Čekat půl roku je luxus, který si e-shopy nemohou dovolit. Jak zkrátit vstup na nový trh z měsíců na dny
„Pro úspěch e-shopu stačilo zvolit marketplace a investovat do marketingu. To už dnes zdaleka nepostačuje,“ popisuje Radek Klouda z Base.com.
Česká e-commerce se v posledních letech proměnila v dynamický a technologicky vyspělý ekosystém, který udává tempo nejen v rámci střední a východní Evropy, ale v mnoha ohledech i mimo ni. Podle Radka Kloudy z platformy Base.com přitom ještě před několika lety stačilo pro úspěch e-shopu zvolit správný marketplace, optimalizovat nabídku a investovat do marketingu. „Dnes už to zdaleka nestačí,“ komentuje s tím, že úspěch se měří schopností rychle otestovat celé spektrum prodejních kanálů, řídit je centralizovaně, automatizovat procesy a reagovat na tržní změny téměř v reálném čase.
„Trh se mění tak rychle, že čekat půl roku na spuštění nového prodejního kanálu je luxus, který si firmy nemohou dovolit,“ pokračuje Klouda, který má na své vizitce napsanou oficiální pozici CEO CEE v Base.com. Pro CzechCrunch přibližuje, jak moderní platformy umožňují e-shopům a obchodníkům zkrátit cestu od strategického rozhodnutí k reálnému prodeji na novém trhu z měsíců na týdny či dny.
Česko vs. region: odlišná výchozí pozice
Podle našich interních dat a analýz trhu patří Česká republika k nejvyspělejším e-commerce trhům ve střední a východní Evropě. Počet e-shopů na obyvatele zde patří k nejvyšším na světě, logistická infrastruktura je robustní a podporovaná širokou sítí dopravců: jako jedni z mála tu máme funkční q-commerce, platební brány jsou vysoce integrované a zákazníci i obchodníci jsou zvyklí pracovat s digitálními nástroji na denní bázi.
Ve srovnání se zeměmi v našem regionu jsou rozdíly zřejmé. Německo sází na stabilitu a spíše lokální expanzi, Polsko se soustředí na nákladovou efektivitu, cross-border prodej a automatizaci. Slovensko kombinuje expanzi s tlakem na marže, zatímco Maďarsko řeší pokles prodejů a hledá nové kanály. Rumunsko se zaměřuje na expanzi v rámci lokálních platforem, ale efektivita je zde stále druhořadá. Český trh se oproti tomu nachází ve fázi plného omnichannelu (propojení všech prodejních kanálů), vysoké míry automatizace a rychlého „go to market“.
Automatizace se dnes dotýká všech oblastí e-commerce. Od objednávek a fakturace přes tisk štítků a správu skladů až po komunikaci se zákazníky.
Naše zkušenosti z desítek projektů přitom ukazují, že český prodejce přistupuje k expanzi nejkomplexněji v regionu. Zatímco v jiných zemích firmy často začínají expanzi ad hoc a bez jasné strategie, české podniky obvykle už v testovací fázi vědí, jak by měla vypadat finální struktura jejich prodejního ekosystému. První krok bývá jednoduchý – otestovat nové kanály a zjistit, zda fungují. Zásadní rozdíl ale je, že tento test je jen začátkem, za kterým už stojí připravený plán, jak tyto kanály zapojit do plnohodnotné omnichannel strategie.
Integrované platformy mohou zjednodušit IT infrastrukturu tím, že nahradí několik specializovaných nástrojů a menších platforem jedním komplexním, ale flexibilním řešením, které vyhovuje i individuálním potřebám exportérů. Firma tak může spravovat vše od řízení skladů, objednávek a produktů přes cenotvorbu, balení, logistiku a vratky až po fakturaci, zákaznický servis a prodejní analýzy z jednoho místa. Tento přístup šetří čas, snižuje náklady a eliminuje chybovost. Český prodejce díky němu dokáže přejít od testu k plnému nasazení nového trhu či kanálu rychleji než většina regionálních konkurentů.
Omnichannel jako základ růstu
Dnešní omnichannel strategie už neznamená jen to, že firma prodává na více marketplaces. Úspěšný prodejce kombinuje vlastní e-shop, B2B2C prodej přes obchodní partnery, různé formy B2B prodeje (dropshipping, first party, cross-dock, wholesale, distribuce, resell), produktové srovnávače i specializované marketplaces. Klíčové je, že všechny tyto kanály jsou řízeny z jednoho místa a jejich data se synchronizují v reálném čase. Výsledkem je nejen rychlejší reakce na poptávku a cenové změny, ale i schopnost pružně upravovat strategii podle chování zákazníků, maržovosti produktů a vývoje trhu.
Automatizace se dnes dotýká všech oblastí e-commerce. Od objednávek a fakturace přes tisk štítků a správu skladů až po komunikaci se zákazníky. Zavedením centralizované automatizace firmy ušetří stovky hodin práce, sníží chybovost a získají kapacitu na růst bez nutnosti navyšovat lidské zdroje. Tato efektivita je zásadní zejména v době, kdy tlak na marže roste a zákazníci očekávají rychlé a bezchybné služby.
V e-commerce často o úspěchu rozhoduje, kdo je schopen využít novou příležitost jako první, a ne nutně to, kdo má nejlepší produkt.
Tradiční přístup k expanzi bývá nákladný a zdlouhavý – vývoj a integrace mohou trvat tři až šest měsíců a stát desítky tisíc eur, přičemž teprve po této době se ukáže, zda nová strategie může fungovat. E-commerce je ale tak rychlá, že za půl roku může být původní příležitost pryč. Moderní API-first řešení umožňují firmám testovat nové trhy během několika dnů, a to s minimálními náklady. Pilotní projekt lze spustit téměř okamžitě a na základě dat se rozhodnout, zda má smysl pokračovat.
Přechod na tzv. API-first přístup přináší okamžitou synchronizaci dat napříč systémy a kanály. Firmy tak mohou využívat pokročilou analytiku, predikovat poptávku, dynamicky upravovat ceny a personalizovat nabídky. Moderní API-first platformy obvykle podporují stovky až tisíce integrací, což umožňuje vytvářet robustní datové ekosystémy a zjednodušit IT infrastrukturu podporující strategické rozhodování.
Expanze už nemusí být dlouhý a riskantní projekt
Jedním z největších posunů v posledních letech je digitalizace B2B prodeje prostřednictvím připojení k větším distribučním sítím. Firmy se tak mohou jako B2B nakupující rychle dostat k novým produktům a rozšířit portfolio, stejně jako B2B prodejci mohou okamžitě otestovat reakci trhu na své výrobky nebo privátní značky prostřednictvím existujících distribučních kanálů.
Tento model funguje tak, že dodavatel zpřístupní svůj katalog prostřednictvím API velkému počtu resellerů, kteří si mohou produkty automaticky importovat do svých systémů. Výsledkem je možnost spustit pilotní prodej v řádu dnů, získat data z reálného trhu a podle nich upravit další kroky.
Praxe ukazuje, že firmy díky integrovaným řešením zrychlily expedici o desítky procent bez navyšování počtu zaměstnanců, spustily prodej na nových trzích během dvou týdnů, digitalizovaly B2B objednávky a centralizovaly vícekanálový prodej tak, aby měly plnou kontrolu nad skladovými zásobami, cenami i zákaznickým servisem.
Expanze tak díky tomu už nemusí být dlouhý a riskantní projekt. Schopnost rychle testovat nové trhy se stává klíčovou konkurenční výhodou v dynamickém prostředí e-commerce. Firmy, které dokáží během týdnů otestovat životaschopnost nového kanálu nebo trhu, mají výraznou výhodu oproti těm, které potřebují měsíce na přípravu a implementaci. V rychle se měnícím prostředí e-commerce často rozhoduje o úspěchu to, kdo první využije novou příležitost, a ne nutně to, kdo má nejlepší produkt.
