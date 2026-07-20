Česká akcie v Londýně se prudce propadla. Firmě se však daří dobře, jen ji opouští dlouholetý investor
Investiční fond TA Associates prodal další balík akcií české společnosti Eurowag. Jejich hodnota se propadla, ale jde o očekávatelný krok.
Kdo v pátek sledoval dění kolem společnosti Eurowag na londýnské burze, mohl být nemile překvapen. Ceny akcií s označením EWG se totiž propadly zhruba o deset procent až pod hranici sto pencí za kus, což jsou dosud nejnižší hodnoty v letošním roce. Za poklesem dopravně-technologické společnosti Martina Vohánky, která digitalizuje evropský kamionový průmysl, ovšem nestojí byznysové problémy. Jde o přímou reakci na další odprodej podílu ze strany investičního fondu TA Associates, který Eurowag podporuje už deset let.
Právě s americkou investiční společností v zádech došel Martin Vohánka až na londýnskou burzu, a jelikož mají private equity společnosti pro své investice nastavené alespoň rámcové časové horizonty, začali TA Associates svůj podíl postupně redukovat. Nyní fond prodal balík akcií za 30 milionů liber (v aktuálním přepočtu zhruba 850 milionů korun) při ceně 100 pencí za kus, tedy s výrazným diskontem oproti čtvrtečnímu závěru na 108 pencích.
Šlo o takzvaný placing, tedy sekundární prodej existujících akcií mezi institucionálními investory, nikoliv o navýšení kapitálu. Eurowag samotný se na transakci nijak nepodílel a nezíská z ní žádné prostředky – jde čistě o přesun vlastnictví mezi investory. Jak rekapituluje portál TechStock2, páteční obchodovaný objem dosáhl 30,27 milionu akcií, tedy jen nepatrně více než samotný umístěný balík, což naznačuje, že za propadem stálo především vstřebávání nabídky trhem, nikoli běžné obchodování.
Prodej navazuje na předchozí transakci z loňského podzimu, kdy TA Associates poprvé přistoupili k redukci svého podílu v Eurowagu. Od té doby fond podle TechStock2 odprodal celkem 91 milionů akcií, tedy víc než polovinu svého původního podílu. Obě transakce mu dohromady vynesly 86,1 milionu liber před poplatky (necelé 2,5 miliardy korun). V Eurowagu mu tak nyní zbývá 88,5 milionu akcií v hodnotě zhruba 88,5 milionu liber (přes 2,5 miliardy korun), což odpovídá podílu okolo 12,7 procenta.
O tom, že taková situace, tedy že TA Associates budou svůj podíl dál ředit, může nastat, hovořil Martin Vohánka už letos v únoru v našem podcastu Money Maker. Tehdy platilo, že cena akcií Eurowag za poslední rok vyrostla zhruba o 80 procent a jeho zakladatel si pochvaloval, že se burza konečně začala hýbat. Mimo jiné právě díky jeho dlouholetým investičním partnerům, protože prodej jejich podílu otevřel větší free float, tedy podíl veřejně dostupných akcií k volnému obchodování.
„Dá se očekávat, že při této ceně akcií – protože první třetinu prodali při ceně pod jednu libru – budou ochotni prodávat dál. Je tu fronta lidí, kteří mají zájem, takže věřím, že to snad klapne,“ říkal v únoru Vohánka a nyní ve vyjádření pro CzechCrunch vše jen potvrdil. „Na rozhodování TA Associates o jejich podílu v Eurowagu nemáme žádný vliv. Vzhledem k tomu, že v něm drží podíl už deset let, bylo ale očekávatelné, že po prodeji části loni na podzim mohou následovat další transakce,“ uvedl padesátiletý podnikatel.
Více než desetiletou cestu s TA Associates si Vohánka vždy pochvaloval. „Musím říct, že jsem měl velké štěstí. To, co mi na začátku prodávali – kdo jsou a jak věci dělají –, na sto procent naplňovali celých těch deset let. I v těžkých dobách. Celá jejich investiční teze zněla: ‚Martine, věříme ti, máš talent, vytváříš hodnotu, jsi konzistentní, jsi etický a věříme v tebe.‘ A přestože jsme za těch deset let měli rozdílné názory a zažili těžké okamžiky, ve finále vždycky řekli: ‚Martine, pokud to chceš, udělej to.‘ Prostě při mně stáli,“ popisoval v podcastu.
Pozici nadále držíme, hodnotu Eurowagu vidíme výrazně výše.
A nejvíce se to podle Vohánky ukázalo právě v poslední době, kdy by se řada investorů snažila své podíly po tak dlouhé době prodat za každou cenu. Americký fond, který historicky investoval i třeba do AVG, to dělá postupně. „Vezměte si, že je oslovují různí strategičtí partneři, kteří by hrozně rádi získali jejich podíl v Eurowagu. Mně by to ale vůbec nepomohlo, protože mám problém s nízkým free floatem. A proto potřebuju, aby to pouštěli po těch drobkách, byť by pro ně bylo jednodušší prodat celý ten blok najednou s nějakou prémií,“ ví Vohánka.
Zatímco samotnému zakladateli firmy dnes patří přes 47 procent, zmínění TA Associates mají něco málo přes 17 procent. Mezi další významné akcionáře patří také investiční skupina Pale Fire Capital Jana Barty a Dušana Šenkypla, která řádově za stamiliony korun získala podíl přesahující šest procent. Aktuální pozici ani dění ve firmě nechce Jan Barta komentovat.
Svou motivaci vysvětloval před časem pro Seznam Zprávy: „Eurowag se mi líbí z několika důvodů. Úplně prvním je valuace, kde rád začínám. Další je fundament. Je to typ byznysu s velmi dobře diverzifikovaným zákaznickým kmenem, který přináší opakující se tržby.“ Podle Barty je předpokladem pro další růst firmy i to, že její penetrace v evropském fleetu kamionů je v řádech nízkých jednotek procent.
Minoritním podílníkem je také J&T Investiční společnost, která do Eurowagu investuje prostřednictvím fondů spravovaných Michalem Semotanem. „My tu pozici nadále držíme, hodnotu Eurowagu vidíme výrazně výše. Ale teď už nepřikupujeme, to jsme dělali dříve s cenou výrazně pod librou. Trochu nás zde nadále trápí likvidita – ty postupné prodeje teoreticky sice likviditu zvyšují, ale zase nepomáhají moc růstu ceny, takže je to pro mě dvojznačné. I proto jsem pozici nechtěl už teď navyšovat,“ popisuje pro CzechCrunch Semotan.
Samotný byznys Eurowagu v posledním zveřejněném hospodaření žádné varovné signály nevykazuje. Podle výsledků zveřejněných v březnu zvýšila firma za rok 2025 čisté výnosy o 12,9 procenta na 330,1 milionu eur, upravená EBITDA, tedy hrubý zisk před zdaněním, úroky a odpisy, vzrostla o 8,5 procenta na 132,1 milionu eur, byť marže mírně klesla ze 41,6 na 40 procent kvůli investicím do růstu. Čistý dluh se snížil na 216,2 milionu eur a zadluženost klesla na 1,9násobek EBITDA. Pro rok 2026 firma čeká růst čistých výnosů v nízkých desítkách procent a podobnou ziskovou marži.
Příběh Eurowagu přitom sahá do poloviny devadesátých let, kdy jej v Mostě založil Martin Vohánka. Z firmy na palivové karty se postupně stala technologická platforma pro nákladní dopravu a v roce 2023 dovedl Vohánka Eurowag na londýnskou burzu, kde je dnes součástí indexu FTSE 250. Debut na parketu ale zdaleka nebyl jednoduchý – po vstupu na burzu akcie dlouho klesaly a firma na trhu na čas takřka zapadla, než jí obrat směrem vzhůru přinesl až uplynulý rok. Na cenu při IPO ale zatím dosáhnout nedokázala, aktuálně je od ní téměř 30 procent dole.