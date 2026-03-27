Češi na internetu loni utratili přes 200 miliard. Kde nejraději nakupují, ukázalo vyhlášení ShopRoku 2025
Pozici nejoblíbenějšího e-shopu obhájila Alza. Cena Heureky letos opět zamířila i do sekce erotického zboží. Jsou tu výsledky 17. ročníku ShopRoku.
Rok 2025 byl pro českou e-commerce víc než dobrý. Obraty e-shopů vzrostly meziročně o 6 procent na celkových 206 miliard korun. Hranici 200 miliard tak Češi překonali podruhé v historii a poprvé od covidu. K největším tahounům patřily výživové doplňky a zdraví, rostla i kosmetika či hobby sortiment. Tyto trendy se promítly i do výsledku největší české e-commerce soutěže ShopRoku. Ten už po 17. pořádal nezávislý nákupní rádce Heureka, který každoročně oceňuje nejlepší české e-shopy. Vyhlášení proběhlo 26. března v Praze. O vítězích rozhodují jak zákazníci hlasováním a hodnocením nákupů, tak odborná porota. Mezi vítěze se dostala velká jména, ale i ta menší, méně očekávaná.
„Letošní, již sedmnáctý ročník soutěže na jednu stranu potvrdil silnou roli některých stálic české e-commerce, ale zároveň přinesl i příjemné novinky. Nově oceněné e-shopy ukázaly, že i v zavedených segmentech je prostor pro inovaci a růst,“ říká k soutěži ShopRoku 2025 David Chmelař, výkonný ředitel společnosti Heureka.
Cenu nejpopulárnějšího e-shopu získala stejně jako loni Alza. V této kategorii mohli zákazníci od prosince do konce února vybrat až tři své nejoblíbenější e-shopy, přičemž každý mohl hlasovat jen jednou. Na druhém místě skončil NaturaMed, třetí byl Lidl-shop.cz.
Vítězem v kategorii Cena kvality se stal e-shop Eva.cz nabízející zboží pro domácnost, dílnu i zahradu. Na druhém místě skončil Spokojený pes, který loni v této kategorii zvítězil, na třetím 4camping. Tuto cenu získávají e-shopy na základě hodnocení od ověřených zákazníků za celý rok 2025.
Speciální kategorie Cena Heureky, o které rozhoduje odborná porota složená z e-commerce expertů a loňského vítěze soutěže, putovala letos Růžovému slonu, jednomu z největších českých sexshopů. Je zajímavé, že loni tuto cenu získal e-shop Whoop·de·doo, který se zaměřuje na designové erotické pomůcky. Porota v této kategorii hledá e-shopy, které jsou něčím výjimečné, stojí za nimi zajímavý příběh nebo jsou jakkoliv unikátní.
Na druhém místě se umístila Ekokoza.cz, e-shop s potřebami pro domácí výrobu kosmetiky a potravin. „Když někdo zvenčí dokáže ocenit to, co děláme, je to velká radost. Začínali jsme s jednou kozou na farmě pod Beskydy, dnes máme zhruba pět tisíc objednávek měsíčně v Čechách a expandujeme do Francie a dalších států. Ale kdo nás do soutěže ShopRoku nominoval, to dodnes nevíme,“ doplňuje Petr Meloun z Ekokozy. A bronz si odnesl e-shop BaaVi, česká rodinná firma vyrábějící dřevěné montessori hračky.
Udržitelný e-shop, Značka roku a nový Brand Challenger
V kategorii Udržitelný e-shop zvítězil OnlineShop, který se umístil i loni, i když v jiné kategorii. Druhá skončila módní značka batohů a kabelek Vuch, třetí byl nanoSpace, česká rodinná firma, která vyvíjí a prodává produkty s nanovlákennou membránou pro alergiky a astmatiky.
Kategorii Značka roku loni ovládl český Sencor, letos se do první trojice žádná česká značka nedostala. Na prvním místě se umístil Apple, druhý je Samsung, třetí Xiaomi. Značky jsou hodnoceny podle počtu produktů zastoupených ve výsledcích soutěže ProduktRoku.
I letošní ročník přinesl jednu novinku, kategorii nazvanou Brand Challenger. „Nově zavedená kategorie ukazuje, že český e-commerce trh stále nabízí prostor pro progresivní vývoj a pokrok. Vyzdvihuje e-shopy, které rychle rostou, zlepšují svou viditelnost i výkon a dokazují, že i v zavedených kategoriích se dá zamíchat kartami,“ doplňuje komerční ředitel Heureky Ondřej Hnát. V této kategorii vyhrálo Lego, druhý skončil Roborock, čínský výrobce robotických vysavačů, který v posledních letech výrazně roste i na českém trhu, a třetí se umístila značka DeWalt, americký výrobce nářadí. Titul Agentura roku obhájila již potřetí za sebou Advisio. Agentury jsou hodnoceny podle počtu oceněných e-shopů, které spravují v soutěži ShopRoku.
Celkově e-shopy soutěžily ve 14 hlavních kategoriích a 47 podkategoriích, od elektra přes módu až po hobby produkty. Vítěze ostatních kategorií najdete na webových stránkách ShopRoku.
