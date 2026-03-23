Zažíváme největší pokrok za 20 let. Elitní čeští investoři mají další dvě miliardy pro startupové rakety
Jeden z nejúspěšnějších startupových fondů v regionu má na investování další miliardy. Představil také mladou generaci svých partnerů.
Když Credo Ventures začalo v roce 2010 investovat do startupů, scéna byla teprve v plenkách. Od té doby se ale český venture kapitálový fond vypracoval mezi evropské premianty, podpořil přes stovku firem a ulovil i dva původem středoevropské decacorny, jak se označují firmy s valuací přesahující deset miliard dolarů. Teď otevírá další kapitolu. Oznámil uzavření svého pátého fondu s názvem Credo Stage 5, v němž má od investorů připravených 88 milionů dolarů, v aktuálním přepočtu bezmála 1,9 miliardy korun.
„Od konce roku 2022 zažíváme období největšího technologického pokroku za posledních dvacet let,“ popisuje pro CzechCrunch jeden z partnerů Matěj Míček s tím, že technologie velkých jazykových modelů a umělá inteligence obecně se navíc v posledních měsících zlepšila natolik, že začala být aplikovatelná na mnohem širší spektrum problémů, například i v robotice. „Věříme – a v realitě vidíme –, že v době takto významného technologického posunu přirozeně vzniká obrovské množství velkých příležitostí,“ doplňuje Míček.
Jedenáctičlenný tým, z čehož se šest lidí věnuje investicím a pět operativě, s kancelářemi v Praze a Krakově přitom pokračuje ve své dlouhodobě nastavené strategii: podporovat nejambicióznější zakladatele startupů ze střední a východní Evropy, ať už působí v samotném regionu nebo v zahraničí. „Přičemž jsme prvními investory do jejich firem,“ zdůrazňuje zakládající partner Creda Ondřej Bartoš.
Své tvrzení podporuje i konkrétními příklady. Credo bylo například prvním investorem v původem rumunském UiPath, které později u vstupu na burzu dosáhlo valuace 35 miliard dolarů (aktuálně přes 740 miliard korun) a fond počítal své zhodnocení v tisícovkách procent. Nejenom díky tomu se český fond v Evropě dostal mezi venture kapitálovou smetánku.
Další úspěšná raketa, kterou podpořil v úplných začátcích, je pak polský startup ElevenLabs. Jeho valuace po posledním investičním kole v únoru dosáhla 11 miliard dolarů (přes 230 miliard korun) a Credo díky tomu z pár milionů dolarů už „udělalo“ stamiliony. Navíc příběh rychle rostoucí firmy postavené na boomu umělé inteligence nekončí.
Podle partnerů Creda zůstává střední a východní Evropa v oblasti venture kapitálu jedním z nejvíc opomíjených regionů na kontinentu, byť disponuje velkým množstvím talentů. „Díky silné technické základně a rostoucí propojenosti s diasporou zakladatelé ze střední a východní Evropy budují stále více globálně konkurenceschopných společností,“ komentuje Matěj Míček.
Do fondu Credo Stage 5 vložili peníze jako limitovaní partneři (LPs) i institucionální investoři včetně Adams Street, RSJ, Sequoia, Isomer či Marktlink, funguje přitom bez podpory z veřejných zdrojů. Fond se zaměřuje na úvodní, tedy pre-seed investice o velikosti mezi jedním až pěti miliony dolarů (přibližně dvacet až sto milionů korun), v plánu má podpořit celkem asi třicítku firem, konkrétně sedm až osm ročně. Není přitom sektorově zaměřený.
Partneři fondu Credo Stage 5
„Po patnácti letech a čtyřech fondech s výkonností v horním percentilu se vedení ujala nová generace GPs (generálních partnerů – pozn. red.), aby tak posílila pozici Creda jako předního fondu,“ říká Ondřej Bartoš. O koho konkrétně jde?
Ondřej Bartoš: Zakládající partner, stál u zrodu Creda v roce 2010. Podpořil například UiPath, Pricefx, Productboard, Ezra a další.
Jan Habermann: Zakládající partner, stál u zrodu Creda v roce 2010. Podpořil některé z nejúspěšnějších startupů z regionu střední a východní Evropy.
Jakub Křikava: Do Creda se přidal před čtyřmi lety, předtím působil v oblasti obrany a politiky. Disponuje rozsáhlou sítí kontaktů v celém regionu i mezi britskou diasporou.
Matěj Míček: Do Creda nastoupil před čtyřmi lety s backgroundem v informatice. Podporuje zakladatele, kteří vyvíjejí řešení v oblastech infrastruktury, vývojářských nástrojů a umělé inteligence.
Maciek Gnutek: Ve venture kapitálu působí deset let, z toho čtyři roky v Credu. Stál za první investicí do ElevenLabs. Působí v Krakově a má silnou pozici v polském VC i mezi polskou diasporou.
Max Kolowrat-Krakowsky: Má téměř desetileté zkušenosti s investováním. Dříve vedl rodinný office Kolowratů a investoval na mezinárodní úrovni jako andělský investor a LP. Do týmu přináší silné sítě kontaktů v USA.