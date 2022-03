Přeprava balíků snadná jako posílání e-mailů. To je jasné předsevzetí berlínského startupu Forto, který za tímto cílem kráčí už šest let. Věří mu v tom také český fond Inven Capital – investiční odnož tuzemského energetického giganta ČEZ –, jenž se podílel i na aktuálním finančním kole v celkové výši 250 milionů dolarů, v přepočtu 5,8 miliardy korun. Hodnota firmy tím dosáhla 2,1 miliardy dolarů. Forto tím potvrdilo svůj status jednorožce, jak se startupy s miliardovými valuacemi označují.

Když před dvěma lety Petr Míkovec se svými kolegy z Inven Capital využili krátkého časového okna v době pandemie a navštívili prázdné kanceláře Forta v Berlíně, zpočátku se jen těžko dokázali naladit na vlnu pozitivní energie jeho zakladatelů, kteří byli rozhodnuti uspět v globálním měřítku. Nakonec se ale nechali přesvědčit.

„Charisma třech mladých ‚bojovníků‘ s jasnou vizí změnit globální logistický průmysl tak, aby byl transport zboží jednoduchý jako posílání mailu, kombinované se zkušenostmi dalších členů představenstva a silnými investory nám nakonec ukázala konstelaci pro úspěch,“ vzpomíná Míkovec pro CzechCrunch.

Inven Capital se rozhodl do Forta investovat a vedl kolo ve výši přesahující 1,1 miliardy korun. Šlo o sázku na správnou kartu. Po necelém roce startup oznamoval uzavření další investice přes pět miliard korun, kterou vedl japonský gigant SoftBank se svým Vision Fund 2. Už tehdy se Forto stalo jednorožcem s hodnotou 1,2 miliardy dolarů.

Michael Wax, Erik Muttersbach a Michael Ardelt ze startupu Forto Foto: Forto

„Forto navíc překonalo své růstové finanční plány a dokázalo rozšířit zkušený exekutivní management a najmout stovky lidí,“ pochvaluje si šéf českého fondu, který se poslední dva roky účastnil všech investičních kol do startupu. Jak dodává, už letos by Forto mělo expandovat také do Spojených států, dlouhodobým cílem je pak vstup na burzu. „Inven chce být u toho,“ usmívá se Míkovec.

S aktuálním kolem už Forto dohromady od investorů získalo přes 600 milionů dolarů, současnou investici v rámci takzvané Series D vedl fond Disruptive. Kromě zmiňovaných Inven Capital a Vision Fund se kola účastnili i další původní investoři G Squared, Northzone, Unbound a A. P. Moeller Holding.

„Uvědomujeme si, že pro mnoho našich zákazníků je toto období mimořádně náročné. Vzhledem k tomu, že naše podnikání zůstává dobře financováno z předchozího kola v roce 2021, nové kolo nám umožní zrychlit realizaci stávající strategie, zejména pokud jde o geografickou expanzi,“ komentuje spoluzakladatel a šéf Forta Michael Wax.

Kromě Waxe stál u zrodu startupu také Erik Muttersbach a Michael Ardelt. Za cíl si kladou vytvořit lepší zkušenost v logistice a dodavatelských řetězcích. Platforma Forto zjednodušuje interakce jednotlivých hráčů a zefektivňuje procesy, což jeho 2 500 klientům umožňuje dělat kvalifikovanější rozhodnutí. Z domovského Německa se už startup rozšířil do šestnácti lokalit po Evropě a Asii, kde zaměstnává přes 750 lidí.

Pro Inven Capital není investice do Forta v poslední době jedinou velkou zprávou, před měsícem fond oznamoval zajímavý exit – prodej svého podílu v izraelském startupu Driivz. V roce 2018 do něj investoval řádově desítky milionů korun, které se nyní přeměnily na stovky milionů.