Býval dobrým policistou, teď s Ozzákem, Hodorem a Terminátorkou přijíždí Odpadlík do Prahy

Devadesátkový Odpadlík i jeho parťák Boby Sixkiller. Hrůzostrašný Vecna ze Stranger Things. Hodor ze Hry o trůny. Terminátorka Kristanna Loken. Hvězda oldschoolových westernů Franco Nero. Hrdinové z Hvězdné brány i Star Treku. K tomu Ozzák z Comebacku. A desítky dalších osobností a stovky hodin nabitého programu. Comic-Con Prague je zpátky – a s hromadou hvězdných hostů klepe na dveře.

Je to svátek všech fanoušků filmů, seriálů, sci-fi, fantasy, hororu, komiksů, knih, her a všeho dalšího popkulturního a zábavného. A začne ani ne za dva týdny. Už šestý ročník pražského Comic-Conu odstartuje v pátek 11. dubna v O2 universu, potrvá až do neděle a CzechCrunch bude jako partner akce u toho. Na co – a koho – se na Comic-Conu můžete těšit?

V úvodu těch postav už zaznělo dost, tak k nim dodejme i skutečná jména a přidejme pár dalších. Lorenzo Lamas zastupuje devadesátky coby hvězda Odpadlíka. Dorazí i Danny John–Jules alias Kocour z Červeného trpaslíka. Kristian Nairn toho ve Hře o trůny moc nenamluvil, ale hlavně je to DJ, což by mohl předvést i návštěvníkům Comic-Conu. Warwick Davis zase potěší fanoušky fantasy, určitě ho znáte z Harryho Pottera nebo Willow.

LEGO na Comic-Con Prague přiveze možnost vytisknout si vlastní minifigurku.

Že vás devadesátky moc neberou a starší herci už vůbec ne? Tak co třeba možnost se potkat s Archiem Renauxem z filmu Vetřelec: Romulus nebo ze seriálu Světlo a stíny? Anebo další host Jamie Campbell Bower, což je nejen záporák Vecna ze Stranger Things, ale hrál i v Twilightu nebo Fantastických zvířatech?

Každopádně než budeme pokračovat s dalšími hosty a programem, tak když už přijede ten odpadlík Reno Raines, pusťte si ke čtení znělku tohohle kultovního seriálu.

Jestli jste skalní fanoušek, který potřebuje klasiku se Star v názvu, tak i vy v O2 universu narazíte na zajímavé herce. Stargate: Atlantis zastupují Rachel Luttrell a Rainbow Sun Francks neboli Teyla a poručík Ford (a tady si připomeňte, jak loni bavil doktor Zelenka). Za Star Trek to tentokrát bude Ed Speelers, tedy syn kapitána Picarda, ale znáte ho i z Panství Downton.

To je nicméně jen výběr nejzajímavějších hereckých hostů ze zahraničí. Příznivce domácí tvorby pobaví třeba Martin Dejdar, Jan Čenský a Petr Nárožný. Comic-Con Prague je ale každopádně věrný svému názvu, takže na něj dorazí i autoři komiksů. Navíc v čele s hvězdou světového formátu.

Scenárista Garth Ennis patří mezi nejznámější komiksové tvůrce současnosti, je podepsaný pod ikonickými tituly jako Kazatel, The Boys, Soudce Dredd nebu Punisher. Nicméně i nekomiksoví čtenáři si přijdou na své, českou fantastiku zastupuje spisovatelská čtveřice Ondřej Neff, Kristýna Sněgoňová, Leoš Kyša a Jan Kotouč.

Pražský Comic-Con samozřejmě neláká jen na vystoupení hostů. Program akce tradičně nabídne možnost aktivního zapojení do digitálních i deskových her, fanouškovské přednášky, cosplay soutěže či nespočet stánků s merchem od odznáčků přes trička až po knihy a katany.

„S každým rokem klademe důraz na netradiční obsah. Letos například ještě víc makáme na tom, aby i partnerské expozice byly jedinečné. Takže třeba LEGO přiveze LEGO Factory s možností vytisknout si vlastní minifigurku,“ říká Pavel Koutský z organizačního týmu Comic-Conu Prague.

Kromě kostičkové společnosti se v O2 universu představí například stanice Prima s expozicí věnovanou reality show Zrádci anebo zástupci Armády České republiky. „Připravují mobilní základnu a k tomu střelnici,“ přibližuje Koutský. „A nesmíme zapomenout na Gsport turnaj, spojení esportu a fyzických aktivit. Loni vyhrála policie a právě armáda to rozhodně nechce nechat být,“ dodává.

Loňský ročník Comic-Conu podobnými atrakcemi přilákal 27 tisíc návštěvníků. Letos si pořadatelé myslí na další nárůst. „Rok od roku je složitější posouvat program zase o laťku výš. Ale jsem přesvědčený, že se nám to daří,“ říká Koutský. „A rozhodně je kam růst, vedle je ještě O2 arena. I když to je trochu nadsázka,“ dodává.

Kompletní program Comic-Conu najdete na stránkách akce. Šestý ročník popkulturní události otevře dveře O2 universa v pátek 11. dubna a trvá až do neděle 13. dubna. Vstupenky na Comic-Con startují na 1 190 korunách za denní vstupné, třídenní vstupenku pořídíte za 3 090 korun.