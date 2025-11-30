Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Bydlet v mrakodrapu a za sousedy mít miliardáře. Na pražské 2+kk si připravte 24 milionů korun

Na české poměry výjimečná budova již přilákala celou řadu movitých majitelů jednotlivých bytů. Patří mezi ně i několik miliardářů.

Chcete bydlet v oblacích a mít za sousedy známé tuzemské podnikatele? Jedna taková možnost se teď nabízí. Na prodej je totiž byt o dispozici 2+kk v nejvyšším čistě rezidenčním domě v Česku, kterým je V-Tower na pražské Pankrácké pláni. Za jednotku o celkové ploše 62,7 metru čtverečních (včetně terasy o 12,7 m²) chce realitní kancelář Everum Estate 24 milionů korun.

Měsíční poplatky za bydlení činí devět tisíc korun. Obyvatelé domu pak v ceně mají k dispozici wellness se saunou, plně vybavené fitness centrum, soukromé kino, golfový trenažér, masážní místnost, dětský koutek, konferenční místnost a 24/7 recepci. „To vše vytváří bydlení na úrovni pětihvězdičkového hotelu,“ píše se na stránkách Everum Estate.

Developerem V-Tower byla společnost PSJ Invest, investorem lucemburská investiční skupina Aceur Investment. Třicetipatrová budova byla dokončena v roce 2018. Na české poměry výjimečná budova již přilákala celou řadu movitých majitelů jednotlivých bytů. Patří mezi ně i několik miliardářů, kteří jednotky vlastní na přímo nebo skrze své firmy – například Petr Dědek, Dušan Kunovský, Zdeněk Ptáček s rodinou, Zdeněk Škobis, Otakar Šuffner či Marek Vašíček.

Mezi další vlastníky patří třeba zakladatel filmové databáze ČSFD Martin Pomothy, majitel největšího pěstitele jablek v Česku Robert Vyšata, spolumajitel sítě drogerií Teta Radko Graclík nebo potomci někdejšího mediálního magnáta Jaromíra Soukupa.

Podle architekta Radana Hubičky, který je též majitelem jednoho z celkem 130 bytů, symbolizuje budova mužský a ženský princip. Dvě věže se totiž oddalují a zároveň přibližují, v dolních patrech jsou přitom pevně spojené. Vrchol domu je pak symbolicky ve stejné výšce jako špička katedrály sv. Víta.

