakládající partnery patří Ondřej Bartoš, nejde o první takový zásah. Před lety fond patřil k prvním investorům rumunského UiPath, který vyvíjí software na automatizaci kancelářské práce, a když firma v roce 2021 vstoupila na newyorskou burzu, počítal zhodnocení v tisících procentech. I díky tomu ho analytická společnost Dealroom, která mapuje investice do startupů, zařadila mezi nejvýkonnější fondy v Evropě. ElevenLabs má šanci stát se pro pražský fond ještě větší trefou.
Strmost růstu je dobře vidět na jednotlivých kolech. V lednu 2024 investoři ocenili ElevenLabs na 1,1 miliardy dolarů, o rok později už na 3,3 miliardy. Loni v září startup poprvé nechal zaměstnance prodat akcie při valuaci 6,6 miliardy a letos v únoru nabral v sérii D 500 milionů dolarů třeba od Sequoia Capital, jednoho z nejslavnějších fondů ze Silicon Valley, při ceně 11 miliard. Kuriózní je, že všechny tyto částky jsou dělitelné jedenácti, anglicky eleven, a ani dnešních 22 miliard (v přepočtu 473 miliard korun) z řady nevybočuje.
Za skoky ve valuaci stojí tržby. Opakující se roční příjmy, takzvané ARR, které ukazují, kolik by firma utržila za rok při současném tempu předplatného a smluv, rostou tempem, jaké zažije jen málokdo. „Trvalo nám dvacet měsíců dostat se na sto milionů dolarů ARR, deset měsíců na dvě stě milionů a pět měsíců na současné číslo,“ popsal v lednu Staniszewski pro Bloomberg, když hlásil 330 milionů dolarů (7,1 miliardy korun) za loňský rok. V dubnu firma pokořila půl miliardy a v létě podle Staniszewského dosáhla 600 milionů dolarů, tedy téměř 13 miliard korun.
Hlavním motorem už dávno není dabing videí pro youtubery, ale hlasoví agenti pro firmy. Platforma ElevenAgents umožňuje nasadit umělou inteligenci, která zvedá telefony na zákaznických linkách, vyřizuje reklamace, prodlužuje pojistky nebo objednává pacienty k lékaři. Týdně podle firmy vede přes 15 milionů rozhovorů, třikrát víc než v únoru, a firemní zákazníci už tvoří 55 procent tržeb. Mezi klienty patří platební společnost Stripe, Deutsche Telekom nebo vlády Ukrajiny a Řecka, v červnu startup podepsal memorandum o spolupráci i s britskou vládou.
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S novou cenou se ElevenLabs zařadil mezi nejcennější soukromé technologické firmy Evropy. Před ním je podle přehledu analytického webu Multiples.vc jen londýnská fintechová skupina Revolut se 115 miliardami dolarů a francouzský vývojář jazykových modelů Mistral, který v září získal tři miliardy eur při valuaci přes 21 miliard eur.
ElevenLabs jsou dalším příkladem toho, že i v Evropě vznikají ambiciozní a globálně úspěšné AI projekty a že není pravda, že starý kontinent je úplně ztracený. Ostatně i proto jsme na CzechCrunchi založili novou sekci Evropské naděje, kde ukazujeme příběhy zdejších šampionů.
Na druhou stranu je třeba přiznat, že evropanství ElevenLabs má své limity. Její zakladatelé jsou sice Poláci a k EU se hlásí, ale firma je registrovaná v USA a centrálu má v Londýně, tedy mimo Evropskou unii.
Polské kořeny ale nezapře: ve Varšavě má jednu z hlavních kanceláří a provozuje vlastní datacentrum s grafickými procesory několik hodin jízdy od metropole. Polská vláda se proto letos v červnu rozhodla poslat do firmy přes státní fond 11 milionů dolarů (237 milionů korun) a spolu se startupem spustit program AI Lab Poland, který má pomoci vychovat další polské miliardové firmy.