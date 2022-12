Byznysová rada? Hlavně začněte. Peníze jsem vydělával i na Václaváku, říká Lukáš Kovač z Qerka

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát jsme Karlínských 20 položili Lukáši Kovačovi, zakladateli českého startupu Qerko, díky kterému mohou hosté v restauracích platit skrze QR kódy a nemusí tak čekat na obsluhu či hledat peněženku. Co je jeho největší guilty pleasure? Proč odchytával lidi na Václaváku a dával jim napít Becherovky? A proč bude mít možná jednou problém se sousedy?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Mezi 23.30 a půlnocí, spím zhruba sedm hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Safari.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Safari, Superhuman, Evernote, Google Kalendář a Qerko.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

MacBook Pro v kanceláři, doma iMac.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Tričko a džíny. Když je chladněji, tak rozepnutou košili přes tričko.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Mám rád kotníkové tenisky.

Foto: Qerko Lukáš Kovač, zakladatel startupu Qerko

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět v tvém batohu?

Demo QR kód na ukázku Qerka, kabel USB-C, powerbanka, deodorant, propiska.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

S potížemi je jedna potíž od Bena Horowitze. Je to inspirativní čtení pro lidi, co dělají byznys.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Interstellar.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Mám rád Hanse Zimmera či Maxe Richtera, ale většinu dne poslouchám house a down tempo.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Odebírám kanál od Petra Máry. Jinak na YouTube dost koukám na auta, moje guilty pleasures jsou nejlepší vystoupení z X Factorů.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Sonos ARC, ale trochu se bojím, co na to sousedi.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Audi TT, 3.2 V6.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Spojka Karlín, Old Hanoi nebo Chilli and Lime.

Jak sis vydělal první peníze?

Dělal jsem pizzu na diskotéce.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Když jsem byl na vyšce, tak jsem odchytával lidi na Václaváku, aby šli ochutnat Becherovku Lemond. Dělal se průzkum.

Investuješ?

Z kryptoměn do bitcoinu a etherea – do ničeho jiného. A pak do akcií velkých firem jako Apple, Tesla, 3M a tak podobně.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Je důležité prostě začít. Nějak, ale začít. A dělat to tak, aby vás to bavilo.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

V počátcích kariéry, když jsem si čuchnul k úspěchu, se ze mě stal trochu namachrovaný blbec. Pak jsem dostal přes hubu a vzpamatoval se. Dnes jsem za to rád.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Jirka Bachel.