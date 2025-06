Budeme jeden z nejsilnějších týmů pro vývoj umělé inteligence v Česku, věří. Získal na to sto milionů

Uložit 0

Vznikl v roce 2022, o rok později hlásil rekordní investici zdejších startupů a teď od investorů získal další zásadní částku. Český Filuta AI, který se zabývá vývojem nástrojů využívajících umělou inteligenci, oznámil uzavření dalšího investičního kola ve výši 4,2 milionu dolarů, v přepočtu 91 milionů korun. V plánu má především vytvářet nová pracovní místa a další růst firmy.

Vedoucím investorem současného, takzvaného seed kola byl fond Rockaway Ventures zakladatele Jakuba Havrlanta s přispěním společnosti Tarpan Capital či fondu Lion Beat Capital. „Náš tým posílíme skutečně významně – v září bychom se z dnešních 33 měli dostat na 43 lidí, z čehož bude 20 vědců s doktorátem a čtyři profesoři v oboru umělé inteligence, kteří patří k uznávaným o mezinárodně oceňovaným špičkám,“ komentuje zakladatel Filip Dvořák.

Sám dnes jedenačtyřicetiletý podnikatel mezi výrazné experty patří, šestnáct let se totiž věnoval výzkumu umělé inteligence zaměřené na autonomní systémy. Pracoval jako výzkumník a vývojář pro Google a Microsoft, má dva doktoráty z matfyzu Karlovy univerzity, vedl výzkum a učil na univerzitě v Torontu a mimo jiné spolupracoval na projektech americké agentury DARPA – ta v minulosti stála u zrodu internetu nebo GPS.

Foto: Filuta AI Pracoval na projektech DARPA i pro Microsoft, teď Filip Dvořák přináší revoluci do herního vývoje

„Vytvoříme jeden z nejsilnějších vývojových týmů v oblasti AI v Česku. To nám umožní významně zkrátit vývoj našich produktů a dále urychlí náš růst,“ pokračuje Dvořák, jenž Filutu rozbíhal v roce 2022 a o rok později hlásil uzavření první investice. V rámci tzv. pre-seed kola tehdy získal 56 milionů korun, což byl v tak raném stadiu mezi českými startupy absolutní rekord. Aktuálně se pak Filuta připravuje na investiční kolo série A, jehož dokončení očekává ve druhé polovině roku 2026.

Filuta AI se věnuje vývoji pokročilých nástrojů, které umožňují komerční využití tzv. kompozitní umělé inteligence. Dokáže tak například vytvářet autonomní agenty pro testování digitálních simulací. Jak Dvořák popisoval v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch, příkladem využití je testování počítačových her.

Uživatel může AI agentům Filuty zadat, ať hledají ideální průchod hrou, zda je možné projít všemi dialogy, splnit všechny questy, vyzkoušet herní mapu a vůbec hru kompletně dohrát. Umělá inteligence pak také zkouší hru „rozbít“, když hledá nechtěné zkratky a to vše následně oznamuje vývojářům.

„Vezměte si třeba 120 kilometrů čtverečních velkou mapu ve vojenském simulátoru. Naši agenti ji skutečně proběhnou a můžou tam hledat například to, jestli tam chybně nelevitují nějaké objekty,“ vysvětloval Dvořák s tím, že předtím potřebovalo na otestování jedné hry 72 testerů tři týdny času, zatímco Filuta to zvládne za dva dny.

Filuta má parametry světového startupu. Až čas ukáže, zda jsme se trefili do dalšího českého jednorožce.

Při vývoji těchto agentů se Dvořák opírá o výše zmiňované zkušenosti, kdy pracoval na autonomních systémech, které musí dlouhodobě fungovat v prostředí bez zásahu člověka – jde například o roboty v mořích, rover na Marsu nebo satelity. „V nich se používají takzvané autonomní plánovače. Ty mají nějaké cíle a hledají možnosti, jak jich dosáhnout, a když selžou, tak hledají nové a tak stále dokola. Je to smyčka, která je extrémně efektivní, ale současně jeden z nejtěžších úkolů pro vývoj. A to je jádro technologie, které jsem nasazoval do různých prostředí – včetně Filuty,“ komentoval Dvořák.

Startup již zároveň vlastní i několik patentovaných řešení, která jeho technologie chrání například v segmentu gamingu a elektronických hraček, v leteckém nebo automobilovém průmyslu, v obranném průmyslu u vojenských simulátorů či v dalších oblastech. Jakých hospodářských výsledků, tedy tržeb či meziročního růstu, Filuta dosahuje, ale odmítla firma CzechCrunchi sdělit.

Výše zmiňované faktory si pochvalují investoři, kteří se rozhodli Filutu v nejnovějším investičním kole podpořit. „Tým Filuta AI vytvořil technologicky dominantní produkt, ale to nejdůležitější je, že se zaměřují na jasně problematickou oblast, se kterou se potýkají vývojáři her a umožňují jim obrovské úspory nákladů. Navíc jsme zjistili, že tento problém neexistuje pouze u vývojářů her, a tak má Filuta AI možnost oslovit v budoucnu ještě větší trh,“ komentuje investici Max Palko z Rockaway Ventures.

„Filuta má parametry světového startupu: je technologickým lídrem a disruptorem ve svém odvětví, nabízí vysoce škálovatelné řešení s přesahem i mimo herní průmysl, míří na obrovské trhy s jasnou poptávkou, stojí za ním mimořádně schopný a odhodlaný tým v čele se zakladatelem. Samozřejmě až čas ukáže, zda jsme se trefili do dalšího českého jednorožce. V tuto chvíli ale věříme v úspěch,“ dodává Ladislav Šelepa ze společnosti Tarpan Partners.