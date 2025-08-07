Budete se chechtat jako dlouho ne. Liam Neeson je génius komedie a Pamela Anderson překvapivě taky
Psát recenzi na novou Bláznivou střelu bylo jednoduché. Líbily se vám původní filmy? Pak budete spokojeni. A jestli ne? Tak to jste suchaři.
Báli jste se, že nová Bláznivá střela s Liamem Neesonem místo Leslieho Nielsena už nebude to pravé? Zbytečně. Jako by od původní trojice filmů neuplynul ani den. Jsou to stále ty stejně blbé (nebo geniální?) fóry, vtípky a humory pronášené s vážnou tváří detektiva Drebina. A jestli vám i dneska přijdou legrační (nám jo!), pak určitě vyrazte do kina.
„S radnicí nemůžeš bojovat!“ – „To ne, je to budova.“
„Byla to ženská, jak má být. Hlava, ramena, tělo, ruce, nohy, kolena, palce, kolena, palce.“
„Nebudu se s vámi bavit, detektive. ‚Ve jménu spravedlnosti‘ jste mi zastřelil bráchu!“ – „Budete muset být konkrétnější, to mohl být kdokoliv z tisíce lidí.“
„Vezměte si židli.“ – „Ne, díky, mám jich doma dost.“
Jestli jste si mysleli, že tohle jsou vtipy z původních Bláznivých střel, vůbec se nedivíme. Vždyť na tuhle čtyřicet let starou značku nová Bláznivá střela přímo navazuje. Jasně, je to humor na první dobrou, kde není nouze o pšouky a debilitu, ale o tom přece Naked Gun vždycky byla.
Nějaký vtípek přijde co pět sekund. Většinou ho s vážnou tváří pronese Liam Neeson coby detektiv Frank Drebin junior – bez nadsázky génius komedie, který svému filmovému otci Lesliemu Nielsenovi nedělá žádnou ostudu. A zdatně mu sekunduje Pamela Anderson!
Mimochodem – ti dva se během natáčení podle všeho dali dohromady, a jakmile film uvidíte, pochopíte proč. Je to klišé, ale mají mezi sebou tak přirozenou chemii, že je opravdu radost se na ně dívat. Anderson má překvapivě komediálního talentu na rozdávání, tak snad ho někdy uvidíme víc. A stejně jako absurdní hlášky vás tradičně pobaví í vizuální gagy, které se přitom odehrávají třeba jen půl sekundy někde v pozadí.
Ne každý joke se samozřejmě trefí a pár jich je i na poměry téhle značky trapných. Jenže je jich tolik, že se stejně budete usmívat/chechtat/smát víceméně celých 85 minut, což je příjemně krátká stopáž. Mimochodem, klobouk dolů před autorem českých titulků, který se celkem důstojně popasoval s hromadou anglických slovních hříček. A když je řeč o titulcích, nálož vtipů nekončí ani v těch závěrečných. Ve kterých najdete třeba i heslo od Netflixu filmařů.
Možná to zní trapně a nostalgicky, ale takovéhle komedie se prostě už dneska netočí. Což je velká škoda. Pozor, pro náročnější nebo mladší publikum to vůbec nemusí platit. Ale pro nás třicet-něco diváky? Je to hezké, odpočinkové, tak akorát hloupoučce geniální, aby nás to bavilo jako v mládí. Spousta odkazů na starší díly je samozřejmostí. Včetně vycpaného bobra.
Co filmu vyčíst? Ta krásná pozdně osmdesátková či raně devadesátková naivita tady není a potenciální ostrost některých fórů proto vzala za své, ale holt žijeme v jiné době. Ve druhé půli taky kadence vtipů trochu poleví, protože detektiv Drebin musí vyřešit případ a dotáhnout děj do konce. V tu chvíli je až zbytečně moc vidět, jak je to celé záměrně absurdně hloupé – ale v samotném závěru film zase chytí svoje tempo. Až začne hrát Enya, pochopíte.
Jasně, za chvilku zapomenete, o čem nová Bláznivá střela byla. Respektive byla úplně o tom samém jako ty tři předchozí. Ale to vůbec nevadí. Protože až ji uvidíte příště, budete se tak jako tak chechtat znovu. O nic jiného tenhle film neusiluje a v tom je sympaticky osvěžující.