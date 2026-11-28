Češi zkoušeli otočit legendární Xerox, teď ale prodávají akcie a sčítají ztráty. Ty jdou do stamilionů
František Bostl a jeho fond Starteepo postupně získali podíl v legendárním výrobci kopírek, teď se ho ale zbavují, akcie klesla pod dolar.
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Ještě v září patřil František Bostl se 7,34 procenta k největším akcionářům americké ikony světa kopírek a tiskáren Xerox. Teď je jeho podíl zhruba šestkrát menší. Za poslední zhruba týden se jeho pražský fond Starteepo i on sám zbavili téměř osmi milionů akcií, a to za ceny mezi 70 a 96 centy za kus. Společně dnes drží 1,27 procenta firmy a do pětiprocentního pásma, které v Americe zakládá povinnost hlásit podíl, už nespadají. Prodávali přitom ve chvíli, kdy akcie Xeroxu spadla pod dolar a čeští investoři byli na papíře zhruba 300 milionů korun ve ztrátě.
Bostl, jinak známá tvář pražské burzy, začal akcie Xeroxu skupovat v listopadu 2025. Veřejně se k sázce přihlásil letos v květnu, kdy oznámil podíl přes pět procent za zhruba 300 milionů korun. Navázal tím na jiný český nájezd na amerického velikána – investice skupiny Pale Fire Capital do slevového portálu Groupon.
Xerox, který se po převzetí tiskáren Lexmark snažil přerodit, tehdy vypadal jako dobrá koupě. Po silných pololetních číslech Bostl podíl navýšil a v létě mohl s akciemi Xeroxu vydělat 200 milionů korun, tedy kdyby prodal. Neprodal, mířil mnohem výš. V září se pak z tichého akcionáře stal akcionář aktivista. Starteepo, které tehdy i s Bostlovými akciemi hlásilo 9,5 milionu kusů, otevřeným dopisem tlačilo vedení Xeroxu, aby zveřejnilo čísla finanční divize Xerox Financial Services a zvážilo její prodej.
Zlom přišel 29. října se čtvrtletními výsledky. Xerox snížil výhled zisku i volného peněžního toku, zastavil výplatu dividend a část dluhopisů splatných v roce 2028 vyměnil za nové dluhy a cenné papíry. Akcie po zprávě spadla o víc než 40 procent, jak upozornil analytický server Zacks, a v polovině listopadu se poprvé obchodovala pod dolarem.
Rozsah ústupu ukazuje formulář, který Starteepo v pátek podalo americké Komisi pro cenné papíry a burzy. Fond sice 500 tisíc akcií prodal už 5. října a dalších 75 tisíc 19. října zhruba za dva a půl dolaru, hlavní vlna ale přišla mezi 18. a 27. listopadem. Fondu dnes zbývá 1,44 milionu akcií, tedy 1,05 procenta. Bostl osobně drží dalších 162 800 akcií a opce na 140 tisíc kusů. Poslední balík 90 tisíc akcií prodal v pátek za 72 centů, v přepočtu asi 16 korun za kus.
„Investiční teze a potenciál Xeroxu zůstávají. Rizika se však mění a jako fond k tomu tak musíme přistupovat,“ řekl František Bostl pro CzechCrunch. Fond po slabém čtvrtletí podle svého prohlášení jednal s představenstvem i managementem o okamžitých krocích ke snížení dluhu a posílení rozvahy a navrhl několik krátkodobých opatření, jak vrátit akcionářům hodnotu.
„Pozici jsme se rozhodli zredukovat, stále jsme však akcionářem a v kontaktu s vedením společnosti i jejími poradci,“ dodal Bostl. Podle hrubého propočtu CzechCrunche fond z listopadových prodejů získal kolem 140 milionů korun, zatímco celý balík stál přes půl miliardy.
Prodej zapadá do nervózní nálady na amerických trzích. Index S&P 500 v týdnu od 16. do 20. listopadu ztratil zhruba 8,6 procenta, nejvíc od dubna 2025, technologický Nasdaq 100 dokonce kolem deseti procent. Trhy srazily pochybnosti o návratnosti obřích investic do umělé inteligence, chaos kolem odchodu a návratu šéfa Nvidie Jensena Huanga i hrozba inflace. Ta v USA v říjnu zrychlila na 3,8 procenta a trh už téměř jistě počítá s tím, že americká centrální banka v prosinci zvýší sazby. Pro zadlužené firmy, jako je Xerox, to znamená ještě dražší peníze.
Zkrácený týden po Dni díkůvzdání sice přinesl odraz, listopad ale přesto míří k nejhoršímu výsledku od roku 2008. A Xerox vstupuje do rozhodujících měsíců s dluhem přes 4,2 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 93 miliard korun, a hotovostí 412 milionů dolarů. Pokud se jeho akcie udrží pod dolarem 30 obchodních dní v řadě, dostane upozornění od burzy Nasdaq. Bostl přitom ještě v srpnu mluvil o cíli 15 dolarů za akcii do konce roku 2028.