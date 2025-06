Češi stvořili nového Supermana. Největšího komiksového hrdinu nechali zestárnout a poslali ho do Prahy

Uložit 0

Superman zachraňuje svět a baví čtenáře, diváky a hráče už od roku 1938. Od té doby příběhy nejikoničtějšího komiksového hrdiny (fanoušci Batmana odpustí!) psal a kreslil nespočet povětšinou amerických autorů. A teď do této elitní společnosti přibudou dva tvůrci z Česka.

Nakladatelství Crew je v Česku synonymem pro komiksy. Stojí i za vydáním novinky Superman: Svět, ve které se Muž z oceli představí v patnácti příbězích od autorů z různých koutů planety. Včetně Česka. To coby místo zrodu nového Supermana zastupuje dvojice Štěpán Kopřiva a Michal Suchánek.

„A musím říct, že jejich pojetí mezi ostatními vyčnívá. A to nejen tím, že nechali proslulého hrdinu zestárnout. Je to příběh o tom, co se stane, když symbol naděje narazí na stěnu nihilismu,“ říká šéf nakladatelství Petr Litoš. Kopřiva i Suchánek jsou zkušenými tvůrci, prvně jmenovaný se jako autor kriminálek i komiksů postaral o scénář, druhý zase o vizuál zbožňovaného superhrdiny.

Česká dvojka se nad oficiální tvorbou pro značku DC Comics setkala už potřetí – v minulosti zpracovali příběhy Batmana i Jokera. A hlavně ten druhý byl domácím obsahem nacpaný k prasknutí, v komiksu Joker: Svět nechyběl ani Jarda Jágr… „Štěpán s Michalem se líbili nejen čtenářům po celém světě, ale i redaktorům DC, takže jejich účast byla jasná,“ dodává Litoš. Dává tím vzpomenout i na náš rozhovor, kde zazněla věta: „Naše nápady poslouchají i v DC…“

Podobně jako netopýří muž a jeho úhlavní nepřítel, také největší superhrdina všech dob zamíří do Prahy. I když, jak se to vezme. Český Superman přiletí do kopie hlavního města vznášející se ve vesmíru a plné robotických turistů. A podobně nápadité příběhy si přichystaly i další z celkem patnácti povídek. Například v Itálii se Muž z oceli dostane do Dantova Inferna, v Kamerunu si bude muset poradit s vulkánem.

Kopřiva a Suchánek se díky svému příspěvku zařadí po bok významných jmen světového komiksu. Svou patnáctinou přispěl například Bartosz Sztybor proslavený komiksovými adaptacemi Zaklínače a Cyberpunku 2077 nebo duo Lee Weeks a Dan Jurgens, což jsou oba zkušení supermanovští autoři. Superman: Svět na e-shopu Nakladatelství Crew pořídíte za 479 korun.

„Smyslem tohohle sborníku, který u nás vychází zároveň s celosvětovým vydáním, je nejen ukázat čtenářům, jak úžasný a zábavný může být Superman, ale i představit fascinující komiksové tvůrce celého světa,“ popisuje Litoš. „Je to snad ten nejreprezentativnější přehled autorů celého světa. Od komiksových velmocí jako je Japonsko, Amerika či Francie, až po země jako je třeba Srbsko či Kamerun,“ uzavírá.