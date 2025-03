Češi chtějí bio, chytré aplikace i věrnostní slevy. Retail Summit si opět posvítí na maloobchodní trendy

Uložit 0

„Zákazník je tak trochu jako malé dítě. Miluje překvapení. Zkuste v něm vzbudit stejné nadšení, s jakým školák běží k vánočnímu stromku, zvědavý, co mu Santa Claus nadělil. Nezapomene na vás.“ Tak by se dal volně přeložit vzkaz na blogu Kena Hughese, „krále zákaznické zkušenosti“ z Irska a hlavního speakera letošního Retail Summitu zaměřeného na inovace v maloobchodě.

Právě technologiím, digitalizaci a jejich vlivu na chování zákazníků se věnuje jako konzultant velkých světových značek a mluvit o nich bude i na svém pražském vystoupení 26. března v Kongresovém centru. Kromě něj promluví na třídenní akci dalších více než 70 řečníků ze světa retailu – zástupců prodejních řetězců, lokálních firem i jejich dodavatelů.

„Abychom dokázali udržet tempo změn, které mění maloobchodní trh čím dál rychleji, potřebujeme praktické příklady, tipy a case studies od lidí, kteří žijí stejnými tématy. Na Retail Summitu se i letos sejde koncentrované know-how od desítek inspirativních osobností z praxe,“ říká Jan Patera ze společnosti Blue Events, která akci pořádá.

Srdce pro inovace

Hlavním tématem Retail Summitu budou letos inovace. „Podíváme se na ně podrobně pohledem obchodníka i spotřebitele. Jaké inovace v roce 2025 rozjet? Má smysl se do nich pouštět, když není jisté, že to vyjde? Stává se z Česka skutečně centrum inovátorů?“ vyjmenovává Patera otázky, na které budou účastníci společně hledat odpovědi využitelné pro jejich každodenní byznys.

„Češi si oblíbili samoobslužné pokladny, automatizované nákupní provozy, digitální cenovky nebo stále propracovanější věrnostní aplikace. Spolu s rostoucí poptávkou po zdravých potravinách a lokálních udržitelných produktech jsou technologické inovace jednoznačně nejsilnějším trendem, který mění retail napříč celým distribučním a prodejním cyklem,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a také jeden z řečníků konference.

Bez jasné strategie můžete do reklamy nalít miliony, ale výsledky budou mizerné.

Na inovace se Retail Summit zaměří i pohledem na nové produkty na trhu očima zákazníka. Podle výzkumu agentury YouGov čtyři z deseti českých zákazníků rádi zkouší nové výrobky.

„Každý třetí dokonce novinky aktivně vyhledává. Ne vždy ale novinky představují skutečnou inovaci, více než třetinu kupujících výrobek negativně překvapí. Pro úspěch je proto důležité věnovat prostor komunikaci a správnému zacílení. A to tím spíše, že každý druhý člověk si myslí, že nové produkty jsou často dražší než ty staré, ale ne lepší,“ tvrdí analytik YouGov Ladislav Csengeri, který v jednom z dopoledních bloků představí trendy v FMCG – tedy na trhu s rychloobrátkovým zbožím.

Výběr řečníků a témat Retail Summitu 2025 Tomáš Prouza , prezident SOCR ČR a viceprezident EuroCommerce: Trojúhelník inovací v retailu: sortiment, technologie, udržitelnost,

, prezident SOCR ČR a viceprezident EuroCommerce: Trojúhelník inovací v retailu: sortiment, technologie, udržitelnost, Ladislav Csengeri , Managing Director, YouGov: Výlet do galaxie FMCG trendů,

, Managing Director, YouGov: Výlet do galaxie FMCG trendů, Kateřina Ježková , Head of Top Corporate Sales, T-Mobile: Technologie jako srdce retailových inovací,

, Head of Top Corporate Sales, T-Mobile: Technologie jako srdce retailových inovací, Lenka Bojdová & Jakub Marek , Plzeňský Prazdroj: Pivo v nové éře: Jak inovace proměňují tradiční kategorii,

, Plzeňský Prazdroj: Pivo v nové éře: Jak inovace proměňují tradiční kategorii, Ken Hughes , The King of Customer Experience: Jak v retailu uspět díky lepšímu propojení se zákazníky,

, The King of Customer Experience: Jak v retailu uspět díky lepšímu propojení se zákazníky, Tervel Šopov , Partner, Deloitte: Přichází velká změna v naší interakci s e-shopy. Jak bude vypadat?,

, Partner, Deloitte: Přichází velká změna v naší interakci s e-shopy. Jak bude vypadat?, Ondřej Klement , Chief Delivery Officer, Logio: AI v praxi: Konec plýtvání v logistice,

, Chief Delivery Officer, Logio: AI v praxi: Konec plýtvání v logistice, Lukáš Havlásek , Chief Ecommerce and Innovations Officer, Notino: Jak dostat inovace do srdce zákazníka,

, Chief Ecommerce and Innovations Officer, Notino: Jak dostat inovace do srdce zákazníka, Stéphane Molet , Commercial Director, Decathlon: Jaké inovace (ne)mají úspěch u zákazníků,

, Commercial Director, Decathlon: Jaké inovace (ne)mají úspěch u zákazníků, Anna Schlindenbuch , Head of Marketing, UGO: Od semínka k produktu,

, Head of Marketing, UGO: Od semínka k produktu, … a desítky dalších

Maloobchod v době rychlých technologických změn

Například Tervel Šopov z Deloitte se zaměří na měnící se interakci uživatelů s e-shopy a rozebere podmínky úspěšného zavádění umělé inteligence do prodejních strategií. Přinese konkrétní příklady z e-commerce praxe, ve které ho mimo jiné zajímá i cenotvorba a personalizace nabídek.

Foto: Retail Summit Retail Summit je největší konference o maloobchodu v České republice

Experti na efektivitu dodavatelských řetězců z firem Logio, Relex Solutions, Sluno, Quant, DNAI, Yieldigo a dalších budou mluvit například o tom, jak pomocí umělé inteligence snižovat plýtvání a tím pádem i ztráty na cestě zboží z výroby do nákupního košíku, zkracovat dodavatelské trasy nebo zpracovávat objemná data o zboží a dodavatelích. Ukážou příklady z logistické praxe od lepšího plánování zásob až po optimalizaci dopravy.

Zakladatelé agentury Czech Promotion Jan Coufal a Milan Drozen se svými hosty detailně rozeberou úspěšné reklamní strategie. I ty musí stát na inovativních přístupech. Jak vypadá ideální klient? Co mu chcete říct? Kde ho najdete? Ukáží ale také, jak teorii převést do praxe a vyhnout se nejčastějším chybám podnikatelů. „Bez jasné strategie totiž můžete do reklamy nalít miliony, ale výsledky budou mizerné,“ říkají.

Zástupci vedení firem Alza, Coop, Decathlon, dm drogerie markt, Dr. Max, Gondella, GS1, Kofola, Košík, Kaufland, Makro, Mastercard, Notino, Plzeňský Prazdroj, Rohlík, Rossmann, Sportisimo, T-Mobile, UGO, Unilever a dalších rozeberou v samostatných příspěvcích i diskusních panelech automatizaci, digitalizaci i jiné trendy z pohledu vlastního byznysu.

Mastercard obchodník roku 2024

Součástí slavnostního večera Retail Summitu bude také vyhlášení vítězů soutěže Mastercard Obchodník roku 2024. Přímo během programu budou navíc ve speciální kategorii Inovátor v obchodě o přízeň publika soutěžit tři projekty nominované expertní porotou.

Akci, jejíž součástí je v doprovodném programu také například pub quiz nebo slavnostní večeře pro CEO zúčastněných firem, stejně jako předchozí roky moderuje Martin Veselovský z DVTV. Registrace je k dispozici na webu, včetně zvýhodněných balíčků pro firmy.