Sestavte si VR doma. Průša a český virtuální svět umožní vytisknout si vlastní brýle pro metaverza

Je to často jedna z velkých bariér, proč se lidé do virtuálního světa tolik nehrnou. Aby si ho totiž užili, potřebují se do zážitku ponořit. A to vyžaduje brýle pro virtuální realitu, což je obvykle velmi drahá záležitost. Artur Sychov se svým Somnium Space a Josef Průša a jeho Prusa Research se rozhodli takové pojetí úplně obrátit. Umožní lidem si vlastní 3D brýle vytisknout doma. A pokud budou chtít, můžou si je třeba před vytisknutím upravit podle sebe.

Říct, že Artur Sychov vytváří vlastní virtuální vesmír, není vůbec přehnané vyjádření. A kdykoliv to někdo poblíž něj bude říkat, Sychov k tomu rychle dodá, že jde o prostor otevřený. Somnium Space je virtuální svět, kde jde trávit čas velmi podobně, jako v tom reálném. Není to hra – lidé tu komunikují s dalšími a vytvářejí si nové sociální vazby, ale i zážitky. Sychov ho staví zcela veřejně jako protiklad k systémům, se kterými přichází Zuckerbergova Meta, a podporují ho v tom i bratři Winklevossovi. To jsou ti, kteří kdysi Zuckerberga žalovali za to, že jim ukradl nápad.

Podobnou filosofii jako Sychov má právě Prusa Research, výrobce 3D tiskáren, který na kódu otevřeném pro uživatele staví. Spolu teď vytvořili projekt, který lidem umožní stáhnout si z internetu data pro virtuální brýle, doma si je vytisknout, sestavit a vesele se do virtuálního světa ponořit.

Ovšem vyžaduje to vlastní 3D tiskárnu. A na té zároveň není možné tisknout optiku do brýlí. Tu proto připravila společnost Vrgineers, firma, která vyrábí tak dokonalé sety, že s nimi nanečisto, tedy ve virtuální či upravené realitě, cvičí piloti stihaček nebo NASA.

Foto: Prusa Research VR set dávají dohromady Somnium Space, Prusa Research a Vrgineers

Tyto části si tedy zájemci koupí online a doma celý set sestaví. A protože jde o otevřený systém, pokud se jim na plánech brýlí něco nezdá, podle svého si je můžou upravit.

„Každý uživatel by měl mít právo na to plně vlastnit koupený hardware a zároveň mít možnost zakoupené zařízení upravovat, vylepšovat či opravovat. Chceme poskytnout nerestriktivní hardwarové i softwarové prostředí pro všechny VR nadšence po celém světě,“ říká Sychov, tvůrce Somnia.

„Zdrojové kódy pro operační systém Android budou k dispozici ve veřejném úložišti. Naším cílem je svoboda pro metaverza, ve kterých budeme v budoucnu trávit mnohem více času,“ plánuje.

„Bude to jedině dobře, když bude více firem u svých produktů – a tím nemyslím jen VR headsety – využívat výhod otevřeného kódu a komunitního přístupu jako naše tiskárny,“ doplňuje Josef Průša, CEO Prusa Research.

Ani aktuální spolupráce s Vrgineers není náhodná. Před necelým rokem Somnium Space poslalo do společnosti několik milionů, čímž si v ní koupilo tři procenta. Stejný podíl si v tomtéž investičním kole koupila společnost Prusa Research.

Pro lidi i pro firmy

Brýle, které dostaly název Somnium VR One headset, fungují jak v režimu drátového spojení s počítačem, tak jako samostatná jednotka. Finální verze bude poháněná operačním systémem Android a headset bude možné neomezeně používat i pro komerční účely. Firmy zároveň umožní koupit i sestavené brýle online.

Tvůrce Somnia navíc dřív vedl investici do společnosti Lynx, což je francouzský výrobce brýlí pro virtuální a smíšenou realitu. Investiční kolo tehdy doplnili další investoři působící v oblasti rozšířené a virtuální reality, mezi které patří bývalí inženýři společností Meta nebo Google. „Věřím, že společně posuneme hranice a potenciál odvětví virtuální a augmentované reality kupředu,“ uvedl k investici Sychov.

Dřív už Sychov peníze poslal do britského obleku TeslaSuit – kombinézy se sedmdesáti elektronickými senzory, které umožňují mimo jiné cítit dotyky jiných lidí ve virtuálním světě nebo kapky neskutečného deště dopadající na tělo, které se nachází doma u počítače. Kromě toho vyvíjí vlastní systémy a připravuje mimo jiné možnost žít ve virtuálním světě navěky.