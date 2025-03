Černoch samuraj vzbudil kontroverzi. Ale i díky němu hra z japonské historie baví jako seriálový Šógun

Uložit 0

Cheeseburger. Může to být šťavnaté dílo plné kuchařské péče a chuti. Jenže stejně tak to umí být suché maso v obyčejné housce z fastfoodu, které není nutně hnusné, ale už jste ho měli stokrát… a čím dál víc si vyčítáte, že to furt jíte. Nejnovější herní blockbuster Assassin’s Creed Shadows je cheeseburger. S trochou kontroverzního koření v podobě černošského samuraje.

V těch nejlepších momentech si plnými hrstmi bere ze Zaklínače, Ghost of Tsushima anebo i z Kingdom Come 2 či seriálového Šóguna. Je to obrovská, ambiciózní hra plná obsahu, aktivit, činností, soubojů i odkazů na skutečnou historii Japonska. Jenže v těch slabších chvílích je nový Assassin’s Creed Shadows plytký, natahovaný, prázdný a otravný. Které okamžiky převažují? To se dozvíte níže.

Katany, muškety a černý samuraj

Série Assassin’s Creed bere skutečné dějiny – od křížových výprav přes vikinské nájezdy až po americký boj za nezávislost – a vkládá do nich mystický příběh o skrytém souboji templářů a titulních asasínů. Nejinak je tomu v Shadows, jež se odehrávají v Japonsku v éře Sengoku neboli období válčících států. V době vojevůdce Nobunagy Ody, mušket i katan. Je to skvělé, neomezující zasazení pro hru, v níž se plížíte, šermujete, střílíte a noříte se do vražedných spiknutí.

No a v téhle době působil v Japonsku jeden Jasuke. Cizinec, dokonce černoch, jenž byl samurajem. Asi si dovedete představit, co oznámení, že bude jedním ze dvou hlavních hrdinů hry, udělalo s jistými lidmi na internetu. (Malá nápověda: Nebyli to tak úplně studenti historie a milovníci dějin a nebyly to hezké komentáře.) Praskaly virtuální cévky, psaly se petice o neuctivosti vůči japonské historii a podobně. Jenže Jasuke – historicky doložená postava, mimochodem – spolu s druhou hrdinkou, mladou dívkou prahnoucí po pomstě jménem Naoe, jsou sympatická a dynamická dvojka.

Když hrajete za Naoe, hrajete klasický Assassin’s Creed. To znamená spoustu parkouru, šplhání, skákání, schovávání se a vraždění nic netušících stráží. Můžete na ně skočit z výšky, můžete je zlikvidovat vrženou hvězdicí, ubodat nožem… ale běda vám, jestli se dostanete do hloučku vojáků. To byste museli být Jasuke. Jeho hratelnost je totiž válečnická a silová. Likvidujete klidně i tucty nepřátel, jen ti nejnebezpečnější šermíři jsou pro vás překážkou. Můžete sice stále lézt přes stěny a přeskakovat ploty, ale jste pomalejší, neomalenější a na nejvyšší střechy nevyšplháte.

Po několika desítkách hodin hraní to působí, že Naoe má o něco hlavnější roli. Jasuke ale je jako postava dostatečně propracovaný, není jen doplňkem pro velmi vítané ozvláštnění plíživé hratelnosti trochou hrubé síly. Hra ukazuje i to, jak asi na Japonce působil obrovský svalnatý černoch. Nedobrý osud oba hrdiny po několika hodinách svede dohromady – a začnou plánovat pomstu, která v silnějších okamžicích působí opravdu filmově. Anebo seriálově jako v Šógunovi. Mezi oběma postavami můžete téměř libovolně přepínat, hra vám tu volbu hezky nabídne i během dialogu při začátku nového úkolu.

Když je toho moc

Ano, dialogu, Assassin’s Creed Shadows je totiž kromě akce s obrovským, otevřeným herním světem také tak trochu příběhová hra na hrdiny. Někdy v rozhovorech s dalšími postavami musíte vybrat z vícero voleb, občas to má dokonce i nějaký účinek. Jindy se budete snažit zvládnout čajovou ceremonii. Nebo se dáte do řeči s opilcem u cesty. A spolu s nespočtem možností, jak likvidovat nepřátele v hradech, na cestách, ve vesnicích, chrámech či bambusových hájích, je paradoxně tohle i v jádru toho, co Assassin’s Creed Shadows sráží.

Ve hře je toho totiž strašně moc. Opravdu hrozně moc. Budete budovat svou asasínskou základnu. Hladit zvířátka. Modlit se na místech s nádhernými výhledy. Kupovat si novou výbavu. Ale taky jen kosmetická vylepšení. V minihrách se učit nové bojové postoje. Můžete plavat i se plavit na lodi. Jezdit na koni. Střílet na terče. Označovat zboží k pašování vašimi agenty. Vysílat zvědy na neprobádaná místa mapy. Prozkoumávat dávné kobky. Akrobaticky zdolávat opičí dráhy. Plnit kontrakty na sabotáž nepřátelských držav…

A to zdaleka není vše – a všimněte si, že nezaznělo ani slůvko o té hlavní herní náplni spojené s hlavním příběhem. Tedy o postupné likvidaci skupiny vrahounů, kterým se musíte pomstít. S každým z cílů se pojí klidně několik hodin pobíhání sem a tam, vraždění podřízených, plížení se skrz nepřátelské tábory a hrady, odposlouchávání a cestování napříč opravdu velkým kusem Japonska. Herní mapa je naprosto gigantická. A nádherná. Rozsahem, přírodou i vesnicemi svým způsobem připomíná Kingdom Come: Deliverance 2.

Že vám to přijde super? Říkáte, že je přece skvělé mít tolik herní náplně? No jo, jenže to by musela být naplňující. A jsme zpátky u toho cheeseburgeru. Když se to Assassin’s Creed Shadows daří, budete se při pátrání a putování cítit jako v Zaklínači 3. Kdejaká cestička vás zavede k novému objevu, choreografie soubojů bude mistrná. Když se to hře povede, strká do kapsy i jinak skvělý samurajský počin Ghost of Tsushima. Dialogy mezi samuraji umí být osudové, hudební podkres, letící hejna ptáků i meditace na sluncem zalitých kopcích vás přenesou do Japonska. Při svých vrcholcích je Assassin’s Creed Shadows prvotřídní.

Jenže každý tenhle okamžik je vykoupený balastem. Aktivitami, které vám přidají pár stovek bodů zkušeností z mnoha tisícovek potřebných. Úkoly, na jejichž konci je opět jen a pouze zavraždění nepřátelského velitele v táboře/hradě/někde. A odměnou je katana, která vám přidá nějaká dvě procenta k poškození. Anebo dostanete pár kusů surovin, abyste jich mohli zaplatit stovky za vylepšení jedné z deseti budov ve vašem asasínském doupěti, a tím se vám přidala tři procenta… k čemu? To vám bude nejspíš jedno.

Bohužel strašně vysoké procento toho na první pohled impozantního obsahu je výplň. Je to mučení vyrobené na míru masochistickým komplecionistům. Posbírejte X z Y svitků. Zabijte 50 banditů. Přičtěte k tomu naprosto otřesné ovládání v každém menu – na konzoli kvůli gamepadu pochopitelné, na PC s myší neomluvitelné. V akčních částech hry je ovládání naštěstí OK, i když asasínská klasika v podobě zmateného otáčení namísto skoku kýženým směrem se občas vyskytne.

Tohle všechno je prostě prokletí značky Assassin’s Creed. A ani v Shadows se mu nevyhnula. Ke svému původnímu receptu za ty roky tahle herní série přidala spoustu ingrediencí na prvotřídní herní pokrm. Jenže kromě něj vždycky a bez výjimky naservíruje i zbytečně obrovskou porci videoherního fastfoodu. Stále tu stejnou, repetitivní, výplňovou hratelnost, jejíž pachuť utopí jinak velice dobrá sousta. Což o to, i ten nejobyčejnější cheeseburger zasytí a má své fanoušky. A i já si ho rád dám. Ale když vidíte, že kuchaři mají na víc, o to míň vám chutná.