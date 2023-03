Byl jsem hamburgerový mogul, říká Jan Tlapák z Ecomailu, kterému se podařilo poslat i velmi vypečený mail

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Jan Tlapák, spoluzakladatel e-mailingové služby Ecomail. Kde všude se projel na kole? Proč přehraboval skládky a jaký poklad nedávno našel?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Nepravidelně, ale téměř každý den. Rád spím dlouho, když je možnost. Ale vím, že maximum je tak dvanáct hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Budík. Několikrát. Pak Mail, ale většinou to jen sjedu očima.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

MacBook Pro 14 palců a nejčastěji na něm otvírám Slack. Je to náš hlavní komunikační kanál, fungovat bez něj už si moc nedovedu představit. Jednotlivé nástroje jsme vybírali relativně dlouho a neobešlo se to bez nějakých změn. Ale Slack používáme už od chvíle, kdy jsme byli ještě jenom ve dvou.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Nedbalý, potrhaný, potrhlý elegán. Rád obouvám Camper Peu Cami. Dobrý je, že je pořád dělají a jsou pořád stejný.



Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Kniha, lezečky, světlo a lahev.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Největší lifehack je, když se z něj stane lifestyle.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Kniha o moři aneb Umění ulovit na otevřeném moři z gumového člunu žraloka grónského je dílo, které určitě mohu doporučit. A z filmů by to mohl být The Million Dollar Hotel.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Celý to osciluje někde mezi Brianem Enoem, Baxterem Durym, Mutantamou a Bert & Friends

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Vlastně asi úplně kamkoliv. Vždycky jsem jezdil na vlastní pěst a nikdy jsem neměl konkrétní plán. Poslední dobou jezdím víc bikepacking, hodně nalehko. Třeba na singlu z Chorvatska do Řecka. Nebo z Polska do Lotyšska. Každopádně mě snad nenapadá destinace, kterou bych úplně pohrdnul. Asi nepotřebuju třeba do Dubaje.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Repráky. Prozatím mám jen letitý chraplavý mono rádio.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Singlespeed Beyond Cycles Viking

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Do kavárny Spoko, kterou teď ale zavřeli. Nebo do Plavecké Polévky, kde jsem teda ještě nebyl, ale rád tam zajdu.

Jak jste si vydělal první peníze?

První peníze to nebyly, ale první podnik jsme založili s kamarádem, když jsme na náplavce, v jejích začátcích, grilovali hamburgery. V té době jsme na to měli monopol, takže to frčelo. Podle knihy Spolčení hlupců jsme si říkali hamburgeroví mogulové.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Třídění záchodových mís a kabelů ze suti na skládce na libeňském ostrově. Zkoušel jsem prorazit i jako filmový režisér, podomní prodejce klíčů, organizátor festivalů, digitální účetní a chvíli jsem hrál v kapele No music.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Vyber si vysokou podle toho, co tě opravdu baví a zajímá. Ne podle toho, co ti podsouvá okolí a co se zdá být perspektivní. A hlavně nikdy neposlouchej svoje starší já!

Investujete?

Sporadicky. Ale nedávno jsem našel půlku starýho bitcoinu a mám něco málo přes Revolut.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Nevím, zda je to úplně rada, ale vždycky se mi líbil přístup „scratch your own back“.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Kdysi jsem napsal celkem nepovedenou smyčku, která vedla k celkem nepovedeným událostem. V tom cyklu se posílaly maily a první člověk ho dostal jednou, druhej dvakrát. A dál už asi víte, kam to směřovalo.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Zkusit se pustit se do vlastního projektu.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Každý, kdo aktivně dělá něco pro to, abychom se tu měli všichni líp. A kdo se při tom slavnostně nebije do prsou.