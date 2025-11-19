Česká spořitelna má první nonstop pobočku. Je v ní AI avatar, kterého pohání ChatGPT a karta za statisíce
Rutinní servisní činnosti by v budoucnu v největší české bance neměl dělat živý člověk. Místo toho získá čas na práci s větší přidanou hodnotou.
Česká spořitelna otevřela v centru Prahy svou první experimentální pobočku, kde budou klientům radit nejen živí bankéři, ale také AI avatar – a to nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Jde o vůbec první nonstop otevřenou bankovní pobočku v Česku. Česká spořitelna ji pojmenovala Future Lab a má fungovat jako laboratoř, kde největší tuzemská banka otestuje nové technologie a způsoby obsluhy klientů, než je zavede do zbytku své sítě. Novinka se nachází v budově Albatros na rohu ulic Národní a Na Perštýně.
„V roce 2016 jsme představili nový koncept naší pobočkové sítě, zaměřený na personalizované poradenství. Future Lab náš poradenský koncept posouvá na novou úroveň a posiluje kvalitu poradenství díky využití umělé inteligence a zároveň vůbec poprvé umožňuje klientům využívat osobní poradenství na pobočce nonstop,“ říká Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny zodpovědná za retailové bankovnictví.
V nové pobočce budou takzvaní Future Lab experti – specialisté na využití umělé inteligence (AI), kteří propojují digitální a AI systémy banky. Na rozdíl od klasických bankéřů za přepážkou se budou volně pohybovat mezi návštěvníky a společně s nimi testovat technologické novinky. „Řada našich zaměstnanců i klientů už zcela běžně experimentuje s ChatGPT nebo s Copilotem při správě svých osobních financí,“ vysvětluje Petr Ropický, šéf distribuce v České spořitelně.
Proč by měl rutinní činnosti dělat někdo živý?
To hlavní, co každého příchozího v nové pobočce přivítá, je AI avatar v životní velikosti, který se jako Adam nebo Eva ukazuje na dvou spojených transparentních televizích vložených do na míru kovaného šasi. Život jim Česká spořitelna vdechla ve spolupráci s českým startupem PromethistAI, který v avatarech kombinuje vlastní velké jazykové modely, ChatGPT a znalostí bázi České spořitelny. Běží na Unreal Engine 5 a pohání je grafická karta Nvidia A6000 Blackwell, která vyjde na několik stovek tisíc korun.
„Zatím máme první prototyp, který je dělaný kompletně na míru a vyjde na vyšší miliony korun. Ve škále se ale náklady na hardware i software včetně provozu a licencí budou snižovat,“ popisuje Petr Gabriel, který má koncept Future Labu v České spořitelně na starosti. Samotní AI avataři jsou přitom dílem týmu v České spořitelně, kde vznikl nápad otestovat je v praxi. Zástupci mateřské skupiny Erste se prý do nové pobočky teprve přijedou z Vídně podívat.
„Máme stovky bankéřů, kteří dělají jen servis. Pro budoucnost to není efektivní, ale zároveň neděláme mnoho pro to, aby nám servisní operace ubývaly. Proč by měl rutinní činnosti dělat někdo živý, když se lidský bankéř může věnovat poradenství a obsloužit více klientů?“ ptá se řečnicky Petr Ropický. Cílem je postupně napojit všechny testované technologie do bankovního asistenta Hey George, která by pro klienty fungoval nonstop a propojoval AI avatary, živé bankéře i celý ekosystém banky.
„Máme teď první tým složený z živých a neživých lidí. Chceme, aby mezi nimi byla interakce. Když avataři Adam a Eva nebudou něco vědět, zavolají si živé kolegy, aby jim pomohli. Do roku a půl chceme, aby AI avataři zvládli 80 procent operací. Servisní činnosti by už pak neměli vůbec provádět bankéři, ale jen avataři, případně sami klienti v mobilní aplikaci George,“ doplňuje šéf distribuce v České spořitelně.
Experimentální charakter pobočky se odráží i v jejím interiéru – od zeleně na stropě přes sloup z živých rostlin u vstupu až po černý barisol měnící barvu podle obsazenosti místností. Návštěvníci také mohou zážitkovou formou otestovat své finanční zdraví prostřednictvím interaktivních miniher. Specialitou je pak zahnutá LED obrazovka dlouhá 18 metrů a ručně skládaná z 222 dílů, která zobrazuje zajímavé informace založené na datech České spořitelny a Českého statistického úřadu.
Ve Future Labu je k dispozici také zóna fyzického zdraví, kde si zájemci mohou nechat změřit tep, tlak, tělesnou teplotu či okysličení krve. Prostřednictvím AI avatara, kterého v této části pobočky Česká spořitelna tvoří se startupem Born Digital (ten má od největší české banky dokonce investici), pak dostanou výsledky měření a popis potenciálních zdravotních komplikací, na které je dobré se preventivně zaměřit. „Vycházíme z předpokladu, že pokud je člověk dlouhodobě nemocný, má horší kontrolu nad svým finančním rozpočtem,“ dodává Petr Ropický.