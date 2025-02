Bývalý designéři Applu vyvinuli zařízení s cílem nahradit iPhone. Po roce s ostudou končí

Uložit 0

Že jste nikdy neslyšeli o malém zázračném zařízení jménem AI Pin? Nevadí, stejně nebylo o co stát – alespoň dle recenzí od známých technologických osobností, které proklamovaného nástupce iPhonu nevybíravě sepsuli. Ostatně když hlásáte do světa své velké vize a pak doručíte sotva jejich zlomek, problém musí přijít. A teď přišel v té největší možné parádě. Nositelná technologie budoucnosti totiž po necelém roce na trhu končí.

Papírově šlo o líbivou představu. Prostě si připnete malý čtvereček s kamerkou třeba na tričko a pak mu dáváte povely hlasem. Když byste chtěli zavolat mámě, řeknete to nahlas. Když byste si chtěli poznamenat myšlenku, vyřknete ji a AI Pin ji uloží. Nebo by vás zajímalo, kolik je hodin? Tím, že magnetický gadget z hliníku nemá displej, nezjistíte to na něm. Chytrý asistent uvnitř zařízení by vám ale to řekl. Případně ukázal na dlani.

Potíž ale přichází v momentě, kdy za údajně revoluční doplněk od dvojice někdejších designérů Applu zaplatíte přes šestnáct tisíc korun a do toho si hradíte měsíční předplatné za několik stovek, protože bez něj by byl AI Pin nepoužitelný, abyste zjistili, že nefunguje tak, jak bylo slíbeno. Sám se o tom přesvědčil Marques Brownlee, známý technologický youtuber, který zařízení přirovnal k tomu „nejhoršímu, co kdy testoval“.

Foto: Humane AI Pin váží lehce přes 50 gramů a nezatíží žádné oblečení

I když bylo napříč technologickou scénou chválené jeho designové provedení, které působilo minimalisticky a stylově, jen vzhled k úspěchu nestačí. Zařízení totiž drtivou většinou věcí nezvládalo tak jako jeho konkurence, v tomto případě hlavně chytré telefony, které sice nemusí být dnes už tak cool, ale s požadavky uživatelů si v kontextu „nositelného zařízení“ poradí zatím nejlépe.

Na druhou stranu měl AI Pin vlastní operační systém, který mohl být pravidelně vylepšován – a jeho aktualizace by dělaly ze zařízení čím dál lepší produkt. Teď se ale zdá, se i zakladatelé amerického startupu Humane, který malou vychytávku navrhl, se přepočítali. A to tak moc, že jeho další vývoj rovnou vzdali.

Humane totiž oznámil, že ho za 116 milionů dolarů (2,8 miliardy korun) kupuje počítačový gigant HP, který přebírá jeho technologie, software, know-how a obecně veškeré duševní vlastnictví včetně tří stovek patentů. A jak uvádí HP v oficiálním vyjádření, hlavní přidanou hodnotou celého obchodu mají být zkušenosti startupu s vývojem umělé inteligence. Spolu s tím pod křídla nového majitele putuje i většina zaměstnanců.

„Jeho platforma Cosmos, postavená na umělé inteligenci, nám pomůže vytvořit inteligentní ekosystém napříč všemi zařízeními HP: od počítačů s umělou inteligencí až po chytré tiskárny a propojené konferenční místnosti. To našim zákazníkům odemkne nové úrovně funkcí,“ komentuje Tuan Tran, prezident technologií a inovací v HP. Něco ale do velké transakce zahrnuto není. A není příliš složité uhodnout co…

Foto: Humane Díky čočce umí AI Pin promítat obsah… třeba na dlaň

Chybí AI Pin, který jednoduše končí, po necelém roce, co byl loni v dubnu představen. V provozu bude do 28. února, pak se odpojí ze serverů a stane se prakticky nepoužitelným kusem hardwaru. Humane zároveň vyzývá uživatele, aby si včas stáhli fotky, videa a další obsah, který mají v zařízení uložený z cloudu. Pokud tak neučiní do posledního dne tohoto měsíce, zřejmě o něj natrvalo přijdou.

Zajímavá v kontextu rychlého konce je i spekulace, že zakladatelé měli hledat nového majitele krátce poté, co AI Pin představili. A očekávali, že jim za to zaplatí až miliardu dolarů. Měli si být totiž vědomi zásadních nedokonalostí, které jejich zařízení má. Například příliš dlouhou čekací dobu na odpověď po položení dotazu, uživatelsky neatraktivní rozhraní nebo přehřívání během používání, což při připnutí na tělo není nic příjemného.

Jestli ale AI Pin něco alespoň trochu pozitivního a zajímavého ukázal, bylo to využití kamery. Zařízení totiž v sobě skrývá malou čočku, která dokáže mapovat, kde se člověk nachází, a podle toho odpovídat na to, jestli třeba stojí za to navštívit restauraci, okolo které se zrovna pohybuje. Vycházelo z dostupných recenzí na internetu. I v tomto případě ale recenzenti v úvodních testech naráželi na to, že analýza příliš dlouho trvá, často i desítky vteřin.

Ať je to jak chce, takto rychlý pád zřejmě nečekali ani prominentní investoři, kteří Humane v začátcích podpořili. Například Sam Altman z OpenAI nebo Marc Benioff ze Salesforcu se podíleli na investici ve výši 230 milionů dolarů (5,5 miliardy korun). Jednoduše proto, že věřili, že nový formát nositelného zařízení má alespoň nějakou budoucnost. Teď je ale jasno. Prozatím.