Češi mají v Itálii rekordní paralympijskou výpravu, Budvar sportovcům přivezl limitovanou edici pivního sektu
Paralympiády v Miláně a Cortině se účastní historicky největší český tým. Doma ho mohou fanoušci přijít podpořit do fanzóny a také si tu zasportovat.
Zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo letos pro český sport znamenají jeden důležitý milník ještě předtím, než padne první gól v para hokeji nebo proběhne první sjezd. Do Itálie totiž dorazila historicky nejpočetnější výprava v českých barvách. Pro fanoušky to znamená, že je komu fandit v mnohem více disciplínách, než bylo doposud zvykem.
Tradičně nejsledovanější bude po celou dobu konání her bezpochyby para hokej. Český národní tým v posledních letech dokázal, že patří k absolutní světové špičce – pravidelně se umisťuje v elitní světové čtyřce a z posledních tří světových šampionátů přivezl bronzovou medaili. Naposledy loni, a to právě z italské Cortiny. Letos ale pozornost fanoušků nezůstane jen u mantinelů. Česká výprava hlásí novinky a posily v alpském lyžování i v severských disciplínách, kde se představí talentovaní sportovci, kteří mají šanci promluvit do pořadí na předních příčkách.
„Naše ambice jsou vysoké. Rekordní počet sportovců není jen číslo, je to výsledek systematické práce a důkaz, že český parasport jde nahoru. Máme v týmu jak zkušené matadory, tak mladé talenty, kteří mohou překvapit,“ říká na stránkách Českého paralympijského výboru jeho předseda Zbyněk Sýkora.
Ty největší sportovní momenty nejsou jen o suchých číslech v tabulkách, ale o lidech, kteří je prožívají společně.
K velkým favoritům bude podle něj patřit například i lyžařka Anna Pešková, která už v minulosti dokázala, že umí bojovat o nejvyšší příčky. Naději na jednu z nejúspěšnějších paralympijských účastí vůbec ale dává právě také zmíněné rozšíření týmu o nové tváře v disciplínách, jako je snowboarding nebo běžecké lyžování.
Partner české výpravy Budějovický Budvar navíc připravil pro české paralympioniky stejnou odměnu, kterou dostávali už medailisté před pár týdny. Jedná se o limitovanou edici pivního sektu, na jehož výrobě se podílela známá výčepní Tereza Pospíšilová z pražského baru Pult a Jitka Ilčíková z pivovaru Wild Creatures.
Vzniklo jen sto lahví a každá z nich čeká na moment, kdy se roky tréninku a odříkání promění v paralympijský cenný kov. „Složením se jedná v podstatě o pivo, ale díky specifickému výrobnímu postupu má v sobě eleganci sektu, který se k oslavě vítězství hodí nejlépe,“ vysvětluje Barbora Povišerová, manažerka komunikace Budějovického Budvaru.
„V celém kolotoči kolem Milána a Cortiny Budvar vystupuje jako průvodce fanoušků,“ komentuje letošní partnerství a dodává: „Spojení národního olympijského i paralympijského týmu a pivovaru připomíná, že ty největší sportovní momenty nejsou jen o suchých číslech v tabulkách, ale o lidech, kteří je prožívají společně – ať už přímo v dějišti her, ve fanzóně, nebo doma u jednoho stolu.“
Atmosféru her nebude nutné sledovat jen přes televizní obrazovky. Pro ty, kteří chtějí paralympijské disciplíny sami zažít, se v Praze otevírají dvě fanzóny Pale Fire Capital. První z nich je v provozu od 6. do 10. března v OC Westfield Chodov, druhá se otevře 11. března v Metropoli Zličín a bude k dispozici až do 15. března, kdy paralympiáda končí. Obě lokace mají za cíl ukázat, že parasport není jen o překonávání bariér, ale především o špičkových fyzických výkonech, které si v ničem nezadají s těmi olympijskými.
Program fanzón je postavený na interaktivitě. Návštěvníci si zde mohou na vlastní kůži vyzkoušet disciplíny, které vidí v televizních přenosech. K dispozici je například trenažér sledge hokeje, kde si lze vyzkoušet koordinaci pohybu na speciálních saních, nebo curling na vozíku.
Kromě sportovišť nabízejí fanzóny i doprovodný program v podobě besed se sportovci, experty na parasport a autogramiád. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny edukativní zóny, které hravou formou přibližují svět handicapovaných sportovců.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.