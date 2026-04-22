Češi se málo hýbou. Na klasické fitko jim nezbývá čas ani chuť. Novým hitem se stává cvičení pod proudem
„Jít na trénink bez tašky a za chvíli být zpátky, to je pro hodně lidí zásadní rozdíl,“ říká Ivana Aquin z BodyBody, sítě speciálních fit studií.
Každý už dnes ví, že by měl pravidelně cvičit. Výzkumy ukazují, že nestačí jen chodit nebo běhat, stejně důležité je i posilování svalů. A čím je člověk starší, tím víc na tom záleží. Od třiceti let totiž ztrácíme svalovou hmotu a po padesátce se úbytek ještě zrychluje. Řešení je přitom zřejmé. Světová zdravotnická organizace doporučuje 150 minut aerobní aktivity týdně a silový trénink zařadit alespoň dvakrát. Data ale ukazují, že se tím řídí jen třetina dospělých. A s věkem tohle procento klesá k pouhým jednotkám.
Důvodů, proč tomu tak je, je hned několik. Jednak je to čas. Hodina tréninku ve fitku ve skutečnosti znamená cestu tam, převlékání, cvičení, sprchu a cestu zpátky. Reálně hodina a půl, při dvou trénincích týdně tři hodiny navíc každý týden. A pro spoustu lidí se k tomu přidává ještě psychologická bariéra, prostředí klasického fitka může být odrazující samo o sobě, zvlášť pro ty, kteří začínají nebo se po letech vrací a mají pocit, že všichni ví, jak na to, jen oni ne. A donutit se cvičit doma? Motivace často nevydrží příliš dlouho.
„Právě proto se začíná měnit způsob, jakým ke cvičení přistupujeme. Nehledáme už jen lepší plán. Hledáme způsob, jak ho reálně dodržet,“ říká Ivana Aquin, spolumajitelka společnosti BodyBody. Ta od roku 2013 prostřednictvím franšíz provozuje v Praze, Plzni, Brně a dalších městech privátní studia postavená na technologii elektrické stimulace svalů, zkráceně EMS, z anglického Electrical Muscle Stimulation. Princip je jednoduchý: klient si oblékne speciální EMS oblek se zabudovanými elektrodami a pod vedením osobního trenéra cvičí s vahou vlastního těla. Oblek během cvičení vysílá slabé elektrické impulzy přímo do svalů a nutí je ke kontrakci.
Funguje to podobně jako signály, které do svalů běžně posílá nervová soustava, jenže intenzivněji a plošněji. A samotný sval rozdíl nepozná. Cílem je zapojení více svalových vláken současně včetně těch hlubších vrstev, ke kterým se při klasickém posilování dostanete jen při náročnějším cvičení. Díky tomu by mělo dvacet minut cvičení v obleku odpovídat z pohledu svalové zátěže výrazně delšímu tréninku.
„Dlouhodobě vidíme, že největší přínos není jen ve zlepšení kondice, ale hlavně v tom, že lidé dokážou u cvičení vydržet, protože vidí reálné výsledky. Lépe vypadají, cítí se fit nebo se třeba nezadýchají do schodů. Více než 90 % klientů nám uvádí zlepšení v oblasti bolestí zad a celkově vyšší kvalitu života,“ říká Ivana Aquin. Od doby vzniku proběhlo ve studiích BodyBody přes 500 tisíc tréninků a prošlo jimi přes 10 tisíc klientů. „Pravidelný pohyb je jednou z nejlepších investic do dlouhodobého zdraví, síly a kvality života. A je skvělé, že dnes existují technologie, které lidem mohou pomoci najít si cestu ke cvičení, cvičit efektivněji a hlavně u toho i dlouhodobě vydržet,“ doplňuje.
Technologie elektrické stimulace svalů přitom není vynález fitness průmyslu. Už kolem padesáti let se používá ve fyzioterapii, k aktivaci oslabených svalů po zranění, při léčbě bolestí nebo obnově pohyblivosti. Do studií pro běžnou veřejnost se začala přesouvat postupně, zhruba před 18 lety s tím začali v Německu.
„Díky možnosti stimulovat celé svalové skupiny nebo jen jejich části umožňuje EMS efektivní trénink i regeneraci po zranění. Z pohledu fyzioterapie je tato technologie bezpečná a přináší velmi dobré výsledky, pokud je využívána správně a pod odborným vedením. Klíčové je pracovat s kvalitním a ověřeným zařízením, které splňuje přísné bezpečnostní standardy,“ říká Michal Peroutka, fyzioterapeut a zakladatel Fascia Clinic Prague specializující se na léčbu akutní i chronické bolesti pohybového aparátu, se kterou BodyBody spolupracuje.
Technologie EMS prošla za poslední roky zajímavým vývojem. Starší generace přístrojů totiž vyžadovala, aby se oblek před tréninkem namočil, elektrody potřebovaly vlhkost, aby dobře vedly proud. Obleky byly navíc sdílené. Dnešní systém funguje ale už jinak. BodyBody od roku 2024 přešla na bezdrátovou technologii Symbiont. Oblek není třeba namáčet a bez kabelu umožňuje volný pohyb. A každý klient má svůj vlastní. Oblek navíc průběžně měří data přímo během cvičení, takže trenér vidí v reálném čase, jak tělo reaguje, a může podle toho upravovat intenzitu. Symbiont oblek dokáže změřit např. i svalové dysbalance. Cetifikovaní osobní trenéři také hodnotí výsledky přes biometrickou váhu a poskytují výživová doporučení.
„Technologie Symbiont, kterou využívá BodyBody, je klasifikována jako zdravotnické zařízení, což znamená, že splňuje nejpřísnější bezpečnostní standardy,“ potvrzuje Michal Peroutka.