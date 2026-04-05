Hry –  – 2 min čtení

Čech po dvaceti letech v IT vytvořil tu nejvíc ajťáckou hru. Miliony vydělává na zapojování kabelů

Data Center od Václava Nováka je přesně to, co má v názvu – hra o administraci datového centra se zapojováním kabelů, serverů a switchů.

0Zobrazit komentáře

Češi nejspíš tak moc milují práci, že se jí věnují i ve videohrách. Jak jinak si vysvětlit oblíbenost různých simulátorů skutečných činností nejen u českých hráčů – ale především u českých vývojářů. Jeden z nich nyní stvořil simulátor administrátora datového centra. A už vydělává díky tomu, že lidi baví zapojovat kabely a servery.

Zajímá vás herní průmysl v Česku?

Tak se přihlaste k odběru našeho herního newsletteru Good Game!

Newsletter Good Game | Poslední vydání

Videohry nejsou jen divoká zábava plná střílení, závodění a skákání ve fantastických světech. Velice populárním žánrem jsou i simulace přetvářející běžnou práci do herní podoby. Česko je pro takové hry zemí zaslíbenou. Vezměte si třeba takový Euro Truck Simulator 2 od studia SCS Software, který patří mezi nejúspěšnější české hry všech dob.

Daří se ale i menším projektům. Například zemědělský Farming Simulator vzniká i v brněnské pobočce firmy Giants Software. Český vývojář Dominik Vojta zase uspěl se simulátorem pražského metra Back in Service. Teď svůj sólový projekt představil Václav Novák, zkušený IT profesionál, který vytvořil hru Data Center. Tušíte správně, je z datového centra. A už má nakročeno k dalšímu pěknému úspěchu.

Foto: Waseku

„Daří se mi více, než jsem čekal, po dvou dnech se prodalo šestnáct tisíc kopií,“ říká Novák pro CzechCrunch. Data Center na Steamu stojí kolem osmi eur, velmi volnou matematikou dojdete ke zhruba třímilionovým tržbám. Z nich kolem třetiny nicméně spolkne obchod. I tak to jsou ale hezká čísla, a to i pro zkušeného veterána IT branže, který se hrám věnuje ve volném čase.

„Pracuji v oboru přibližně dvacet let, aktuálně působím v jedné z největších amerických firem poskytujících IT služby. Hernímu vývoji se věnuji od roku 2020, abych si vybil kreativitu,“ popisuje Novák. „Data Center jsem vytvořil, protože jsem nenašel nic podobného, co bych si rád zahrál. A zároveň jsem viděl, že o tento typ her je neukojený zájem,“ dodává.

fortnite-tim-sweeney

Přečtěte si takéFortnite v krizi. Vývojáři propouští pětinu firmy, škrtají 10 miliardKrize jedné z největších her na světě. O práci přijde pětina lidí, firma musí ušetřit deset miliard

Zapojování serverů prostě lidi baví – včetně těch, pro které je skutečnou pracovní náplní. Významnou část hráčů Data Center totiž tvoří hráči, kterým připomene jejich pracoviště. „Od začátku mi s testováním pomáhali IT profesionálové, dokonce posílali fotografie z opravdových datových center,“ popisuje autor.

„K vývoji jsem přistupoval tak, aby vše mělo logiku jako v reálném světě, ale samozřejmě zjednodušeně,“ říká Novák. V Data Center tak budete skládat dohromady racky, switche a servery a vůbec zajišťovat správný chod datového centra i získávat lepší klienty a hardware. „Někteří hráči říkají, že je hra příliš složitá, jiní zase, že je příliš jednoduchá. Nikdy nebude pro každého, je to hodně okrajový žánr,“ přiznává.

Zároveň připomíná vliv, který na jeho tvorbu měly už v úvodu zmiňované dopravní hry od SCS Software. Jejich Euro Truck Simulator 2 je tou nejprodávanější českou hrou, Novák také zmiňuje další český hit Factorio. „Jeho příběh je pro mě velmi inspirativní,“ říká o miliardovém úspěchu, za nímž původně stála pouhá dvojice vývojářů.

Data Center tvůrci vystupujícímu pod přezdívkou Waseku zabralo jen pět měsíců po „opravdové“ práci a prý pro něj nebylo kdovíjakou zátěží. „Od začátku jsem si stanovil malý rozsah, vývoj mě prakticky nic nestál. Využívám open source nástroje, sám programuji, dělám modely a používám volně dostupné zvuky,“ popisuje.

Jednu nepříjemnou překážku ale Novák překonat musel. „Nějaký člověk z Británie se snažil zabránit vydání hry, obrátil se i na Valve, provozovatele Steamu. Že prý jeho nevydaná hra obsahuje slovo ‚data center‘, takže moje se tak jmenovat nemůže,“ vzpomíná na naštěstí již překonané úskalí.

Ve virtuálním zapojování kabelů tak zkušený IT architekt a videoherní vývojář nekončí. „Budu pokračovat dál s vývojem, fanoušky Data Center moc baví a nemůžou se dočkat více rozšíření,“ přibližuje budoucnost Václav Novák.

Nepřehlédněte:

Související témata:České hryData CenterVáclav NovákWaseku
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    google-ai-live

    Stačí jen namířit kameru telefonu a zeptat se. Nová bezplatná AI funkce od Googlu odpoví hned a česky

  2. 2

    kkcg-1

    V Tiché Šárce vyrostlo 14 vil. Projekt jednoho z nejbohatších Čechů sází na různou výšku místností

  3. 3

    muzatko

    Je libo vilu za 105 milionů v enklávě miliardářů nad Prahou? Je to i memento burzovního nezdaru

  1. 1

    hrebenky

    U Petřína je na prodej stoletá vila. Zachovala si původní ráz a má nepřehlédnutelné dveře

  2. 2

    molcan

    Nemovitost v zahraničí s ním hledají tisíce lidí, teď si splnil sen. V Řecku koupil dům za cenu garáže v Praze

  3. 3

    google-ai-live

    Stačí jen namířit kameru telefonu a zeptat se. Nová bezplatná AI funkce od Googlu odpoví hned a česky