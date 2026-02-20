Budvar poslal do hospod zlatou limitku půllitrů na podporu českého olympijského týmu. Víme, kde ji mají
Čeští sportovci bojovali o zlato v Itálii, fanoušci ho mohou držet v ruce tady. Budvar pro milovníky sportu vydal unikátní edici pivních půllitrů.
Zatímco většinou se znalci piva soustředí na jeho chuť a kvalitu, národní pivovar z Českých Budějovic připomíná, že zážitek z ležáku začíná u prvního kontaktu ruky se sklem. Budějovický Budvar, jakožto oficiální partner českého olympijského a paralympijského týmu, dodal v lednu do českých hospod limitovanou edici zlatých půllitrů. Napít se z ní mohou fanoušci až do neděle 22. února v českém olympijském domě v Miláně, na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích a ve vybraných hospodách po celém Česku.
Jde o vizuální upgrade ikonického budvarského skla, jehož autorem je přední český designér Rony Plesl. Typické křivky inspirované českou tradicí dostaly pro příležitost zimních her 2026 zlatý metalický akcent, který z klasického půllitru dělá sběratelský artefakt.
Ten sice nejde přímo koupit, ale do oběhu se po olympiádě s velkou pravděpodobností dostanou půllitry, které Budvar rozdal jako výhry či promo dárky. A také ty, o které se některé restaurace po skončení her rozdělí se svými štamgasty.
„Pro Budvar je to způsob, jak propojit národní hrdost se špičkovým designem a nabídnout fanouškům něco, co si po skončení her s chutí vystaví na polici,“ říká Barbora Povišerová, manažerka komunikace Budějovického Budvaru.
Právě exkluzivita a časové omezení spojené s trváním olympiády vytváří mezi pivaři „pivní FOMO“. Zlaté půllitry totiž nejsou k vyzkoušení na každém rohu. Budvar je distribuoval pouze do provozoven, které dlouhodobě garantují špičkovou péči o pivo. A podle prvních ohlasů z terénu je o tyto „zlaté trofeje“ mezi hosty enormní zájem.
Budvar tak připomíná, že pivo k fandění zkrátka patří. „Je součástí společných emocí, radosti z úspěchů i okamžiků, kdy se lidé setkávají, aby podpořili naše sportovce. I symboly, jako je zlatý půllitr, proto nejsou jen designovým objektem, ale připomínkou tradice, řemesla a hrdosti, které spojují české pivo s výjimečnými sportovními chvílemi,“ dodává Barbora Povišerová.
Není to poprvé, co Budvar sází na limitované série, ale tentokrát jde o víc než jen o estetiku. V době, kdy se gastronomie potýká s odlivem hostů, je zlatý půllitr silným nástrojem, jak lidi dostat zpět k výčepu. Sběratelská hodnota předmětů spojených s designem Ronyho Plesla totiž v čase roste, což potvrzují i aukční portály, kde se předchozí limitované edice Budvaru draží za násobky původní ceny.
Ačkoliv půllitr na první pohled připomíná kovový artefakt, ve skutečnosti jde o precizně zpracované sklo, které splňuje všechny nároky profesionální gastronomie. Jeho charakteristický zlatý vzhled vzniká díky vícevrstvé dekoraci aplikované na vnější stranu skla, navržené tak, aby odolala častému mytí i intenzivnímu používání.
Přirozená funkčnost skla tak zůstává zachovaná – dekorace nijak nenarušuje servírování piva ani jeho pěnivost. Vývoj takového půllitru proto vyžadoval kombinaci sklářského řemesla, technologické přesnosti a důrazu na každý detail.
Zájemci o Budvar čepovaný do zlatého skla mohou svůj nejbližší podnik najít na webu kamnabudvar.cz.
